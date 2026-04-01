تلتقي المنتخب الهولندي مع السويد في كأس العالم في يوم مميز للغاية: «يجب أن يكون يومين احتفاليين»

تأهلت السويد يوم الثلاثاء إلى كأس العالم بعد مباراة نهائية مثيرة في الملحق ضد بولندا (3-2)، حيث ستلعب في المجموعة F مع هولندا واليابان وتونس. وحذر راسموس ليندغرين، اللاعب السابق في الدوري الهولندي، في حديثه مع صحيفة «دي تيليغراف» من فيكتور جيوكيريس، ويرى أن السويد لديها فرصة جيدة أمام المنتخب الهولندي.

ستقام المباراة بين هولندا والسويد في 20 يونيو في هيوستن. إن إقامة المباراة في ذلك اليوم بالذات أمر مميز بالنسبة للدولة الاسكندنافية. ففي ذلك اليوم بالذات يوافق عيد منتصف الصيف، وهو العيد الوطني الذي يحتفل فيه السويديون بالصيف بشكل كبير.

يقول ليندغرين، الذي لعب سابقًا مع أياكس وFC Groningen من بين أندية أخرى: "في الليلة السابقة، يُحتفل بليلة منتصف الصيف، وهي أكبر احتفال في السويد. حينها يخرج الجميع للرقص والشرب. وفي يوم منتصف الصيف، تلعب السويد ضد هولندا. لابد أن يكون هذان اليومان بمثابة عيدين سويديين."

يعزو ليندغرين (41 عامًا)، الذي يشغل حاليًا منصب مساعد مدرب نادي BK Häcken، هذا النجاح إلى غراهام بوتر. تولى المدرب الوطني مهام منصبه في مارس خلفًا لجون دال توماسون الذي كان أداؤه مخيبًا للآمال للغاية، وقلب الموازين ورأى جهوده تُكافأ بالتأهل إلى كأس العالم.

بوتر ليس غريبًا على السويد بالتأكيد. كان الإنجليزي البالغ من العمر 50 عامًا المسؤول النهائي في أوسترسوندس إف كيه لمدة سبع سنوات في العقد الماضي (2011 - 2018) وتعلم خلال تلك الفترة التحدث باللغة السويدية بطلاقة. "إنه الآن حقًا الرجل الأول في السويد"، يقول ليندغرين.

"كان الوضع سيئًا للغاية تحت قيادة توماسون. نقطة القوة في كرة القدم السويدية هي التنظيم الدفاعي الجيد، لكن توماسون جعل الفريق يلعب بنظام واحد ضد واحد في جميع أنحاء الملعب. لم يكن ذلك مناسبًا على الإطلاق لمواصفات المجموعة"، يواصل ليندغرين حديثه لصحيفة دي تيليغراف.

"ما فعله بوتر فورًا هو تنظيم الدفاع بشكل جيد. وقد حقق نجاحًا فوريًا بذلك. إنه يدرك نقاط قوة كرة القدم السويدية. أما مع توماسون، فلم يكن هناك أي توافق على الإطلاق. لقد بدأ مسيرته في السويد كلاعب دنماركي، ولم تنجح العلاقة بينهما أبدًا."

يعتقد ليندغرين أن مهاجم أرسنال جيوكيريس هو اللاعب الذي يجب على المنتخب الهولندي الانتباه إليه. "لقد مر بفترة طويلة لم يسجل فيها أي أهداف مع المنتخب السويدي، لكن ذلك كان مرتبطاً أيضاً بمستوى الأداء المخيب للآمال للسويد. الآن، أصبح في أفضل حالاته."

"جيوكيريس خطير جدًا في الهجمات المرتدة، ولهذا فهو المهاجم المثالي لهذا المنتخب السويدي"، وفقًا لليندغرين. قبل مواجهة السويد، ستكون هولندا قد خاضت بالفعل مباراتها الأولى في المجموعة، ضد اليابان. أما السويد فستفتتح مبارياتها بعد يوم واحد (15 يونيو) ضد تونس.