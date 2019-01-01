تقنية الفيديو تصعد بالاتحاد البيضاوي لنهائي كأس العرش على حساب الدفاع الحسني

الاتحاد البيضاوي إلى نهائي كأس العرش المغربي

حقق نادي الاتحاد البيضاوي الفوز على نظيره الدفاع الحسني الجديدي، بهدف دون رد، في نصف نهائي كأس العرش المغربي في اللقاء الذي أقيم على ملعب "طنجة".

وشهدت المباراة استخدام تقنية الفيديو، لأول مرة في إفريقيا بترخيص من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، في بطولة محلية في القارة السمراء.

ودخل الفريقين المباراة من أجل اللقب، والصعود إلى المباراة النهائية، ولكن لم ينجح أحد الفريقين في خطف هدفًا خلال الوقت الأصلي للمباراة.

وتعرض المصطفى شيشان لاعب الدفاع الحسني الجديدي للطرد في الدقيقة 75 من عمر المباراة، ليكلف فريقه تكملة المباراة بنقص عددي.

وفي الوقت الإضافي الثاني، تحصل فريق الاتحاد البيضاوي على ركلة جزاء بعد اللجوء لتقنية الفيديو، نفذها علي عشا بنجاح في الدقيقة 125، حيث عاد الحكم لتقنية الفيديو ليتأكد إنها مرت داخل المرمى.

وينتظر الاتحاد البيضاوي في نهائي كأس العرش المغربي، الفائز من حسنية أكادير والمغرب التطواني، في اللقاء الذي سيقام غدًا على ملعب "مراكش".