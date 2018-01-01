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بالأرقام | تقنية الفيديو تُساهم في تقليل عدد ركلات الجزاء بالدوري الإيطالي

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على عكس ظن البعض أن تقنية الفيديو ستزيد من ركلات الجزاء

إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

يظن البعض أن تقنية الفيديو، واستخدامها في الدوري الإيطالي، سيعمل على زيادة احتساب ركلات الجزاء المُحتسبة.

لكن على عكس توقعات الجميع فأن عدد ركلات الجزاء المحتسبة في الدوري الإيطالي الموسم الحالي، أقل بـ25 من الموسم الماضي.

وعلى الرغم من تطبيق التقنية الموسم الماضي في الدوري الإيطالي من الموسم الماضي، كأول مرة في تاريخ الدوري الإيطالي، إلا أنه الحُكام أصبحوا أكثر كفاءه بمساعدتها الموسم الحالي.

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وبعد مرور 17 جولة من السيري آه ، تم احتساب 70 ركلة جزاء الموسم الماضي، مقابل 45 ركلة الموسم الجاري.

ويعد ساسولو وإمبولي الأكثر استفادة من ركلات الجزاء بالحصول على 4 ركلات، يأتي خلفهم يوفنتوس وإنتر وفيورنتينا وكييفو وفروزينوني وسامبدوريا وجنوى وتورينو في المركز الثاني برصيد 3 ركلات.

وحصل ميلان ولاتسيو، كلاهما على ركلتين، مقابل ركلة جزاء وحيدة لروما، ولم يحصل بارما وبولونيا على أي ركلات جزاء.

ويعد أودينيزي وأتلانتا وبارما وسامبدوريا وجنوى الأكثر ارتكاباً لأخطاء تسببت في ركلات جزاء برصيد 4، مقابل 3 لإنتر وروما، 2 ليوفنتوس، 1 لميلان ولاتسيو.

وسجل ساسولو بنسبة 100% ركلاته بنجاح، بالإضافة لفيورنتينا وإنتر ويوفونتوس وجنوى وتورينو وفروزينوني.

Mauro Icardi Inter Udinese

ويتصدر البرتغالي كريستيانو رونالدو رفقة أندريا بيلوتي وماورو إيكاردي وجوردان فيرتو قائمة أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف من ركلات جزاء برصيد 3 أهداف لكل لاعب.

ونجح 4 حراس فقط في الموسم الحالي بالتصدى لركلات جزاء، هم، سيلفتوري سيريجو، فوتشينيك تشيزيني، أليسيو كاريانو، أنيوت رادو.

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