تقرير مغربي - الوداد يستأنف ضد قرار تتويج الترجي بطلًا لأفريقيا

اللجنة الانضباطية بالاتحاد الأفريقي أنصفت الترجي بعد انسحاب الوداد

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

ترفض إدارة نادي الوداد المغربي الاستسلام في قضية نهائي دوري أبطال أفريقيا 2019 أمام الترجي، بعد مناصفة الاتحاد الأفريقي "كاف" للأخير.

اللجنة الانضباطية التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" أعلنت اليوم الأربعاء، تتويج باب سويقة بطلًا لأفريقيا 2019، معتبرة وداد الأمة منهزمًا لانسحابه، مع توقيع عقوبات على كلا الفريقين. (طالع التفاصيل)

ووفقًا لصحيفة "المنتخب" المغربية فإن سعيد الناصيري؛ رئيس وداد الأمة قرر الاستئناف على قرار لجنة الانضباط، موضحةً أن القوانين واللوائح تعطيه حق الاستئناف على الأحكام في آجال زمنية محددة.

وأوضحت الصحيفة أن رئيس النادي المغربي شعر بوجود انقلاب في مواقف اللجنة، نتيجة وجود بعض التواطؤات، مستندًا إلى أن قرار اللجنة جاء مخالفًا لقرار الاتحاد الأفريقي الذي أقر بإعادة المباراة على ملعب محايد قبل أن تلغيه محكمة التحكيم الرياضي "تاس".

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يذكر أن أزمة باب سويقة ووداد الأمة تعود إلى الأول من يونيو الماضي، حيث إياب نهائي دوري الأبطال، ووقتما كانت تشير النتيجة إلى تقدم فريق الدم والذهب، قرر الوداد الانسحاب، اعتراضًا على بعض القرارات التحكيمية ولتعطيل تقنية الفيديو.

إيقاف المباراة استمر أكثر من ساعة في محاولة لإثناء الجانب المغربي عن الانسحاب، لكن المحاولات باءت بالفشل، ليضطر الاتحاد الأفريقي لاحتساب نتيجة المباراة لصالح الترجي وتتويجه بطلًا لأفريقيا.

قرر بعد ذلك كاف إعادة المباراة، مطالبًا الترجي بإعادة الميداليات والكأس، وهو ما رفضه الجانب التونسي، ليتم اللجوء لمحكمة التحكيم الرياضي "تاس".

منذ أقل من أسبوع، قررت تاس إلغاء قرار إعادة المباراة مع منح لجنة الانضباط بالكاف كامل الصلاحيات في اتخاذ القرار المناسب، حتى وإن كان من بينها إعادة المباراة.