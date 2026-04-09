قدّم نوتنغهام فورست درساً متقناً في الصلابة واستعادة التوازن على ملعب «استاديو دو دراغاو»، متحمّلاً ضغطاً تكتيكياً هائلاً ليخرج بتعادل 1-1. وقد اتّسمت المباراة بقدرة فورست على الحفاظ على تكتله الضيق بأسلوب 3-4-2-1 أمام فريق بورتو الذي سيطر على الاستحواذ (52%) وصنع فرصاً أخطر بكثير. وبينما أوحى هدف بورتو المبكر بليلة طويلة على الفريق الإنجليزي، منح هدفٌ عكسيّ غريب من مارتيم فرنانديش في الدقيقة 13 طوق النجاة الذي رفض رجال فيتور بيريرا التفريط به.

كان الشوط الثاني إلى حدّ كبير قصة تدخلات يائسة وانضباط بنيوي. أنهى بورتو المباراة بمؤشر أهداف متوقعة (xG) بلغ 1.92 مقابل 0.26 المتواضعة لفورست، وهي إحصائية تُبرز مدى اعتماد الضيوف على خطهم الخلفي وحارس مرماهم. ومع تسجيل 31 إبعاداً و13 اعتراضاً للكرة، أظهر فورست النضج التكتيكي اللازم للصمود قارياً، مُحبِطاً العملاق البرتغالي حتى صافرة النهاية.

حارس المرمى والدفاع

ستيفان أورتيغا - 8/10

أبرز لاعبي الضيوف. كان أورتيغا السبب الرئيسي في بقاء فورست على التعادل، إذ قام بـ7 تصديات حاسمة بعدما أمطر بورتو مرماه بـ8 تسديدات على المرمى. وكان تعامله مع الكرات العالية مثالياً، مانحاً شعوراً بالهدوء لخط دفاع ثلاثي كان غالباً ما يتمدّد بفعل تدويرات بورتو الواسعة على الأطراف.

موريلو - 7/10

حضورٌ قوي في قلب الدفاع خلال أول 45 دقيقة. تصدّر الفريق في الالتحامات الهوائية الناجحة قبل أن يُستبدل بين الشوطين. وكانت قدرته على التقدّم لاعتراض اللعب حاسمة في كبح التحولات المبكرة، غير أن خروجه فرض إعادة ترتيب في الفترة الثانية.

موراتو - 7/10

كُلِّف بمواجهة التهديد البدني لخط هجوم بورتو، وقد تألق موراتو في تمركزه. وأسهم بشكل كبير في 31 إبعادًا للفريق، وغالبًا ما كان هو من يبعد برأسه العرضيات الخطرة التي كانت تمر عبر منطقة الست ياردات.

زاك أبوت - 6/10

واجه اللاعب الشاب منحنى تعلم حادًا أمام منافسة عالية المستوى. وبينما كان يُستدرَج أحيانًا بسبب تحركات ويندل غوميش، كانت سرعته في الاستدراك حاسمة. التزم بالانضباط داخل الكتلة الدفاعية المنخفضة ولم يسمح لانطلاقته المعنوية أن تهبط بعد ضغط بورتو المبكر.

خط الوسط

ديلان باكوا - 5/10

ليلة مخيبة لآمال لاعب الجناح-الظهير، إذ عانى لفرض تأثيره في الهجمات المرتدة. وجد صعوبة في متابعة انطلاقات مارتيم فرنانديز المتداخلة، وفي النهاية تم استبداله في الدقيقة 60 بعد فشله في تسجيل أي عرضية ناجحة.

ريان ييتس - 7/10

أداء نموذجي لقائد في قلب الملعب. كان ييتس الركيزة التكتيكية، يحمي باستمرار ثلاثي الدفاع الخلفي ويعطل إيقاع بورتو. كانت أخطاؤه الأربعة المرتكبة تكتيكية وضرورية، إذ أوقفت بفاعلية زخم أصحاب الأرض في الثلث الأخير.

دان ندوَي - 6/10

قدم ندوَي طاقةً ومجهودًا كبيرين، لكنه افتقد اللمسة الأخيرة ليدفع بورتو ثمنًا حقيقيًا في المرتدات. عمل بلا كلل لتغطية المساحات أثناء التحولات، غير أن دقة تمريراته تراجعت مع تقدم المباراة وحلول الإرهاق.

نيكولاس دومينغيز - 6/10

قدّم الأرجنتيني القدر اللازم من الصلابة إلى جانب ييتس. كان فعّالًا في توزيعاته، لكنه أمضى معظم الليل يطارد السراب فيما كان بورتو يعيد تدوير الاستحواذ عبر العمق. ومع ذلك، كان معدل عمله لا يُنكر.

الهجوم

مورغان غيبس-وايت - 6/10

انطفأت شرارة إبداع فورست إلى حد كبير بفعل لاعبي وسط بورتو المتأخرين. عانى لإيجاد مساحات بين الخطوط، واقتصر على بضع لمسات فقط في الثلث الهجومي قبل أن يتم استبداله لإشراك دماء جديدة عند علامة الساعة.

جيمس ماكاتي - 5/10

وجد ماكاتي الطابع البدني للمباراة صعبًا. أظهر لمحات من الجودة الفنية، لكنه غالبًا ما تعرّض للهيمنة وخسر الكرة أمام مدافعي بورتو. افتقد للحسّ الحاسم المطلوب لتحويل فرصه القليلة إلى شيء مؤثر.

كريس وود - 5/10

كان معزولًا خلال الدقائق الـ46 التي لعبها. ورغم أن لعبه كمحطة كان مفيدًا أحيانًا، فإنه افتقد للخدمة التي تجعله تهديدًا حقيقيًا على المرمى. كان استبداله بين الشوطين قرارًا تكتيكيًا لإدخال مزيد من السرعة في التحولات.

البدلاء والمدرب

إيغور جيسوس - 6/10

دخل مع بداية الشوط الثاني بدلًا من وود، وقدّم تهديدًا أكثر حركة، لكنه ظل يواجه صعوبة في اختبار ديوغو كوستا في مرمى بورتو.

نيكولا ميلينكوفيتش - 7/10

حلّ بدلًا من موريلو وكان هائلًا في الكرات الهوائية خلال آخر 20 دقيقة، ضامنًا أن يحافظ فورست على التعادل.

عمري هاتشينسون - 6/10

أضفى دفعة طاقة كانت في أمسّ الحاجة إليها على الجهة اليمنى، رغم أن لمساته الأخيرة ظلّت متذبذبة.

نيكو ويليامز - 6/10

قدّم تغطية دفاعية أفضل من باكوا خلال النصف ساعة الأخيرة.

إبراهيم سانغاري - لا تقييم

دخل متأخراً لتعزيز خط الوسط.

فيتور بيريرا - 7/10

يستحق المدرب الإشادة على تغييراته التفاعلية. وإدراكاً منه أن فريقه كان يُطغى عليه، ساعد التبديلان معاً بين الشوطين على تثبيت البنية الدفاعية وتأمين نقطة مهمة أمام ناديه السابق.