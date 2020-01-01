تقرير فني يحسم مصير سلمان المؤشر وياسر المسيليم مع الأهلي

يأتي في مقدمة اللاعبين المستهدفين الثنائي سلمان المؤشر وياسر المسيليم حارس المرمى

بدأت إدارة النادي الأهلي السعودي التحرك لتجديد عقد الثنائي سلمان المؤشر وياسر المسيليم حارس المرمى خلال الفترة الحالية.

وساهم التقرير الذي قدمه الجهاز الفني للإدارة في التوصل إلى هذا القرار من أجل الإبقاء على الثنائي نظرًا لقيمتهم الفنية.

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ويأتي في مقدمة اللاعبين المستهدفين الثنائي سلمان المؤشر وياسر المسيليم حارس المرمى بعد تقارير فنية إيجابية تطالب باستمرارهم خلال الموسم المقبل.

وكان سلمان المؤشر قد عاد للمشاركة أساسياً بشكل منتظم بعد أن كان حبيس مقاعد البدلاء، بينما حل ياسر المسيليم حارس المرمى بديلاً عن الحارس الأساسي محمد العويس منذ منتصف الموسم بعد أن تعرض الأخير لإصابة قوية.

وتأمل إدارة الراقي في الإبقاء على بعض اللاعبين الذين تنتهي عقودهم خلال الفترة المُقبلة، من أجل الحفاظ على هيكل الفريق.

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وتتجه النية لدى الأهلي للتجديد مع بعض اللاعبين الذين ستنتهي عقودهم مع نهاية الموسم الرياضي الحالي بعد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تمديد العقود الاحترافية للاعبين والتي تنتهي مع نهاية شهر يونيو المقبل إلى نهاية الموسم الرياضي.