قدّم كريستال بالاس واحدة من أكثر عروضه الأوروبية صقلًا حتى الآن، مفكّكًا بشكل منهجي فريق فيورنتينا الذي عانى لمجاراة النزعة العمودية والحضور البدني لـ«النسور». وانعطفت المباراة بصورة حاسمة في النصف ساعة الأولى عندما ترجم جان-فيليب ماتيتا ركلة جزاء في الدقيقة 24، وهو هدف كان بمثابة الشرارة لعرضٍ مهيمن. وقد خنق نظام 3-4-2-1 لدى بالاس الإيطاليين وانتزع منهم روح المباراة، مقيّدًا الضيوف إلى 0.51 فقط من الأهداف المتوقعة (xG)، رغم تمتع «الفيولا» بأفضلية طفيفة في الاستحواذ.

ولم تخفّ الحدة بعد الاستراحة، إذ حافظ رجال أوليفر غلاسنر على كتلة دفاعية متماسكة مع بقائهم فتاكين في الهجمات المرتدة. وضاعف تايريك ميتشل التقدم بعد الأول بوقت قصير، مستفيدًا من صناعة ماتيتا، قبل أن يضيف إسماعيلا سار لمسة التأكيد في الوقت بدل الضائع. ومع 16 تسديدة إجمالًا وخمس التحامات هوائية فاز بها الفريق بصورة حاسمة، بدا بالاس متفوقًا بكل المقاييس، متقدمًا إلى موقع قوي في ترتيب دوري المؤتمر، تاركًا فيورنتينا يتخبط إثر مردود هجومي باهت.

حارس المرمى والدفاع

دين هندرسون - 7/10

ليلة هادئة إلى حد كبير للقائد، لكنه تعامل مع كل شيء بأقصى درجات الاتزان. قام هندرسون بتصديين للحفاظ على شباكه نظيفة وكان عنصرًا مهمًا في مرحلة البناء، إذ ضمن أن يتجاوز بالاس ضغط فيورنتينا الأولي. وساعد تواصله على الحفاظ على خط دفاعي سجّل 31 إبعادًا.

ماكسنس لاكروا - 8/10

كان الفرنسي بمثابة جدار صلب تمامًا في قلب ثلاثي الدفاع. كانت سرعته في الارتداد حاسمة في تحييد تهديد غودموندسون، ولعب دورًا محوريًا في 11 اعتراضًا للفريق. كما أضافت قدرة لاكروا على التقدم إلى وسط الملعب بالكرة طبقة من التعقيد التكتيكي لم تستطع فيورنتينا حلّها.

جوستين كانفو - 7/10

أداء ثابت ومنضبط من اللاعب الشاب. لم يُعقّد لعبه أكثر من اللازم، وركّز على الوعي التموضعي وحماية المنطقة المركزية. وقد كان مكملًا جيدًا للاكروا، ملتزمًا بواجباته الدفاعية بأقل قدر من الضجيج.

كريس ريتشاردز - 6/10

كان الأكثر تعرضًا للاختبار ضمن ثلاثي الدفاع، وصمد ريتشاردز بشكل جيد في معظم الوقت. لكنه تلقّى بطاقة صفراء في الدقيقة 76 بسبب خطأ تكتيكي كان ضروريًا لإيقاف هجمة نادرة لفيولا. وتم استبداله بعد ذلك بقليل لتجنب أي خطر لتلقي إنذار ثانٍ.

دانيال مونيوز - 7/10

كان معدل عمله على الجهة اليمنى لا يهدأ. وفّر مونيوز العرض الذي مدد شكل فيورنتينا 4-3-3، مجبرًا غوسينس على القيام بدور دفاعي بدلًا من دور هجومي. وكانت انطلاقاته المتداخلة مصدر إزعاج مستمر للضيوف.

تايريك ميتشل - 8/10

كان ميتشل على الأرجح أبرز لاعبي الوحدة الدفاعية. لم يكتفِ بالانضباط أمام هاريسون، بل ظهر في الدقيقة 32 ليسجل هدفًا حاسمًا وضع بالاس في سيطرة تامة. انطلاقة وإنهاء في التوقيت المثالي من ظهير الجناح.

خط الوسط

آدم وارتون - 8/10

درسٌ متقن في صناعة اللعب من العمق. سمح وعي وارتون المكاني له بفرض إيقاع المباراة، فأكمل غالبية تمريراته وكان يجد باستمرار الثلاثي الأمامي. تم استبداله في الثواني الأخيرة بعد مجهود أثبت لماذا يُعد نبض هذا الفريق.

دايتشي كامادا - 8/10

كانت ذكاء كامادا في أنصاف المساحات ممتعًا للمشاهدة. وازن بين واجباته الدفاعية ولمساته الهجومية، وتُوّج ذلك بتمريرة حاسمة متقنة لهدف سار المتأخر في الدقيقة 91. أتاحت مرونته التكتيكية لبالاس التحول من 5-4-1 دون كرة إلى 3-4-3 في لحظة.

الهجوم

إيفان غيساند - 6/10

رغم أنه لم يسجل، فإن تحركاته من دون كرة خلقت مساحات كبيرة استغلها ماتيتا. عمل غيساند بجد للضغط على خط دفاع فيورنتينا قبل أن يُستبدل بيريمي بينو في الدقيقة 66 بينما كان غلاسنر يبحث عن طاقة جديدة.

إسماعيلا سار - 8/10

كان سار مصدر تهديد دائم بسرعته الخام ومباشرته. تفوق باستمرار على دودو بالسرعة، وحصل في النهاية على الهدف الذي استحقه أداؤه في الوقت بدل الضائع، منهياً الكرة ببرودة أعصاب بعد أن مرره كامادا في العمق. أداء ذو جودة تقنية عالية.

جان-فيليب ماتيتا - 9/10

رجل المباراة دون منازع. كان ماتيتا لا يُمكن إيقافه، جامعًا بين القوة البدنية وربط اللعب بلمسات رقيقة. نفّذ ركلة جزائه بدقة قاتلة في الدقيقة 24، وقدم تمريرة حاسمة لميتشل بعد ثماني دقائق فقط. كان رقم بالاس البالغ 3.45 من الأهداف المتوقعة (xG) إلى حد كبير نتيجة لهيمنته في الثلث الأخير.

البدلاء والمدرب

يريمي بينو (66') - 6/10

أُشرك بحثًا عن الهدف الثالث، وظهر بينو بحيوية وحافظ على الضغط على دفاع إيطالي مُنهك. وقدّم اتساعًا أكبر على الجهة اليسرى خلال الربع الأخير من المباراة.

جيفرسون ليرما (84') - لا يوجد تقييم

دفع به في وقت متأخر لتعزيز خط الوسط وحسم النتيجة.

ويل هيوز (90+4') - لا يوجد تقييم

مشاركة متأخرة جدًا لإضاعة الوقت.

برينان جونسون (90+4') - لا يوجد تقييم

دخل في الثواني الأخيرة من الوقت بدل الضائع.

أوليفر غلاسنر - 9/10

حسم غلاسنر المعركة التكتيكية قبل أن تُركل الكرة أصلًا. قراره بالاستمرار على خطة 3-4-2-1 عطّل تمامًا طريقة 4-3-3 لفانولي. والطريقة التي درّب بها هذا الفريق ليكون بهذه الفاعلية من دون الحاجة إلى الاستحواذ على النصيب الأكبر من الكرة تُعد دليلًا على إدارته التكتيكية النخبوية.