يوفنتوس ضد رين: تفاصيل المباراة

الدوري الأوروبي - الجولة 3 22 أكتوبر 2026 - 12:45 أليانز ستاديوم

تنطلق مباراة نادي يوفنتوس ونادي ستاد رين يوم 22 أكتوبر 2026، الساعة 16:45 بتوقيت جرينتش (12:45 ظهرًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة / 17:45 بالتوقيت الصيفي البريطاني / 18:45 بتوقيت جنوب أفريقيا).

يوفنتوس يسعى للرد سريعًا أمام هجوم رين الفرنسي غزير الأهداف

يدخل يوفنتوس الجولة الثالثة من المنافسات الأوروبية ساعيًا إلى تقديم رد فوري بعد خسارته الثقيلة 3-0 أمام لاتسيو في الدوري الإيطالي بتورينو مطلع هذا الأسبوع. ورغم أن يوفنتوس حقق سابقًا فوزًا شاقًا خارج أرضه 2-1 على سيلتا فيجو في الجولة الثانية من الدوري الأوروبي، ظهرت ثغرات على الصعيد المحلي في تشكيلة لوتشيانو سباليتي. ويواجه فريق رين الذي خاض مباراة مثيرة شهدت سبعة أهداف أمام باريس إف سي في الدوري الفرنسي، وسجل خلالها المهاجم إستيبان لوبول ثلاثية نادرة من ركلات الجزاء. ويسافر رين إلى بيدمونت عازمًا على إحباط أصحاب الأرض وحصد نقاط ثمينة خارج ملعبه في مرحلة الدوري من البطولة.

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يوفنتوس يسعى للتعافي من صدمة الدوري المحلي

يدخل يوفنتوس مباراة مساء الخميس راغبًا في تجاوز إحباط خسارته على أرضه 3-0 أمام لاتسيو في الدوري الإيطالي يوم الأحد 18 أكتوبر. ورغم استحواذه على الكرة بنسبة 56%، دفع يوفنتوس ثمن الهجمات المرتدة. لكن فريق تورينو أظهر قدرته على المنافسة أوروبيًا هذا الموسم، بعدما حقق فوزًا شاقًا خارج أرضه 2-1 على سيلتا فيجو في الجولة الثانية من الدوري الأوروبي يوم 15 أكتوبر. وبوجود المهاجم راندال كولو مواني إلى جانب صانعي اللعب على الطرفين نيكولاس جونزاليس وفرانسيسكو كونسيساو، يسعى يوفنتوس إلى استعادة سيطرته على ملعب أليانز.

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رين يستمد الزخم من انتصاره بعد التأخر

يسافر ستاد رين إلى إيطاليا بعد أسبوع حافل في جميع المسابقات. وحقق رين فوزًا مثيرًا 2-1 بعد تأخره أمام أوفي كريت في الدوري الأوروبي يوم الخميس 15 أكتوبر، ليحتل مراكز متقدمة في مرحلة الدوري. وفي يوم الأحد 18 أكتوبر، خسر رين مواجهة حافلة بالأحداث 4-3 أمام باريس إف سي في الدوري الفرنسي، رغم تسجيل المهاجم إستيبان لوبول ثلاثية لافتة من ركلات الجزاء في الدقائق 28 و73 و87. وبوجود صانعي اللعب لودوفيك بلاس وبرجيميسواف فرانكوفسكي وإستيبان لوبول، يمتلك رين قوة هجومية كافية لتهديد دفاع يوفنتوس.

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المواجهة الأبرز: راندال كولو مواني ضد تشارلي كريسويل

محور الهجوم: يقود راندال كولو مواني هجوم يوفنتوس، مستفيدًا من سرعته الكبيرة وقدرته في الكرات الهوائية لاختراق الدفاعات المتكتلة.

ركيزة الدفاع: يشكل المدافع الإنجليزي تشارلي كريسويل ركيزة دفاع رين، وستقع على عاتقه مهمة الحد من خطورة الكرات التي يرسلها فرانسيسكو كونسيساو وإيدون زيجروفا من طرفي هجوم يوفنتوس.

التحليل التكتيكي والتشكيلة المتوقعة

نادي يوفنتوس (3-4-2-1): فيكاريو؛ كالولو، بريمر، لوكومي؛ ماكيني، لويز، سار، تشيليك؛ جونزاليس، كونسيساو؛ كولو مواني.

نادي ستاد رين (4-1-2-3): سامبا؛ رينولدز، كريسويل، روو، ناجيدا؛ سيسيه؛ شيمانسكي، توماسون؛ بلاس، لوبول، سوماري.

نظرة إلى المباراة: تبلغ احتمالات فوز يوفنتوس على أرضه 60.9% على الورق. لكن أسلوب رين المباشر في التحولات وميله إلى انتزاع أخطاء خطرة داخل منطقة الجزاء يشكلان تهديدًا كبيرًا لدفاع يوفنتوس، الذي استقبل ثلاثة أهداف دون رد على أرضه في مباراته الأخيرة.

أخبار الفريقين والقائمتان

لن يتمكن لوتشيانو سباليتي من الوجود على خط التماس بسبب الإيقاف، فيما يستعد يوفنتوس لهذه المباراة في الدوري الأوروبي. ولم تُعلن بعد قائمة مؤكدة للإصابات أو تشكيلة أساسية مرجحة قبل المباراة، ومن المنتظر صدور تحديثات أخرى مع اقتراب موعد انطلاقها.

ولم يؤكد مدرب رين فرانك هايز بعد اختياراته للقائمة أو وضع الإصابات في فريقه. وستُضاف التحديثات عند توافرها خلال التحضير للمباراة.

النتائج الأخيرة

يخوض يوفنتوس هذه المباراة بعدما حقق فوزين وتعادل مرة وخسر مرتين في آخر خمس مباريات له بجميع المسابقات. وكانت مباراته الأخيرة خسارة على أرضه 3-0 أمام لاتسيو في الدوري الإيطالي، بعد فوز إيجابي خارج أرضه 2-1 على سيلتا فيجو في الدوري الأوروبي عقب تأخره في النتيجة. وفي وقت سابق من تلك السلسلة المكونة من خمس مباريات، تغلب على أتالانتا 2-0 في الدوري الإيطالي وتعادل 1-1 مع كالياري. وكانت العثرة الأخرى الوحيدة خسارة ودية 0-1 أمام كريمونيزي.

حقق رين فوزين وتلقى خسارتين وخسارة واحدة في آخر خمس مباريات له. وانتهت مباراته الأخيرة بالخسارة 4-3 أمام باريس إف سي في الدوري الفرنسي، لكنه تجاوز تعثراته السابقة بفوز 4-1 على أوكسير. وتبرز خسارته الثقيلة 4-0 أمام ليون في وقت سابق من هذه السلسلة التذبذب الذي أظهره فريق هايز خلال تلك الفترة.

سجل المواجهات المباشرة

لا تتوافر حاليًا بيانات عن المواجهات المباشرة بين يوفنتوس ورين لهذه المباراة. وستُضاف معلومات تاريخية أخرى عند توافرها مع اقتراب موعد انطلاق المباراة.