تقرير - سعود آل سويلم لن يرأس النصر من جديد

النصر بلا أي مترشح ورئيسه يرفض تولي المسؤولية من جديد

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

يحيط الغموض بمقعد رئاسة نادي السعودي السعودي بعد غلق باب الترشح مساء اليوم الثلاثاء، دون تقدم أي شخص بأوراق ترشحه.

اللجان الانتخابية فتحت أبوابها أول أمس الأحد لراغبي الترشح، وأغلق أبوابها في تمام العاشرة من مساء الليلة، على أن تُجرى الانتخابات في 18 من الشهر الجاري.

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ووفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية فإن مصادر مطلعة بالنادي العاصمي، أكدت أن سعود آل سويلم؛ رئيس العالمي، لن يترشح لرئاسة النادي نهائيًا مرة أخرى، وسيكتفي بما قدمه ويغادر المجال الرياضي بشكل عام.

يذكر أن آل سويلم تم تكليفه من قبل تركي آل الشيخ؛ رئيس الهيئة العامة للرياضة السابق، في مارس من عام 2018 لخلافة سلمان المالك؛ رئيس العالمي السابق، حيث تم توجيه الشكر للأخير.

وكان كافة رؤساء الأندية المكلفين قد تقدموا باستقالتهم عقب نهاية الموسم المنقضي، بناءً على تعليمات الهيئة العامة للرياضة، على أن تجرى انتخابات جديدة في 18 من الشهر الجاري لاختيار الجمعيات العمومية لمجالس إدارات جديدة