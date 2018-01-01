تقرير - السعيد وشيفو على رأس رباعي أجنبي راحل من الأهلي السعودي بيناير

مجلس الراقي يبحث تعديل أوضاع الفريق في سوق الانتقالات الشتوية

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

يدرس مجلس إدارة نادي الأهلي السعودي، إبرام عدد من الصفقات الأجنبية خلال الميركاتو الشتوي المقبل، من أجل تصحيح أوضاع الفريق.

ويعاني الراقي من تراجع في النتائج في الفترة الأخيرة، حيث فشل في تحقيق الفوز في آخر ثلاث مباريات له بالدوري، فتعادل أمام الفيحاء والرائد وخسر أمام الشباب.

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صحيفة "الرياض" أكدت وفقًا لمصادرها أن إدارة الأهلي قرر تأجيل جميع التغييرات التي تنوي اتخاذها بشأن الجهاز الفني بقيادة بابلو جويدي والجهاز الإداري إلا ما بعد الانتهاء من مواجهتي الهلال الوحدة المقبلتين.

وأوضحت المصادر للصحيفة أن إدارة الراقي تدرس التعاقد مع لاعبين أجانب جدد في يناير المقبل، مشيرةً إلى أنه ستحدث تصفية شاملة بين المحترفين، قد تصل إلى رحيل أربعة لاعبين منهم الثنائي المصري محمد عبد الشافي وعبد الله السعيد، والإسبانيين أليكسيس روانو وخوسيه خورادو.

ويستعد الأهلي لملاقاة الهلال في 21 من الشهر الجاري، على استاد جامعة الملك سعود، ضمن مباريات الجولة الـ14 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

الراقي يحتل المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 24 نقطة، بفارق ثماني نقاط عن الهلال، صاحب الصدارة.