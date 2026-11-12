تكريم غريب من نوعه .. الاتحاد البرتغالي يكشف خطة ما بعد كريستيانو رونالدو

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كواريزما يوضح..

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بينما يسأل الكثيرون عن خطة الاتحاد البرتغالي لكرة القدم بشأن تكريم القائد المعتزل حديثًا كريستيانو رونالدو، أزاح المتحدث الرسمي ريكاردو كواريزما الستار عن جزء من التكريم المرتقب.

ماذا حدث؟

قبل أيام، أعلن صاروخ ماديرا اعتزاله اللعب الدولي بشكل نهائي، رغم محاولات مدرب البحارة جورج جيسوس التواصل معه لإثنائه عن قراره، بحسب ما زعمت بعض التقارير الصحفية.

قرار الدون جاء على إثر أزمته مع جيسوس في معسكر سبتمبر – أكتوبر الماضي، إذ اختلف الثنائي على دور القائد في مواجهة النرويج، حيث كان الاتفاق أن يشارك لبضع دقائق، لكن المدرب نقض وعده وإبقاه على الدكة رغم إجرائه عمليات الإحماء في الشوط الثاني.

الأدهى بالنسبة لرونالدو كان ما قاله جيسوس في المؤتمر الصحفي بعد أيام من مواجهة النرويج، حيث أكد أن الكلمة العليا له مهما كان اسم اللاعب محل الجدل، وهو ما اعتبره الدون إهانة له.

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وبعد ساعات قليلة من ذاك المؤتمر، غادر رونالدو المعسكر، وبعد تحقيقات وقرار بمعاقبته بالإيقاف لمدة 30 يومًا من الاتحاد البرتغالي، قرر الاعتزال الدولي نهائيًا.

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هل يُكرم رونالدو في بلده؟

ريكاردو كواريزما؛ المتحدث الرسمي باسم الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، أكد في تصريحاته لصحيفة "الميدان الرياضي"، أن هناك العديد من المفاجآت التي تُجهز للدون خلال الفترة المقبلة، لكنه رفض الكشف عنها حاليًا.

وأوضح كواريزما أن خطوات التكريم المرتقب بدأت بصدور قرار بحجب الغرفة الخاصة برونالدو "الرقم 201"، في معسكر المنتخب البرتغالي، تقديرًا لصاروخ ماديرا، رافضين أن يخلفه بها أي لاعب آخر.

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وماذا بعد؟

رغم تصريحات كواريزما عن الإعداد لمفاجآت لرونالدو إلا أن بعض التقارير الصحفية زعمت أن الدون نفسه يرفض أي تكريم من قبل اتحاد بلاده، كون اعتزاله جاء على إثر خلاف مع المدرب دون تلقيه التقدير اللازم في ختام مسيرته.

ويركز حاليًا صاروخ ماديرا على حلم الألف هدف مع النصر، إذ يفصله عن 15 هدفًا فقط.