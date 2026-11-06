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الدوري الإنجليزي الممتاز
team-logoنوتنجهام فوريست
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تقديم مباراة نوتنجهام فورست ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز: كل ما تحتاج إلى معرفته

القنوات الناقلة
نوتنجهام فوريست ضد مانشستر سيتي
نوتنجهام فوريست
مانشستر سيتي
الدوري الإنجليزي الممتاز
إرلينج هالاند
إليوت أندرسون
إينزو ماريسكا

تقديم شامل لمباراة نوتنجهام فورست ومانشستر سيتي على ملعب سيتي جراوند. هل يستطيع فريق إنزو ماريسكا إنهاء سلسلة من هزيمتين متتاليتين في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

نوتنجهام فورست ضد مانشستر سيتي: معاينة مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز

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الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 10
سيتي جراوند

يستضيف نوتنجهام فورست مانشستر سيتي على ملعب سيتي جراوند، في مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت 6 نوفمبر، الساعة 13:30 بالتوقيت الشرقي و17:30 بتوقيت جرينتش.

معاناة فورست التهديفية تبقيه في منطقة الهبوط

يحتل فورست المركز التاسع عشر، بعدما خسر أربعًا من آخر خمس مباريات له في الدوري تحت قيادة مدربه الجديد أوليفر جلاسنر. ويحتاج بشدة إلى النقاط، لكن الأمر نفسه ينطبق على مانشستر سيتي، الذي خسر مباراتين متتاليتين أمام أستون فيلا وبرايتون، ما سمح لآرسنال، حامل اللقب، بتجاوزه واعتلاء صدارة الترتيب. وأُدين سيتي في 114 من أصل 115 تهمة مالية تتعلق بانتهاكات مزعومة امتدت من عام 2009 إلى عام 2018. وقد تشير الهزيمتان المذكورتان إلى أن الضغوط بدأت تؤثر عليه، لكن إيرلينج هالاند يواصل تألقه التهديفي. وسجل النرويجي البالغ من العمر 26 عامًا 14 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا مع الفريق الأكثر تسجيلًا للأهداف في الدوري.

RB Leipzig v Manchester City - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images

هل يستطيع نوتنجهام فورست تحقيق مفاجأة؟

قدم فورست أداءً سيئًا على أرضه، إذ لم يسجل أي هدف في أول أربع مباريات خاضها هناك في الدوري الإنجليزي الممتاز. ومع ذلك، يأمل أن تكون مواجهاته الأخيرة مع سيتي فأل خير له. فقد فاز بهذه المواجهة على أرضه في مارس 2025، وانتزع التعادل 2-2 من سيتي على ملعب الاتحاد الموسم الماضي، بعدما سجل إليوت أندرسون هدف التعادل لفورست. ويواجه اللاعب الإنجليزي ناديه السابق الآن للمرة الأولى منذ انتقاله مقابل مبلغ كبير. ولم يخسر سيتي ثلاث مباريات متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ عام 2016، وسيكون إنزو ماريسكا حريصًا بشدة على تجنب ذلك.

Manchester City v Brighton & Hove Albion - Premier League 2026/27Getty Images

أبرز الإحصاءات وأخبار الإصابات

  • لم يخسر سيتي مباراتين متتاليتين خارج أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ نوفمبر 2025.
  • حافظ سيتي على نظافة شباكه في خمسة من انتصاراته الستة الأخيرة خارج أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز.

التشكيلتان المتوقعتان

فورست (3-4-2-1): سيلس؛ كونيا، ميلينكوفيتش، موريلو؛ مونيوز، ماكاتي، شلاجر، ويليامز؛ ندوي، جيبس وايت؛ ديلاب.

سيتي (4-3-3): دوناروما؛ نونيز، خوسانوف، دياز، جفارديول؛ أندرسون، فرنانديز؛ ندياي، شرقي، دوكو؛ هالاند.

أخبار الفريقين والقائمتان

التشكيلات المحتملة نوتنجهام فوريست ضد مانشستر سيتي

3-4-2-1
نوتنجهام فوريست crest
نوتنجهام فوريست
فورست
التشكيل
مانشستر سيتي crest
مانشستر سيتي
مان سيتي
4-2-3-1
ماتز سيلسماتز سيلسنيكولا ميلنكوفيتشنيكولا ميلنكوفيتشJ. CunhaJ. Cunhaموريلوموريلومورغان جيبس وايتمورغان جيبس وايتدان ندويدان ندوينيكو ويليامسنيكو ويليامسأولا أيناأولا أيناجيمس ميكاتيجيمس ميكاتيكزافير شلاجركزافير شلاجرليام ديلابليام ديلابجيانلويجي دوناروماجيانلويجي دوناروماعبد القادر خوسانوفعبد القادر خوسانوفيوشكو جفارديوليوشكو جفارديولماتيوس نونيزماتيوس نونيزروبن دياشروبن دياشجيريمي دوكوجيريمي دوكوأيوب بوعديأيوب بوعديإليوت أندرسونإليوت أندرسونإليمان ندايإليمان ندايإنزو فرنانديزإنزو فرنانديزإرلينج هالاندإرلينج هالاند
مانشستر سيتي crest
مانشستر سيتي
مان سيتي
3-4-2-1
نوتنجهام فوريست

التشكيلة الأساسية

مانشستر سيتي

المدرب

  • أوليفر جلاسنر
  • إينزو ماريسكا

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