ميلان ضد بولونيا: تفاصيل المباراة

الدوري الإيطالي - الجولة 9 28 أكتوبر 2026 - 13:30 سان سيرو

يستضيف ميلان فريق بولونيا 1909 يوم الأربعاء، 28 أكتوبر 2026، الساعة 19:30 بتوقيت جنوب أفريقيا (17:30 بتوقيت غرينتش / 18:30 بتوقيت وسط أوروبا)، ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي على ملعب سان سيرو.

ميلان يسعى لمواصلة انتفاضته محليًا أمام طموح بولونيا

قدّم ميلان الأداء الذي كان يحتاج إليه بالضبط حين فاز 2-0 خارج أرضه في أوديني، متجاوزًا إحباطه الأوروبي بفضل هدف مبكر من كريستيان بوليسيتش وآخر حسم به أوماري هاتشينسون النتيجة في الشوط الثاني. ويوجّه ميلان أنظاره سريعًا إلى سان سيرو لمواجهة بولونيا في منتصف الأسبوع، وسط ثقة متجددة لدى ضيفه. فقد ردّ فريق رافاييلي بالادينو بقوة على خسارته السابقة أمام إنتر، بفوزه على كالياري 2-0 في عطلة نهاية الأسبوع، ما يجعل لقاء الأربعاء مهمًا في صراع المراكز المتقدمة.

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المواجهة الأبرز: كريستيان بوليسيتش ضد نيكولو كاسالي

محور الهجوم المتألق: افتتح كريستيان بوليسيتش التسجيل أمام أودينيزي بتسديدة حاسمة في الدقيقة السادسة. وستفرض مراوغاته المباشرة وتفاهمه السريع مع زملائه على الجهة اليمنى على خط دفاع بولونيا الحفاظ على تقاربه وانضباطه.

قلب الدفاع صاحب الحضور القوي: ساهم نيكولو كاسالي في خروج بولونيا بشباك نظيفة أمام كالياري، وسجّل بنفسه هدف الافتتاح بإنهاء متقن في الدقيقة 57. وسيكون عليه التعامل مع تحركات بوليسيتش القطرية والقوة البدنية لجونسالو راموس داخل منطقة الجزاء.

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التحليل التكتيكي والتشكيلان المتوقعان

ميلان (4-4-2): مينيان؛ أتيكامي، جابيا، بافلوفيتش، بارتيساجي؛ هاتشينسون، فوفانا، مودريتش، رابيو؛ بوليسيتش، راموس.

بولونيا 1909 (3-4-3): سكوروبسكي؛ دارميان، كاسالي، ثيات؛ زورتيّا، فيرجسون، بوبيجا، ميراندا؛ بيرنارديسكي، أودجارد، كامبياجي.

نظرة على المباراة: يدخل ميلان اللقاء مرشحًا بقوة على أرضه، ساعيًا إلى فرض إيقاعه بفضل تمريرات لوكا مودريتش والمساندة الهجومية القوية من ظهيري الجناح. أما بولونيا، فسيسعى إلى تعطيل أصحاب الأرض بالتراجع إلى دفاع متماسك من خمسة لاعبين، معتمدًا على صناعة اللعب من لاعب وسط ميلان السابق توماسو بوبيجا وسرعة نيكولو كامبياجي في الهجمات المرتدة لاستغلال المساحات خلف خط دفاع ميلان المتقدم.

أخبار الفريقين والقائمتان

يفتقد روبن أموريم أليكسيس ساليماكرز وماتيو جابيا بسبب الإصابة، ومن المتوقع صدور مستجدات بشأن جاهزيتهما مع اقتراب موعد انطلاق المباراة. ويزيد غيابهما الضغط على مدرب ميلان في إدارة قائمته خلال هذه الفترة.

ويتعامل مدرب بولونيا رافاييلي بالادينو أيضًا مع إصابات في قائمته، إذ يغيب إميل هولم وريكاردو أورسوليني. وسيحتاج بالادينو إلى إيجاد حلول في مختلف أنحاء الملعب بينما يحاول فريقه إنهاء سلسلة نتائجه الضعيفة.

المستوى الأخير

فاز ميلان في ثلاث من مبارياته الخمس الأخيرة بجميع المسابقات، وتعادل في واحدة وخسر أخرى، مسجلًا 11 هدفًا ومستقبلًا خمسة. وكانت آخر مبارياته فوزًا 3-2 على أتالانتا في الدوري الإيطالي، بعد انتصار عريض 4-0 خارج أرضه على سالزبورج في أوروبا. وجاءت خسارته الوحيدة في تلك السلسلة أمام بنفيكا في الدوري الأوروبي، بينما كان تعادله 1-1 مع ساسولو في الدوري النتيجة الأخرى التي فقد فيها نقاطًا.

حقق بولونيا فوزًا واحدًا وتعادلين وتلقى هزيمتين في مبارياته الخمس الأخيرة. وكانت آخر نتائجه الخسارة 3-1 أمام إنتر، ولم يحقق خلال تلك الفترة سوى انتصار واحد، بنتيجة 2-1 خارج أرضه أمام ليتشي. وتعادل الفريق مرتين، أمام تورينو وساسولو، وخسر أيضًا أمام نابولي خلال هذه السلسلة.

سجل المواجهات المباشرة

كانت آخر مواجهة بين الفريقين في فبراير 2026، حين فاز ميلان 3-0 على ملعب بولونيا في الدوري الإيطالي. ويتفوق ميلان في سجل المواجهات الخمس الأخيرة بينهما، بعدما فاز في ثلاث منها. أما فوز بولونيا الوحيد خلال تلك السلسلة فجاء في مباراة بكأس إيطاليا على ملعب سان سيرو في مايو 2025.