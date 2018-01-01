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كأس الاتحاد الإنجليزي

تقنية الفيديو في 9 مباريات بكأس الاتحاد الإنجليزي

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Getty Images
التقنية تغزو الدوريات الأوروبية الكبرى بشكل أكبر

إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

أعلنت رابطة الأندية الإنجليزية، عن إقامة 9 مباريات من لقاءات الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي، باستخدام تقنية الفيديو.

وستقام مباريات دور الثالث، والتي تشهد مشاركات أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، من الرابع وحتى السابع من يناير المقبل.

ووقع اختيار اللجنة على 9 مباريات يتم استخدام فيها تقنية الفيديو، تمهيدًا لاستخدام التقنية بشكل كامل في الدوري الإنجليزي بدءاً من الموسم المقبل.

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وسيتم الاعتماد على التقنية في المباريات التالية، بورنموث أمام برايتون، بيرنلي أمام بيرنسلي، وست هام ضد برمنجهام سيتي، مانشستر يونايتد أمام ريدينج، كريستال بالاس أمام جيرمبسي تاون.

بالإضافة إلى مباريات، نيوكاسل يونايتد أمام بلاكبيرن روفرز، فولهام ضد أولدهام أثليتك، مانشستر سيتي أمام روثرهام يونايتد، وأخيرًا ولفرهامبتون أمام ليفربول.

وأصبحت مباراة كريستال بالاس أمام برايتون في الدور ذاته من المسابقة الموسم الماضي، هي المباراة الأولى في تاريخ إنجلترا التي يتم الاعتماد بها على تقنية الفيديو.

وكانت الأندية الإنجليزية قد رفضت نهاية الموسم الماضي، الاعتماد على التقنية في الموسم الحالي، لكنها وافقت على الاعتماد عليها بالموسم المقبل.

 ووافق الاتحاد الأوروبي على الاعتماد على تقنية الفيديو بمسابقة دوري أبطال أوروبا بدءًا من دور الـ16 بالنسخة الحالية، والتي تشهد تواجد أندية 4 أندية إنجليزية في المرحلة.

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