تكريم خاص من نادي الريال لـ الطفل الشهواني

نادي الريان يواصل لافتاته الإنسانية ويكرم أحد الأطفال مشجعي النادي

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

كرم نادي الريان القطري مشجعه الصغير هادي بن سعيد الشهواني في تدريباته الصباحية الخاصة باليوم الثلاثاء.

وحرص اللاعبون جميعًا على حضور تكريم المشجع الصغير الذي فرح كثيرًا بحضور لاعبي الرهيب من أجله.

وأعطاه النجم البرازيلي تاباتا قميص موقع منه، في لقطة كانت هي الأكثر بروزًا في هذا التكريم وفي هذا اليوم بشكل عام.

تكريم المشجع الرياني الصغير هادي بن سعيد الشهواني في تمرين اليوم

وحرص اللاعب تاباتا على إهداءه قميص الريان وقام المدرب بولنت واللاعبين بالتقاط الصور معه pic.twitter.com/SSb8Au1tDK

— AlRayyanSC (@AlrayyanSC) ٢٦ فبراير ٢٠١٩

وقام المدرب بولنت واللاعبون بالتقاط صور تذكارية مع الشهواني وسط أجواء سعيدة ومرحة بين اللاعبين.

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يذكر أن نادي الريان يحتل حاليًا المركز الرابع برصيد 30 نقطة، بفارق 14 نقطة عن المتصدر نادي السد الفائز عليه برباعية.