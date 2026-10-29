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الدوري الإنجليزي الممتاز
team-logoمانشستر سيتي
ملعب الاتحاد
team-logoبرايتون
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تقديم مباراة مانشستر سيتي وبرايتون آند هوف ألبيون في الدوري الإنجليزي الممتاز: توتر ركلات الترجيح في منتصف الأسبوع يمتد إلى مواجهة السبت المرتقبة

مانشستر سيتي ضد برايتون
الدوري الإنجليزي الممتاز
القنوات الناقلة
مانشستر سيتي
برايتون

بعد ثلاثة أيام فقط من مواجهتهما المثيرة في الدور الرابع من كأس كاراباو بشرق مانشستر، التي انتهت بالتعادل 2-2 وحُسمت بركلات الترجيح بنتيجة 4-3، يلتقي مانشستر سيتي وبرايتون آند هوف ألبيون مجددًا على ملعب الاتحاد، في مباراة تُحسم فيها نقاط مهمة بالدوري الإنجليزي الممتاز.

مانشستر سيتي ضد برايتون آند هوف ألبيون: تفاصيل المباراة

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الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 9
ملعب الاتحاد

بعد 72 ساعة: مانشستر سيتي وبرايتون يتواجهان مجددًا في مباراة مهمة على ملعب الاتحاد

Manchester City v Brighton & Hove Albion - Carabao Cup Fourth RoundGetty Images

يستضيف مانشستر سيتي برايتون آند هوف ألبيون على ملعب الاتحاد في مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز تكتسب أهمية حقيقية لكلا الناديين خلال أسبوع شاق.

يخوض فريق إنزو ماريسكا هذه المباراة بعدما واجه برايتون بقيادة فابيان هورزلر يوم الأربعاء، حين حسم المواجهة بركلات الترجيح عقب التعادل 2-2 في كأس كاراباو. وقد لا يبدد الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 القلق، بالنظر إلى مدى اقتراب الضيوف من تحقيق مفاجأة.

تذبذبت نتائج سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز. فقد سبقت مواجهة الكأس خسارةٌ بنتيجة 2-1 أمام أستون فيلا، ورغم أن الفوز 5-1 على أيك أثينا في دوري أبطال أوروبا منح الفريق بعض التفاؤل، فقد استقبل فريق ماريسكا عشرة أهداف في آخر خمس مباريات له بجميع المسابقات.

Manchester City v Brighton & Hove Albion - Carabao Cup Fourth RoundGetty Images

يحتل برايتون المركز الثالث في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، ويصل بوصفه أحد أخطر الفرق هجوميًا في المسابقة هذا الموسم. وأظهر فوزه الكاسح 5-0 على كريستال بالاس في أكتوبر جودة الفريق الذي شكّله هورزلر، فيما تحدث دييجو جوميز علنًا عن شعوره بأنه نال قسطًا كاملًا من الراحة واستعداده للتأثير في المباراة، بعدما جرت إدارة مشاركته بعناية خلال مباريات منتصف الأسبوع.

خسر برايتون 2-0 على ملعب أنفيلد يوم الأحد، لكن تلك الهزيمة جاءت أمام ليفربول الذي يمر بفترة جيدة، ولم تغيّر كثيرًا من الصورة العامة لفريق يتجاوز التوقعات بفارق كبير هذا الموسم.

يعود جيانلويجي دوناروما لحراسة مرمى سيتي بعدما بدأ جيرونيمو رولي مباراة الكأس، ومن المتوقع أن يقود إيرلينج هالاند الهجوم بعد إراحته في منتصف الأسبوع. وسيتطلع ماريسكا إلى رد فعل من فريق أظهر قوة شخصية حين عاد من التأخر مرتين أمام المنافس نفسه قبل أيام قليلة.

