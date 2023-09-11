تقليلًا من ماجد عبد الله .. تحدي سعودي غريب مقابل مليار دولار!

رغم اعتزاله منذ سنوات إلا أن التقليل منه بين الحين والآخر يظهر بطريقة غريبة!

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كونه أسطورة نادي النصر السعودي يتم إقحام اسم ماجد عبد الله في أي محاولة للتقليل من العالمي من قبل منافسيه، لكن هذه المرة تكلفة الأمر "مليار ريال سعودي"!

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التحدي المستفز لجمهور العالمي والمقلل من أسطورته، أطلقه الإعلامي الرياضي دباس الدوسري، الذي طلب من متابعيه عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، تذكر هدف واحد حسم به ماجد بطولة للمنتخب سواء خليجية أو عربية أو آسيوية أو حتى هدف حسم به التأهل لنهائيات كأس العالم.

بالأمس، التحدي كان مقابل مليون ريال، لكن الدوسري قرر رفعه الليلة ليصل لمليار ريال، ويبدو أنه واثقًا من عدم منافسة له.

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يذكر أن مسيرة ماجد في الملاعب استمرت لمدة 22 عامًا، لم يرتدِ بها قميص أي فريق آخر سوى العالمي، الذي حقق معه 11 بطولة محلية وخارجية، فحصد كافة الألقاب.

على المستوى الدولي، كان لأسطورة النصر بصمة في حصد الأخضر لقب كأس آسيا لأول مرة في تاريخه عام 1984، وكذلك التأهل للمرة الأولى لدورة الألعاب الأولمبية بالعام نفسه، وفي عام 1994 صعد به لنهائيات كأس العالم.

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