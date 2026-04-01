تلقى نادي فينورد فجأة طلب توظيف مفتوح من مدير فني متحمس

يود أميريكو برانكو، الذي سيترك منصبه كمدير فني لفريق فورتونا سيتارد بعد أربعة مواسم، الانضمام إلى فريق فينورد. هذا ما صرح به المسؤول البالغ من العمر 35 عامًا في حوار مع مجلة «فوتبال إنترناشونال».

سيتفرق فورتونا وبرانكو في الصيف المقبل بسبب اختلاف في الرؤى. ويتحدث البرتغالي بصراحة عن علاقته المتوترة مع المدرب داني بويز.

"إذا سألتني عما إذا كانت علاقتي مع داني سيئة، سأجيب بالنفي. لكن إذا سألتني عما إذا كنت سأتناول الطعام معه بعد مغادرتي فورتونا، سأجيب بالنفي أيضًا. نحن مختلفان في نواحٍ عديدة"، هكذا قال برانكو.

خلال المواسم الأربعة التي قضاها برانكو مع فورتونا، لم يواجه النادي أبدًا ضغوطًا خطيرة تتعلق بالهبوط. كما حقق أرباحًا بملايين اليورو من صفقات الانتقالات.

لا يعرف برانكو بعد أين سيكون مستقبله. ومع ذلك، لا يستبعد المدير الطموح البقاء في دوري الدرجة الأولى الهولندي. "في سريري، آمل في الحصول على فرصة في نادٍ كبير في هولندا."

"أعتقد أن فينورد سيكون الأنسب لي. أنا متأكد من أنني سأكون ذا قيمة هناك أيضًا. لكنني أعلم أيضًا أن اللاعبين السابقين المشهورين سيكونون لهم الأسبقية. وهذا يحظى بقبول أكبر لدى المشجعين"، هكذا قال برانكو.

ربما يستهدف برانكو بتصريحاته بشكل خاص الوضع الحالي في أياكس وفيينورد وبي إس في. في أمستردام، بدأ جوردي كرويف للتو مهمته، بينما يحقق إيرنست ستيوارت نجاحاً كبيراً في أيندهوفن. وفي روتردام، يأملون في تعيين مدير فني جديد في المدى القريب.