أخبار الفريقين والقائمتان

التشكيلات المحتملة مانشستر سيتي ضد برايتون

4-2-3-1
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مانشستر سيتي
مان سيتي
التشكيل
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برايتون
برايتون
4-2-3-1
جيانلويجي دوناروماجيانلويجي دونارومايوشكو جفارديوليوشكو جفارديولروبن دياشروبن دياشمارك جويهيمارك جويهيعبد القادر خوسانوفعبد القادر خوسانوفجيريمي دوكوجيريمي دوكوريان شرقيريان شرقيإليمان ندايإليمان ندايإليوت أندرسونإليوت أندرسونإنزو فرنانديزإنزو فرنانديزإرلينج هالاندإرلينج هالاندبارت فيربروجينبارت فيربروجينلويس دينكلويس دينكجوين حجامجوين حجاملوكا فوسكوفيتشلوكا فوسكوفيتشأوليفييه بوسكاليأوليفييه بوسكاليجاك هينشلوودجاك هينشلوودباسكال جروسباسكال جروسماكسيم دي كويبرماكسيم دي كويبرياسين عياريياسين عياريدييجو جوميزدييجو جوميزتشارالامبوس كوستولاستشارالامبوس كوستولاس
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برايتون
برايتون
4-2-3-1
مانشستر سيتي

التشكيلة الأساسية

برايتون

المدرب

  • إينزو ماريسكا
  • فابيان هورزلر

النتائج الأخيرة

مان سيتي

مان سيتي - المستوى

سان جيرمان
خ2-4
ابسويتش
ف3-2
AEK
ف5-1
أستون فيلا
خ2-1
برايتون
ف2-2
الهدف المسجل (المستقبل)
13/11
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
5/5
برايتون

برايتون - المستوى

كاونو زالجيريس
ف4-0
بالاس
ف5-0
يابلونيك
ت0-0
ليفربول
خ2-0
مان سيتي
خ2-2
الهدف المسجل (المستقبل)
11/4
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
1/5

سجل المواجهات المباشرة

وجهاً لوجه

مانشستر سيتيتعادلبرايتون
1
2
2
كأس رابطة المحترفين
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مانشستر سيتي
مان سيتي
2
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برايتون
برايتون
2
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
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مان سيتي
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برايتون
برايتون
1
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
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برايتون
2
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مان سيتي
1
انتهت
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مان سيتي
2
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برايتون
2
انتهت
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برايتون
2
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مان سيتي
1
انتهت
7الأهداف المسجلة9
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا5/5

جدول الترتيب

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
مانشستر سيتيمانشستر سيتيمان سيتي
8701209+1121
خ
ف
ف
ف
ف
2
آرسنالآرسنالآرسنال
8701135+821
ف
ف
ف
خ
ف
3
برايتونبرايتونبرايتون
8512237+1616
خ
ف
ف
ف
ف
4
ليفربولليفربولليفربول
8431118+315
ف
ف
خ
ف
ت
5
تشيلسيتشيلسيتشيلسي
84131715+213
خ
ف
ف
خ
ت
6
برينتفوردبرينتفوردبرينتفورد
8251149+511
ت
خ
ت
ف
ت
7
ليدز يونايتدليدز يونايتدليدز
825196+311
ت
ت
خ
ت
ف
8
نيوكاسل يونايتدنيوكاسل يونايتدنيوكاسل
83231214-211
ف
خ
خ
ف
خ
9
أستون فيلاأستون فيلاأستون فيلا
8323912-311
ف
ف
ت
ف
خ
10
هال سيتيهال سيتيهال سيتي
824298+110
ت
خ
ت
خ
ت
11
إيفرتونإيفرتونإيفرتون
824289-110
خ
خ
ت
ف
ت
12
إبسويتش تاونإبسويتش تاونابسويتش
83141216-410
ت
خ
ف
خ
ف
13
بورنموثبورنموثبورنموث
82331213-19
ف
ف
خ
خ
ت
14
توتنهام هوتسبيرتوتنهام هوتسبيرتوتنهام
8233810-29
ف
ف
ت
خ
ت
15
فولهامفولهامفولهام
8224810-28
ف
ف
خ
ت
ت
16
مانشستر يونايتدمانشستر يونايتدمان يونايتد
81431013-37
خ
ت
ت
ت
خ
17
كريستال بالاسكريستال بالاسبالاس
8215919-107
خ
خ
ف
ت
خ
18
نوتنجهام فوريستنوتنجهام فوريستفورست
8134610-46
ت
خ
خ
خ
ف
19
كوفينتري سيتيكوفينتري سيتيكوفنتري
8206615-96
خ
خ
ف
ف
خ
20
سندرلاندسندرلاندسندرلاند
8125614-85
ت
خ
خ
خ
خ
دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
هبوط



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