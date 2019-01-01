تقرير - الاتحاد الآسيوي: مواجهة النصر السعودي وذوب أهن لن تقام بالعراق

المباراة غدًا والآسيوي يتخذ قرارًا مفاجئًا

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

اتخذ الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قرارًا مفاجئًا بتغيير مكان إقامة مواجهة النصر السعودي أمام ذوب أهن أصفهان الإيراني، وعدم إقامتها بالعراق.

المباراة من المقرر أن تقام غدًا الخميس، ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، وكان من المفترض أن يستضيفها ملعب كربلاء بالعراق، كأرض محايدة.

وأوضحت صحيفة "الرياضية" السعودية وفقًا لمصادرها أن الاتحاد الآسيوي أرسل خطابًا إلى الاتحاد السعودي، لإخطاره بنقل المباراة من العراق، على أن يتحدد المكان الجديد لاحقًا.

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الصحيفة بينت كذلك أن قرار الاتحاد الآسيوي جاء نظرًا للأحداث التي شهدتها مواجهة الفريق الإيراني أمام الزوراء العراقي في البطولة نفسها.

الفريقان كانا قد تقابلا في الإمارات بالجولة الثانية من دور المجموعات، حيث اختار النصر دبي كأرض محايدة له، بينما وقع اختار ذوب أهن على العراق كأرض محايدة.

وانتهى لقاء الذهاب بينهما بفوز ذوب أهن بثلاثية مقابل هدفين.

وضمن الفريقان التأهل رسميًا للدور المقبل من دوري الأبطال عن المجموعة الأولى، بعدما رفع الفريق الإيراني رصيده إلى النقطة 11، بينما في رصيد العالمي تسع نقاط.