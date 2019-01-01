تقرير مغربي - خاليلوزيتش يطير إلى السعودية لإنهاء أزمة حمد الله بشروط خاصة

مهاجم النصر لم يشارك بكأس أمم أفريقيا 2019 بعد مغادرة المعسكر لأزمة بينه وبين زملائه

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

لم يخرج البوسني وحيد خاليلوزيتش؛ المدير الفني الجديد لمنتخب المغرب، عبد الرزاق حمد الله؛ محترف النصر السعودي، من حساباته نهائيًا رغم استبعاده من أول معسكر في عهده، حيث يخطط لإنهاء أزمته بطريقة خاصة.

محترف العالمي كان قد غادر معسكر أسود الأطلس الإعدادي لكأس أمم أفريقيا مصر 2019 بعد حدوث خلافات بينه وبين بعض زملائه بالمنتخب، حيث أشارت بعض التقارير إلى وجود تحالف ضده من البعض، الذين عاملوه بطريقة سيئة، مما اضطره لمغادرة المعسكر دون إذن الجهاز الفني بقيادة الفرنسي هيرفي رينار؛ المدير الفني السابق.

ووفقًا لصحيفة "المنتخب" المغربية فإن المدرب البوسني قام باستبعاد حمد الله من المعسكر المقبل حتى لا يضعه أمام الأمر الواقع ويورطه، حيث أن رفضه الانضمام يعني استبعاده نهائيًا من المشاركة مع منتخب بلاده في المرحلة المقبلة.

وأوضحت الصحيفة أن خاليلوزيتش على علم تام بكافة تفاصيل أزمة المهاجم وناقشها مع فوزي لقجع؛ رئيس اتحاد الكرة المغربي، وقرر بعدها تأجيل فتح الملف لما بعد حتى ينهي الأزمة بالتي هي أحسن.

"المنتخب" أكدت كذلك وفقًا لمصادرها الخاصة أن خاليلوزيتش سيعكف بنفسه على إنها أزمة مهاجم النصر، حيث سيطير إلى السعودية، بشرك أن يعلن اللاعب انخراطه واعتذاره والالتزام بالتقيد بضوابط المنتخب، موضحة أن المدرب البوسني يدرك تمامًا قيمة حمد الله ويرى أنه من ثوابت المرحلة المقبلة.

يذكر أن خاليلوزيتش أعلن القائمة المستدعاه لخوض وديتي بوركينا فاسو والنيجر في سبتمبر المقبل، والتي استبعد منها حمد الله، وقام باستدعاء وليد أزارو؛ مهاجم الأهلي المصري، بدلًا منه. (طالع القائمة).