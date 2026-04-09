قدّم أستون فيلا درسًا متقنًا في اللعب التحوّلي والصلابة الدفاعية لتجاوز فريق بولونيا العنيد في إيطاليا. منذ صافرة البداية، كانت الخطة التكتيكية لأوناي إيمري واضحة، إذ اعتمد على كتلة متوسطة متقاربة أحبطت أصحاب الأرض قبل إطلاق هجمات مرتدة مدمّرة كشفت خط بولونيا الدفاعي المتقدم. ويحافظ هذا الفوز على الموقع المميز لفيلا في جدول الدوري الأوروبي، ما يعزز أكثر سمعته بوصفه منافسًا حقيقيًا على اللقب.

وانقلبت مجريات المباراة بفضل قدرة فيلا على السيطرة على المناطق المركزية، حيث وفّر يوري تيليمانس وأمادو أونانا المنصة المثالية لازدهار الإبداع لدى مورغان روجرز وإيميليانو بوينديا. وبينما استحوذ بولونيا على الكرة في فترات، افتقد الحسم الذي قدّمه أولي واتكينز في الطرف الآخر. كان أداءً احترافيًا جمع بين الانضباط الدفاعي واللمسة الهجومية، تاركًا الفريق الإيطالي أمام إجابات قليلة على النهج المنظّم لفيلا.

حارس المرمى والدفاع

إيمي مارتينيز - 8/10

كان الأرجنتيني ركيزة للهدوء طوال الليلة. ورغم أنه تلقّى هدفًا، فإن توزيعه للكرة كان مثاليًا، حيث لعب دور صانع الألعاب الأول للفريق. وقد قام بتصدّيين حاسمين في الشوط الأول ليحرم سانتياغو كاسترو، مظهرًا لماذا لا يزال أحد أفضل حراس العالم في التصدي للتسديدات تحت الضغط.

ماتي كاش - 7/10

أداءٌ مجتهد من الظهير الأيمن الذي وازن بين واجباته الدفاعية والانطلاقات المتداخلة في توقيت مناسب. وكان كاش عنصرًا مؤثرًا في تحييد خطورة جون لوكومي عندما كان يتحرك نحو الأطراف، ووفّر الغطاء الدفاعي اللازم خلال فترات الضغط المتواصل لبولونيا في الشوط الثاني.

إزري كونسا - 8/10

أظهر كونسا بالضبط لماذا يُعدّ عنصرًا أساسيًا في هذا الخط الخلفي، من خلال أداءٍ متقن في التمركز وبالتوقيت المثالي. سجّل خمس إبعادات للكرة وفاز بمعظم الصراعات الهوائية، ونادرًا ما بدا مرتبكًا حتى عندما دفع بولونيا بعددٍ أكبر من اللاعبين إلى الأمام بحثًا عن هدف التعادل.

باو توريس - 8/10

كانت قدرة الإسباني على كسر الخطوط بتمريراته مرة أخرى سمةً أساسية في بناء لعب فيلا. كان توريس أهدأ رجل في الملعب، يتعامل مع ضغط بولونيا بسهولة ويقدّم التمريرة الحاسمة لأحد الأهداف بكرةٍ طويلة دقيقة المدى باغتت دفاع أصحاب الأرض وهو في غفلة.

لوكاس ديني - 7/10

قدّم ديني إرسالياته المعتادة عالية الجودة من الجهة اليسرى. ورغم اضطراره للحذر أمام سرعة برنارديسكي، ظلّت عرضياته مصدر تهديد دائم، كما ضمن تواصله مع باو توريس بقاء فيلا متماسكًا على الجانب الأيسر من الوحدة الدفاعية.

خط الوسط

أمادو أونانا - 8/10

قوة بدنية هائلة في قلب الملعب. أفسد أونانا عددًا لا يُحصى من هجمات بولونيا، مستخدمًا امتداد قامته وقوته لفرض سيطرته على ريمو فرويلر. منح حضوره لاعبي الوسط الأكثر إبداعًا حرية التحرك، وكان انضباطه في الحفاظ على موقعه مثاليًا من الناحية التكتيكية.

يوري تيليمانس - 9/10

نبض أداء فيلا. فرض تيليمانس إيقاع المباراة بتشكيلة من التمريرات القصيرة والطويلة. كان مردوده الإحصائي من الطراز الرفيع، إذ أكمل أكثر من 90% من تمريراته وساهم بشكل ملحوظ في التحول الدفاعي. إنه الغراء الذي يجعل منظومة أوناي إيمري تعمل.

جون ماكغين - 7/10

كان العرض المعتاد عالي الطاقة من القائد حاسمًا في الثلث الأوسط. ورغم أنه كان أقل مشاركة في الثلث الأخير مما اعتاد عليه، فإن معدل عمله في المناطق «القذرة» من الملعب منع بولونيا من فرض أي إيقاع. وقد برزت قيادته حين أدار الدقائق الختامية للمباراة بخبرة كبيرة.

إميليانو بوينديا - 7/10

باللعب في جيوب المساحات، أظهر بوينديا لمحات من التألق. كان تعاونه في اللعب مع واتكينز مثمرًا، ورغم أنه لم يسجل، فإن ذكاءه في سحب المدافعين من مواقعهم خلق الثغرات التي استغلها الآخرون.

الهجوم

مورغان روجرز - 9/10

أداء أوروبي انفجاري. كان روجرز شبه مستحيل الإيقاف خلال التحولات، منطلقًا نحو عمق بولونيا بقوة وبمهارة. قدّم هدفًا وتمريره حاسمة، ليثبت أنه المحفّز الأساسي لنجاح فيلا الهجومي عبر اتخاذه القرارات الصحيحة باستمرار في لحظات الضغط العالي.

أولي واتكينز - 9/10

أداء المهاجم العصري المثالي. قاد واتكينز الخط بمفرده طوال أجزاء كبيرة من المباراة، ممددًا دفاع الخصم وكان حاسمًا حين سنحت الفرص. كان هدفه درسًا في التحرك وإنهاء الهجمة، مؤكّدًا مكانته كأحد أخطر المهاجمين في أوروبا.

البدلاء والمدرب

أوناي إيمري - 9/10

تكتيكيًا، أصاب المدرب كل الخيارات. من اختيار بوينديا إلى توقيت تبديلاته، تفوّق إيمري على فينتشينزو إيتاليانو في كل محطة. بدا فريقه منضبطًا ومتحفزًا ومُعدًا على نحو مثالي للتحديات المحددة التي فرضها الفريق الإيطالي.

البدلاء - 7/10

قام اللاعبون الذين تم إشراكهم بأداء أدوارهم بفعالية، محافظين على الحدة ومضمنين عدم حدوث أي تراجع متأخر في التركيز. وقد سمح عمق التشكيلة لفيلا بحسم المباراة حتى نهايتها من دون أن يبدو فعليًا أنه سيتنازل عن تقدمه خلال الدقائق الخمس عشرة الأخيرة.