تقرير - مصدر بالأهلي: دجانيني ليس لديه أي مشكلات ولن يرحل

المصدر ينفي كل ما تردد عن تلقيه عدة عروض ورغبته في الرحيل لتأخر مستحقاته

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

نفى مصدر مسؤول بالأهلي السعودي تلقي مهاجم الفريق الرأس أخضري دجانيني تافاريس أي عروض للرحيل عن صفوف الراقي، نافيًا ما تردد عن عدم شعور اللاعب بالارتياح.

صاحب الـ28 عامًا كان قد انضم للأهلي في صيف عام 2018، ومن المقرر أن يستمر عقده حتى صيف عام 2022.

وقال مصدر مسؤول بالراقي، خلال تصريحاته لصحيفة "الاقتصادية": "دجانيني لن يتمكن من الرحيل لأي نادٍ حتى يتم دفع الشرط الجزائي الذي يبلغ قيمته 20 مليون دولار، وحتى الآن لم يصله أي عرض رسمي ولم يبلغنا وكيله بأي شيء، كل ما يقال نسمع عنه في وسائل الإعلام فقط، ومن المؤكد أننا لن نتنازل عن دجانيني إطلاقًا لحاجة الفريق لخدماته في الموسم المقبل".

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وعن وجود مشكلات للاعب وتأخر حصوله على مستحقاته المالية، أوضح المصدر: "هذا كلام غير صحيح بالمرة، دجانيني يحظى بمعاملة جيدة وليس لديه أي خلافات مع أحد، ولو كانت الأمر صحيحًا لظهرت هذه الأمور على السطح وانعكس على أدائه في الملعب بشكل سلبي".

وأضاف: "ناديه السابق ليس لديه أي أموال عند الأهلي، ودجانيني تسلم مقدم عقده دفع لناديه السابق كل المبالغ التي جعلته حرًا قبل ارتباطه بالأهلي، ووكلاء أعماله تسلموا عمولتهم منه شخصيًا وليس من الأهلي، والجميع تابع تألق اللاعب مع زملائه وهذا دليل على البيئة الجيدة في النادي بشكل عام".

المصدر تابع للصحيفة: "دجانيني يحصل على رواتبه الشهرية أول بأول ولدينا ما يثبت ذلك، وفي حال كان هناك أي متأخرات لفسخ عقده من طرد واحد، وقواعد الاتحاد الدولي تعطي له الحق في فعل ذلك، إذا لم يحصل على مستحقاته لمدة شهرين".

يذكر أن الكاب فيردي شارك الموسم الجاري مع الأهلي في 29 مباراة بمختلف البطولات، سجل خلالهم 23 هدفًا، وصنع ثمانية آخرين.