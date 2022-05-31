تكرار لتجربة آرسنال؟ أوزيل يؤكد استمراره في فنربخشه رغم خروجه من القائمة!

أوزيل يؤكد تواجده في فريقه المفضل منذ الطفولة

أدلى مسعود أوزيل، لاعب فريق فنربخشه التركي بيانًا يوضح فيه أنه سيظل متواجدًا مع النادي في الموسم المقبل.

وكان اللاعب الألماني، قد استُبعد من التشكيلة بقرار المدرب "إسماعيل كارتال" قبل مواجهة كونيا سبور وكان من المتوقع أن يغادر الفريق.

لكنه أعلن بقاءه مع فريقه، حيث أكد على تقديره للنادي الذي "يحبه منذ طفولته"، كما شارك بعض الكواليس الخاصة بانضمامه لفنربخشه.

ماذا قال أوزيل؟

نفى أوزيل مزاعم الانتقال، لا سيما الشائعات التي تحدثت عن انتقاله إلى الدوري المكسيكي أو الأمريكي في الموسم المقبل.

Altını çizerek tekrarlıyorum; Fenerbahçe’den başka bir takımda kariyerimi noktalamayacağım. Sözleşmem süresi boyunca, Çubuklu formamızı terletmek tek amacım. Bu kararım çok net ve kesindir. (2/3) — Mesut Özil (@MesutOzil1088) May 31, 2022

حيث قال: "في الآونة الأخيرة، كان من الضروري بالنسبة لي أن أدلي ببيان بشأن الادعاءات التي أُثيرت بشأن مسيرتي المهنية".

وواصل: "أكملت هدفي المهني من خلال توقيع عقد لمدة 3.5 سنوات مع فنربخشه، حبي في طفولتي، دون أن أتقاضى أجرًا عن الأشهر الستة الأولى، وأكرر للتأكيد، لن أنهي مسيرتي في فريق آخر غير فنربخشه".

كيف تحل أزمة أوزيل؟

يبدو أن مسعود أوزيل ليس على وفاق مع المدرب الحالي لفريق فنربخشه، إسماعيل كارتال، لكن الحل قد يكون في تغير المدير الفني.

حيث أنه من المتوقع أن يتولى المدرب المخضرم جورج جيسوس مسؤولية تدريب الفريق التركي في الفترة المقبلة، وهو من سيقرر إما استخدام أوزيل أو رحيله.

جدير بالذكر أن مسعود شارك هذا الموسم في 26 مباراة سجل من خلالها 9 أهداف، وصنع هدفين لزملائه.

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