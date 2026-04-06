تلقى فريق ألمير سيتي ضربة قوية في الدقيقة 86 في سعيه للفوز بلقب الدوري

لم يحقق فريق ألمير سيتي نتائج جيدة في سعيه نحو لقب الدوري في المرحلة الرابعة. فقد خسر فريق جيرون ريسديك على أرضه بنتيجة 1-2 أمام إف سي دين بوش.

ورغم أن ألمير انطلق بقوة وخلق فرصة كبيرة على الفور عن طريق إيمانويل بوكو، إلا أن الضيوف هم من تقدموا في النتيجة بعد 12 دقيقة.





سجل إلياس بوماسودي هدفاً رائعاً بضربة رأس بعد تمريرة ممتازة من كيفن مونزيالو: 0-1.

قبل نهاية الشوط الأول، حصل ألمير على فرصة هائلة لتعديل النتيجة. كان بإمكان أوليفييه دي نيس تسجيل الهدف في مرمى خالٍ، لكنه أصاب العارضة بشكل مفاجئ للجميع.

بعد الاستراحة مباشرة، تمكن الفريق المضيف من تعديل النتيجة. انزلق مدافع دن بوش شيدي بارغلان بشكل سيئ للغاية، مما سمح لميلان دي هان بتسجيل الهدف: 1-1.

بعد فترة قوية من جانب ألمير، اضطر فيها بيبين فان دي ميربل إلى التصدي للكرة عدة مرات، تقدم دن بوش بشكل غير متوقع قبل خمس دقائق من نهاية المباراة.

استقبل جيفري فورتيس الكرة أمام قدميه بعد ركلة ركنية وسجل الهدف، ليحصل دين بوش على النقاط ويغادر برابانت.

بسبب هذه الهزيمة، لم يعد ألمير مضموناً المركز الأول في المرحلة الرابعة. يمكن لـ ADO دن هاغ أن يتوج بطلاً مساء الاثنين ويتفوق على ألمير في هذه المرحلة. يمكن لـ RKC فالفيك، فيتيس، دن بوش وويليم II أن يتعادلوا في النقاط مع الفريق القادم من فليفولاند.



