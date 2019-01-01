تقرير - نائب رئيس الهلال لم يستقل سوى على "تويتر"

الزعيم أوضاعه من أسوأ إلى أسوأ في الفترة الأخيرة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

لا تزال الأجواء داخل مجلس إدارة نادي الهلال السعودي مشتعلة ولم تهدأ بعد سلسلة الهزائم التي تعرض لها الفريق مؤخرًا.

فهد بن أحمد الراشد؛ نائب رئيس الزعيم، أعلن فجر اليوم الثلاثاء، تقدمه باستقالته، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بسبب اختلاف في وجهات النظر مع محمد بن فيصل؛ رئيس النادي (طالع التفاصيل)، لكن يبدو أنها ليست نهائية.

صحيفة "الجزيرة" السعودية أكدت وفقًا لمصادرها، أن الراشد اكتفى بتقديم الاستقالة عبر "تويتر"، لكنه لم يتقدم بها رسميًا لإدارة النادي كي ترفعها إلى الهيئة العامة للرياضة.

يذكر أن هناك أنباء كذلك تتردد عن استقالة محمد بن فيصل، لكن حتى الآن لا يوجد أي إعلان بشكل رسمي.

وخسر الهلال مؤخرًا نهائي كأس زايد للأندية الأبطال بالهزيمة أمام النجم الساحلي بثلاثية مقابل هدف وحيد.

وتلقى كذلك هزيمتين متتاليتين أمام التعاون، الأولى أقصته من نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، والثانية كانت بالدوري، أطاحت به من صدارة جدول الترتيب.