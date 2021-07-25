تكلفة مختلفة .. الكشف عن آلية وخياري طلب حكام أجانب في الدوري السعودي

الاتحاد السعودي ينشر آلية طلب حكام أجانب ويُوضح الخيارات والتكلفة

نشر الاتحاد السعودي لكرة القدم كافة التفاصيل الخاصة بطلب الأندية لحكام أجانب لمباراياتها في الموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي.

الاتحاد كان قد قرر السماح لكل نادٍ بطلب استقدام حكام أجانب لأي عدد من مبارياته، سواء داخل أو خارج ملعبه، خلال الموسم القادم، بعدما كان العدد محددًا بـ7 مباريات فقط خلال الموسم السابق.

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وقد أوضح الاتحاد اليوم عبر حسابه الرسمي على تويتر أن النادي الراغب في استقدام طاقم حكام أجنبي لمباراته في الدوري مُطالب بتقديم الطلب قبل موعد اللقاء بـ16 يومًا مرفقًا بحوالية مالية خاصة بتسديد التكلفة المطلوبة أو شيك مصرفي بالمبلغ.

وأوضح الاتحاد أنه سيعتمد طلب النادي الذي يُقدم الحوالة المالية أولًا ويُعيد الرسوم للنادي الثاني في حال طلب طرفا المباراة حكام أجانب.

ومنح الاتحاد الأندية السعودية حرية الاختيار بين خيارين، الأول هو استقدام 4 حكام هم حكم الساحة ومساعد أول ومساعد ثانٍ وحكم فيديو بتكلفة 175 ألف ريال سعودي، والثاني باستقدام 5 حكام بإضافة حكم فيديو مساعد وهنا ستزداد التكلفة إلى 219 ألف ريال.

يُشار إلى أن الموسم الجديد من الدوري السعودي سينطلق يوم 11 أغسطس القادم بمباراة الفيحاء أمام الاتحاد في مدينة المجمعة الرياضية.