تقرير طبي يؤكد: اللاعبون الذين تعافوا من كورونا لن يستطيعوا ممارسة كرة القدم

ما هي التأثيرات السلبية لكورونا؟

كشف تقرير طبي عن أزمة جديدة قد تؤثر بالسلب على لاعبي كرة القدم الذين تعرضوا للإصابة بفيروس كورونا حال شاركوا في المباريات المقبلة.

الدوريات الأوروبية وضعت خطتها لاستكمال المسابقات بعد عودة البوندسليجا، ومن المتوقع عودة الدوري الإسباني والإيطالي والإنجليزي في منتصف الشهر المقبل.

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وعانت عدة أندية من أكثر من إصابة وعلى رأسها يوفنتوس الذي امتلك باولو ديبالا وبليز ماتويدي ودانييلي روجاني.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "ريبابليكا" الإيطالية، فإن الأطباء لاحظوا أنّ المتعافين من فيروس كورونا يعانون من بعض الأزمات في الجهاز التنفسي قد تستمر لمدة 6 أشهر.

وأوضحت أنّ أي مجهود بدني يبذله أي لاعب عقب التعافي من كورونا قد يكون صعبًا، ولذلك هناك قلق على اللياقة البدنية للاعبين، خاصة وأنّ المباريات سوف تُقام في فصل الصيف.

البيان أكد أنّ بعض المتعافين من الفيروس قد يجدوا صعوبة في التنفس حال المشي لمدة 6 دقائق فقط وأنّ 30% منهم عانوا من أعراض مرض التليف الرئوي.

البيان حذّر اللاعبين الذين سبقوا وتعرض لفيروس كورونا من العودة السريعة للمباريات دون الحصول على الراحة الكافية.