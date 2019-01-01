تقرير | بالتراضي بين الوداد والترجي - نهائي دوري الأبطال يُقام على برج العرب

مصر تحل مشكلة الأرض المحايدة لنهائي دوري أبطال أفريقيا

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

لا يزال ناديا الوداد المغربي والترجي التونسي في انتظار إعلان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن الموعد الجديد لإياب نهائي دوري أبطال أفريقيا ومكانه.

كاف كان قد أعلن مؤخرًا قراره بإعادة المباراة، التي أقيمت على ملعب رادس بتونس في الأول من يونيو الجاري، إثر انسحاب وداد الأمة اعتراضًا على تعطل تقنية الفيديو. (طالع التفاصيل)

ووفقًا لصحيفة "المنتخب المغربية فإن ملعب برج العرب بالإسكندرية بمصر سيشهد إعادة المباراة، موضحةً أن القرار جاء بالترضية بين كل الأطراف حفظًا على ماء وجه الكرة الأفريقية.

وأشارت الصحيفة أن 17 من يونيو الجاري سيكون موعد الإعادة، مؤكدةً أن اختيار مصر لاستضافة اللقاء جاء لأسباب موضوعية منها الحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص قبل كأس أمم أفريقيا مصر 2019 كون الترجي والوداد سيسرحون لاعبيهم بعد نهاية الموسم وستفرغ تشكيلاتهم من لاعبيهم الأساسيين.

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"المنتخب تابعت أن أحد الأسباب كذلك كون القضية ما تزال ساخنة، وكافة كوادر الكاف موجودة بمصر قبل كأس أفريقيا لتكون حاضرة وشاهدة على نهائي سلس غير محتقن، بالإضافة إلى مصر على الدوام متعهدة الحلول الوسط والمنقذة للورطات، كما فعلت باستضافتها لكأس أمم أفريقيا بدلًا من الكاميرون.

وأوضحت الصحيفة أن هذا القرار يتداول وليس رسميًا، إنما مقترح جاد ينهي الأزمة بسرعة.

يذكر أن الترجي توج بطلًا لأفريقيا باعتباره فائزًا بعد انسحاب الوداد إلا أن الاتحاد الأفريقي طالبه بإعادة الميداليات والكأس مرة أخرى.

ويأتي قرار إعادة المباراة على ملعب محايدة، لعدم توافر الأمن الكافي في ملعب رادس، كما أوضح الاتحاد الأفريقي.