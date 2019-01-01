اعتماد تقنية تحكيمية جديدة في الدوري الإماراتي

تقنية جديدة في عالم كرة القدم الإماراتية

قرر الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، تدشين تقنية خط التسلل، مع تقنية الفيديو "VAR" خلال منافسات دوري الخليج العربي الإماراتي.

تقنية خط التسلل تعمل بنظام الخطوط الأفقية التي تُساعد الحكم المساعد على تحديد حالات التسلل بصورة دقيقة.

الاتحاد الإماراتي أعلن عبر موقعه الرسمي، عن بداية العمل بنظام تقنية خط التسلل بداية من الجولة السابعة، ضمن منافسات دوري الخليج العربي الإماراتي.

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وزار وفدًا من لجنة وإدارة الحكام بالرابطة المحترفة، وآخر من الشركة المنفذة للتقنية جميع الملاعب التي ستقام عليها مباريات الدوري، وتم تجهيز كل المتطلبات الفنية الخاصة، بالتقنية الجديدة في التحكيم على مستوى العالم.

إدارة التحكيم حرصت على عقد ورشة عمل خاصة بتقنية التسلل خلال اليومين الماضيين، بحضور كافة الحكام المعنيين بتقنية الـ"VAR" وتقنية خط التسلل، وهو الأمر الذي ساعد على الاستيعاب السريع للجميع لهذه التقنية.