تقرير فيفا | 7 مليار دولار صُرفت في سوق الانتقالات عام 2018

أرقام ضخمة وإحصائيات كبيرة تخص سوق الانتقالات في العالم عام 2018

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تقريره السنوي حول الصفقات التي أبرمتها الفرق حول العالم خلال 2018 والتي وصلت المبلغ الإجمالي إلى 7 مليار دولار.

فيليبي كوتينيو، لاعب برشلونة، هو أغلى صفقة في العام المنصرم برحيله عن ليفربول مقابل 160 مليون يورو شامل الحوافز الإضافية.

وقال تقرير الفيفا الصادر مساء أمس، الثلاثاء، أنّ المبلغ المصروف على الانتقالات حول العالم في 2018 وصل إلى 7 مليار دولار بزيادة وصلت إلى 10.3% عن 2017.

التقرير شمل 3974 فريقًا حول العالم الذين أبرموا على الأقل صفقة واحدة خلال العام الماضي، وصرف 31 فريقًا منهم فقط أكثر من 50 مليون دولار، كما أنّ 78.3% من الأموال دُفعت من قبل أندية في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

أما بالنسبة للدوريات الخمس الكبرى، صرفت 5140 مليون دولار وهو ما يمثل 73.1% من إجمالي الإنفاق.

💢واقعة هنري وجارديم تتكرر من جديد! 🤦‍♂️



10 ديسمبر 2018

فياريال يعلن عن إقالة مدرب الفريق خافيير كاليخا



10 ديسمبر 2018

فياريال يعلن عن تولي لويس جارسيا قيادة الفريق



29 يناير 2019

فياريال يعلن عن إقالة جارسيا بعد 9 مباريات فقط



29 يناير 2019

فياريال يُعيد كاليخا مرة أخرى مدربًا pic.twitter.com/W4MAU6W70T — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 30, 2019

في انجلترا، وصلت المبالغ المدفوعة إلى مليار و981 ألف دولار، أما إسبانيا فبلغت مليار و352 دولار وإيطاليا 848 مليون دولار ثم ألمانيا 485 مليون دولار وأخيرًا فرنسا 469 مليون دولار.

وكانت الصين أكثر دولة بعد الدوريات الخمس الكبرى صرفًا للأموال في سوق الانتقالات بواقع 192 مليون دولار ثم المملكة العربية السعودية بواقع 174 مليون دولار.

أما بالنسبة للأموال التي حصلت عليها الأندية في 2018، فإن أيضًا الدوريات الخمس الكبرى في الصدارة؛ فحصلت أندية فرنسا على 935 مليون دولار ثم انجلترا على 936 مليون دولار إسبانيا على 908 مليون دولار.

وحصلت البرازيل على 251 مليون دولار وهي أكثر دولة من خارج الاتحاد الأوروبي لكرة القدم استفادة من بيع اللاعبين في 2018.

جدير بالذكر أنّ في كرة القدم النسائية تمت 696 عملية انتقال بين 74 فريق حول العالم وعدد الأموال المصروفة وصلت إلى 600 ألف دولار فقط.