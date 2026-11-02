مانشستر يونايتد ضد روما: تفاصيل المباراة

دوري أبطال أوروبا - الجولة 4 3 نوفمبر 2026 - 15:00 أولد ترافورد

آلة جاسبيريني التهديفية تختبر مسرح الأحلام المهتز

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يستضيف مانشستر يونايتد روما على ملعب أولد ترافورد في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء، بعدما وصل الفريقان إلى هذه المواجهة في ظروف متباينة تمامًا. يعاني يونايتد أزمة محلية، بينما يسافر فريق جاسبيريني إلى مانشستر بثقة وفي حالة تهديفية مميزة.

لا يزال مستقبل مايكل كاريك مع النادي محفوفًا بالمخاطر، بعد سلسلة من النتائج تركت يونايتد في المركز السادس عشر بالدوري الإنجليزي الممتاز، في أسوأ بداية له على الإطلاق لموسم في دوري الدرجة الأولى. وجاءت هزيمته على أرضه أمام بورنموث بنتيجة 3-0 في عطلة نهاية الأسبوع عقب خسارة محرجة أمام كومو بنتيجة 4-1 في البطولة نفسها، ولم تتراجع الضغوط على كاريك رغم قرار إدارة النادي الإبقاء عليه في منصبه في الوقت الحالي.

وتلقى المدرب خبرًا مشجعًا خلال الأسبوع، إذ عاد كوبي ماينو إلى التدريبات بعد غياب دام أسبوعين بسبب الإصابة. وستكون عودة لاعب وسط إنجلترا موضع ترحيب، لكنها لا تخفف كثيرًا من وقع تأكيد غياب بنيامين سيسكو حتى عام 2027 بسبب انتكاسة كبيرة تتعلق بإصابته.

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يصل روما إلى مانشستر بعد فوزه على كالياري بنتيجة 4-2 في الدوري الإيطالي خلال عطلة نهاية الأسبوع، وهي نتيجة أبرزت العمق الهجومي والقدرة على الصمود اللذين عززهما جاسبيريني في هذا الفريق. وسجل إيمانويلي لولي ونيكولو بيسيلي، خريجا أكاديمية النادي، في ذلك الفوز الذي تحقق بعد التأخر في النتيجة، وأشاد المدرب بقطاع الناشئين في النادي عقب المباراة.

يفتقد جاسبيريني خدمات باولو ديبالا، الذي من غير المرجح أن يشارك بعدما أكد المدرب أن تعافي اللاعب الأرجنتيني يستغرق وقتًا أطول من المتوقع. ويغيب ليوناردو باليردي وماريو إيرموسو أيضًا، ما يعني أن المدرب الإيطالي سيحتاج إلى إدارة خياراته بعناية وسط جدول مزدحم بالمباريات.

تكتسب هذه المواجهة أهمية كبيرة في ترتيب دوري أبطال أوروبا، إذ يتذيل يونايتد جدول الترتيب، بينما يحتل روما مركزًا في وسطه. وبالنسبة إلى فريق كاريك، تبدو النتيجة الإيجابية شبه ضرورية. أما روما، فسيكون الفوز في مانشستر رسالة واضحة بشأن طموحاته القارية.

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