تكريم جريزمان بجائزة لاعب الشهر في الدوري الإسباني

جريزمان سجل 4 أهداف في مباريات أتلتيكو مدريد بشهر ديسمبر

حصل أنطوان جريزمان، لاعب أتلتيكو مدريد، على جائزة لاعب شهر ديسمبر بعد المستوى الجيد الذي قدّمه في الفترة الأخيرة.

جريزمان سجل 4 أهداف في 4 مباريات لعبها أتلتيكو مدريد في الشهر الماضي.

وحصل جريزمان على الجائزة قبل مباراة ليفانتي في الجولة 19 من الدوري الإسباني والتي تُقام على ملعب "واندا ميترو بوليتانو".

أتلتيكو مدريد تعادل في مباراة واحدة أمام جيرونا بهدف لمثله وانتصر على ديبورتيفو ألافيس بثلاثية نظيفة وريال بلد الوليد بنتيجة 3-2 وإسبانيول بهدف لمثله.

ويحتل الروخي بلانكوس المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 35 نقطة بفارق 5 نقاط عن برشلونة المتصدر.