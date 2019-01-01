تقرير - الأهلي السعودي يفتح خط مفاوضات ساخنًا مع معلول وعدنان

الراقي لم يكتفِ بخالد البركة في مركز الظهير الأيسر

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

يسعى النادي الأهلي السعودي لتدعيم مركز الظهير الأيسر به بعد رحيل المحترف المصري محمد عبد الشافي بنهاية الموسم المنقضي، ووضع على رأس أولوياته الثنائي التونسي علي معلول؛ لاعب الأهلي المصري، والعراقي علي عدنان؛ لاعب فرانكوفر وايتكابس الكندي.

عبد الشافي رحل عن الراقي بعدما لم تجدد الإدارة عقده، بعد أن قضى به خمس سنوات، أعير خلالهم في آخر ستة أشهر إلى الفتح السعودي.

ووفقًا لمصادر صحيفة "الرياضية" السعودية فإن الأمير منصور بن مشعل؛ المرشح لرئاسة هيئة أعضاء شرف الأهلي، بدأ مع الإدارة المكلفة في فتح خط مفاوضات ساخنًا مع معلول وعدنان للتعاقد مع أحدهما بالميركاتو الصيفي المقبل.

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وأوضحت مصادر الصحيفة أنه على الرغم من التعاقد مع خالد البركة؛ ظهير أيسر الحزم، إلى أن بن مشعل يرغب في ضم محترف أجنبي في الجهة اليسرى، لذلك وضع التونسي والعراقي ضمن اهتماماته، بجانب لاعبين من البرازيل والأرجنتين وكوريا الجنوبية.

يذكر أن معلول عقده ممتد مع الأهلي المصري حتى نهاية موسم 2021-2022، والذي يلعب له منذ عام 2016.

أما عدنان فمعار من أودينيزي الإيطالي إلى النادي الكندي في مارس الماضي وتنتهي إعارته بنهاية الشهر الجاري.