مانشستر سيتي ضد باريس سان جيرمان: تفاصيل المباراة

دوري أبطال أوروبا - الجولة 2 14 أكتوبر 2026 - 15:00 ملعب الاتحاد

تنطلق مباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان يوم 14 أكتوبر 2026، الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش (3:00 مساءً بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة / 20:00 بالتوقيت الصيفي البريطاني / 21:00 بتوقيت جنوب إفريقيا).

مواجهة أوروبية كبرى في مانشستر

يعود مانشستر سيتي إلى ملعب الاتحاد لاستضافة بطل فرنسا باريس سان جيرمان، في الجولة الثانية من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا لموسم 2026-2027. وبعد أداء محلي قوي لكلا الفريقين خلال عطلة نهاية الأسبوع، يسعى سيتي بقيادة إنزو ماريسكا إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور وفرض نفسه مبكرًا في صدارة ترتيب دوري أبطال أوروبا. أما باريس سان جيرمان بقيادة لويس إنريكي، فتنتظره رحلة إلى شمال غرب إنجلترا تشكل اختبارًا صعبًا لانضباطه التكتيكي أمام أحد أبرز المرشحين للفوز بالبطولة.

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ثلاثية مانشستر سيتي تُسقط ليفربول في أنفيلد

يدخل مانشستر سيتي مباراة مساء الأربعاء بمعنويات مرتفعة، بعد أن قدم أداءً مميزًا في فوزه خارج أرضه على ليفربول 3-0 في أنفيلد يوم 11 أكتوبر. وبعد شوط أول بلا أهداف، افتتح إيرلينج هالاند التسجيل في الدقيقة 65، قبل أن يحسم جيريمي دوكو (68) وريان شرقي (78) فوزًا عريضًا في الدوري الإنجليزي الممتاز. وبفضل التفاهم الهجومي بين ريان شرقي وأنطوان سيمينيو وإنزو فرنانديز، يخوض سيتي المواجهة الأوروبية بقوة هجومية لافتة.

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انتفاضة باريس سان جيرمان في الشوط الثاني تحسم نقاط مباراة لو مان

يسافر باريس سان جيرمان إلى مانشستر بعدما فاز على أرضه 3-1 أمام لو مان في الدوري الفرنسي يوم 10 أكتوبر. وبعد أن افتتح لوكاس بيرالدو التسجيل من ركلة جزاء، أضاف البديل خفيتشا كفاراتسخيليا ولاعب الوسط ماجنيس أكليوش هدفين في الشوط الثاني ليضمنا النقاط الثلاث. ويملك باريس سان جيرمان قدرة هجومية خطيرة في التحولات، بفضل تحكم جواو نيفيز وفيتينيا في وسط الملعب، إلى جانب التهديد الذي يشكله فيران توريس وخفيتشا كفاراتسخيليا على الأطراف، ما يتيح له اختبار دفاع سيتي.

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الأرقام القياسية: هالاند يطارد إنجازًا تاريخيًا في أوروبا

بعدما حطم تقريبًا جميع الأرقام القياسية المتعلقة بسرعة تسجيل الأهداف في كرة القدم الأوروبية، يدخل إيرلينج هالاند مواجهة دوري أبطال أوروبا سعيًا إلى تحقيق إنجاز تاريخي آخر. فبعد أن أصبح أسرع لاعب في التاريخ يصل إلى 30 و40 و50 هدفًا في دوري أبطال أوروبا، يملك المهاجم النرويجي حاليًا 59 هدفًا في 59 مباراة بالبطولة الأوروبية الأبرز.

وسيُعادل هدف واحد أمام باريس سان جيرمان على ملعب الاتحاد رصيد رود فان نيستلروي البالغ 60 هدفًا طوال مسيرته، بينما ستمنحه ثنائية فرصة تجاوز مهاجم مانشستر يونايتد السابق ودخول قائمة أفضل سبعة هدافين في تاريخ دوري أبطال أوروبا. وبمتوسط غير مسبوق يبلغ هدفًا في كل مباراة أوروبية، تضفي مساعي هالاند المستمرة للحاق بكريستيانو رونالدو وليونيل ميسي في قمة قائمة الهدافين بُعدًا شخصيًا مثيرًا على هذه المواجهة الكبرى.

أفضل الهدافين في دوري أبطال أوروبا (بما في ذلك التصفيات)

كريستيانو رونالدو : 141 هدفًا في 183 مباراة ليونيل ميسي: 129 هدفًا في 163 مباراة روبرت ليفاندوفسكي: 109 أهداف في 144 مباراة كريم بنزيما : 90 هدفًا في 152 مباراة راؤول : 71 هدفًا في 142 مباراة كيليان مبابي : 71 هدفًا في 99 مباراة رود فان نيستلروي : 60 هدفًا في 81 مباراة إيرلينج هالاند : 59 هدفًا في 59 مباراة

أخبار الفريقين والقوائم

يترقب إنزو ماريسكا حالة إيرلينج هالاند البدنية بعد استبدال المهاجم خلال مباراة النرويج أمام البرتغال في دوري الأمم، ومن المتوقع صدور مستجدات بشأن جاهزيته مع اقتراب موعد انطلاق المباراة. ولم تتأكد في هذه المرحلة أي معلومات أخرى عن إصابات أو إيقافات في صفوف سيتي، وستُضاف التشكيلة الأساسية المتوقعة عندما تتوفر.

أما باريس سان جيرمان، فلم يؤكد لويس إنريكي تشكيلته أو يُشر إلى أي غيابات محددة. وستُحدَّث أخبار الفريق الضيف كاملةً مع توفر المعلومات قبل المباراة.

النتائج الأخيرة

فاز مانشستر سيتي في مبارياته الخمس الأخيرة جميعها، محققًا انتصارات في الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس كاراباو ودوري أبطال أوروبا. وانتهت مباراته الأخيرة بالفوز على سندرلاند 5-3 في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما سجل خمسة أهداف أمام نورويتش سيتي في كأس كاراباو. وخلال تلك المباريات الخمس، سجل سيتي 13 هدفًا واستقبل أربعة، ومن بين نتائجه الفوز خارج أرضه على بورتو 2-0 في دوري أبطال أوروبا.

حقّق باريس سان جيرمان ثلاثة انتصارات وتعادلًا واحدًا وتلقى هزيمة واحدة في مبارياته الخمس الأخيرة. وكانت نتيجته الأحدث الفوز 6-1 على سلوفان براتيسلافا في دوري أبطال أوروبا، وسبقتها مباشرةً خسارة على أرضه أمام موناكو 1-2 في الدوري الفرنسي. وسجل فريق لويس إنريكي 12 هدفًا في تلك المباريات الخمس واستقبل ستة، وشملت نتائجه الأخيرة أيضًا التعادل 2-2 مع ليل.

سجل المواجهات المباشرة

جاءت آخر مواجهة بين الفريقين في يناير 2025، حين فاز باريس سان جيرمان على مانشستر سيتي 4-2 في باريس بدوري أبطال أوروبا. وفي آخر خمس مواجهات مباشرة، فاز سيتي ثلاث مرات مقابل انتصارين لباريس سان جيرمان، وأقيمت المباريات الخمس جميعها في دوري أبطال أوروبا. وشهدت تلك المواجهات تسجيل 19 هدفًا إجمالًا.