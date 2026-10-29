مانشستر سيتي ضد برايتون آند هوف ألبيون: تفاصيل المباراة

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 9 31 أكتوبر 2026 - 11:00 ملعب الاتحاد

بعد 72 ساعة: مانشستر سيتي وبرايتون يتواجهان مجددًا في مباراة مهمة على ملعب الاتحاد

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يستضيف مانشستر سيتي برايتون آند هوف ألبيون على ملعب الاتحاد في مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز تكتسب أهمية حقيقية لكلا الناديين خلال أسبوع شاق.

يخوض فريق إنزو ماريسكا هذه المباراة بعدما واجه برايتون بقيادة فابيان هورزلر يوم الأربعاء، حين حسم المواجهة بركلات الترجيح عقب التعادل 2-2 في كأس كاراباو. وقد لا يبدد الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 القلق، بالنظر إلى مدى اقتراب الضيوف من تحقيق مفاجأة.

تذبذبت نتائج سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز. فقد سبقت مواجهة الكأس خسارةٌ بنتيجة 2-1 أمام أستون فيلا، ورغم أن الفوز 5-1 على أيك أثينا في دوري أبطال أوروبا منح الفريق بعض التفاؤل، فقد استقبل فريق ماريسكا عشرة أهداف في آخر خمس مباريات له بجميع المسابقات.

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يحتل برايتون المركز الثالث في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، ويصل بوصفه أحد أخطر الفرق هجوميًا في المسابقة هذا الموسم. وأظهر فوزه الكاسح 5-0 على كريستال بالاس في أكتوبر جودة الفريق الذي شكّله هورزلر، فيما تحدث دييجو جوميز علنًا عن شعوره بأنه نال قسطًا كاملًا من الراحة واستعداده للتأثير في المباراة، بعدما جرت إدارة مشاركته بعناية خلال مباريات منتصف الأسبوع.

خسر برايتون 2-0 على ملعب أنفيلد يوم الأحد، لكن تلك الهزيمة جاءت أمام ليفربول الذي يمر بفترة جيدة، ولم تغيّر كثيرًا من الصورة العامة لفريق يتجاوز التوقعات بفارق كبير هذا الموسم.

يعود جيانلويجي دوناروما لحراسة مرمى سيتي بعدما بدأ جيرونيمو رولي مباراة الكأس، ومن المتوقع أن يقود إيرلينج هالاند الهجوم بعد إراحته في منتصف الأسبوع. وسيتطلع ماريسكا إلى رد فعل من فريق أظهر قوة شخصية حين عاد من التأخر مرتين أمام المنافس نفسه قبل أيام قليلة.

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