دوري أبطال أوروبا - الجولة 3 20 أكتوبر 2026 - 15:00 أنفيلد

تنطلق مباراة ليفربول وفياريال في 20 أكتوبر 2026، الساعة 15:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة و19:00 بتوقيت جرينتش.

ليفربول يأمل مواصلة مسيرته المثالية في دوري أبطال أوروبا على ملعب أنفيلد

أظهر فريق أندوني إيراولا شخصية قوية أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز نهاية الأسبوع، إذ قلب تأخره إلى فوز 2-1. وكان الفريق في أمسّ الحاجة إلى هذه النتيجة بعد هزيمته الثقيلة 3-0 أمام مانشستر سيتي. لكن ليفربول فرض سيطرته على مبارياته في دوري أبطال أوروبا حتى الآن، فتغلب على أتلتيكو مدريد 2-1 في أنفيلد وسحق لاسك 6-3 خارج أرضه. ورغم بدايته المتذبذبة في الدوري المحلي، فاز فريق إيراولا بست من مبارياته الثماني الأخيرة في جميع المسابقات.

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نتائج متفاوتة لفياريال حتى الآن

انتهت أخيرًا سلسلة هزائم فياريال في دوري أبطال أوروبا، التي امتدت لسبع مباريات، عندما تغلب على نابولي 3-1 في مباراته الأخيرة رغم استقباله الهدف الأول. وبدأ فياريال هذا الموسم بصورة سيئة، إذ لم يحقق أي فوز في مبارياته الست الأخيرة في جميع المسابقات، في سلسلة تضمنت أربع هزائم متتالية. لكنه استعاد بعض توازنه، ففاز بثلاث من خمس مباريات، بينها الفوز على نابولي.

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الأهداف قد تكون حاضرة في أنفيلد

لم يحافظ فياريال على نظافة شباكه في أي من مبارياته الـ13 الأخيرة في دوري أبطال أوروبا، وتبدو فرصه في الخروج بشباك نظيفة من أنفيلد ضئيلة، لا سيما أنه لم يفعل ذلك سوى ثلاث مرات في آخر 33 مباراة خاضها في هذه المسابقة.

أبرز الإحصائيات والغيابات بسبب الإصابة

سجل ليفربول هدفين أو أكثر في 13 من آخر 15 مباراة خاضها في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا على ملعب أنفيلد.

سيغيب عن ليفربول دومينيك سوبوسلاي وجيريمي فريمبونج، بعدما تعرض كلاهما للإصابة أمام برينتفورد نهاية الأسبوع، فيما سيفتقد فياريال نيكولا بيبي وتاجون بوكانان في رحلته إلى أنفيلد.

أخبار الفريقين والتشكيلتان

من المتوقع أن يدفع أندوني إيراولا بتشكيلة قوية، تضم وفق التوقعات: أليسون بيكر؛ جيريمي جاكيه، جيريمي فريمبونج، كوستاس تسيميكاس، رونالد أراوخو؛ تري نيوني، ريان جرافينبيرخ؛ برادلي باركولا، فلوريان فيرتز، ريو نجوموها؛ لويس كوماس. ولا توجد حاليًا إصابات أو حالات إيقاف مُبلّغ عنها في صفوف صاحب الأرض، على أن تُضاف المستجدات قبل انطلاق المباراة.

من المنتظر أن يبدأ إينيجو بيريز، المدير الفني لفياريال، بلويز جونيور في حراسة المرمى، وأمامه رباعي دفاعي يضم كارلوس روميرو وباو نافارو وريناتو فيجا وسانتياجو مورينيو. ويُتوقع أن يكون ألبرتو موليرو وجيرارد مورينو ضمن الخيارات الهجومية المشاركة. ولم تتأكد حتى الآن أي إصابات أو حالات إيقاف في صفوف الفريق الضيف.

المستوى الأخير

يخوض ليفربول هذه المباراة بمستوى قوي، بعد تحقيقه أربعة انتصارات مقابل هزيمة واحدة في مبارياته الخمس الأخيرة. وكانت مباراته الأخيرة فوزًا 2-1 على برينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما قلب تأخره، وذلك عقب انتصاره 6-3 على لاسك في دوري أبطال أوروبا. وكانت هزيمته 3-0 على أرضه أمام مانشستر سيتي العثرة الوحيدة في تلك السلسلة. وسجل ليفربول 11 هدفًا واستقبل سبعة أهداف خلال المباريات الخمس، ما يعكس أسلوبًا هجوميًا يترك مساحات أحيانًا.

حقق فياريال ثلاثة انتصارات وتعادلًا واحدًا وتلقى هزيمة واحدة في مبارياته الخمس الأخيرة. وتعادل 0-0 مع إلتشي في الدوري الإسباني نهاية الأسبوع، قبل فوزه اللافت 3-1 على نابولي في دوري أبطال أوروبا. وكانت هزيمته 1-0 أمام ريال مدريد خسارته الوحيدة في تلك السلسلة. وسجل فياريال ثمانية أهداف واستقبل ثلاثة خلال المباريات الخمس، ما يشير إلى أنه يصل إلى أنفيلد بزخم هجومي حقيقي.

سجل المواجهات المباشرة

جاءت آخر مواجهة بين الفريقين في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2022، حين فاز ليفربول 2-0 في أنفيلد، قبل أن يتلقى فياريال هزيمة 2-3 على أرضه، ليتأهل ليفربول بنتيجة إجمالية 5-2. ويتفوق ليفربول في سجل المواجهات الخمس الموثقة بين الفريقين، كما تغلب على فياريال في مباراتي نصف نهائي الدوري الأوروبي عام 2016، فيما جاء فوز فياريال الوحيد في مباراة الذهاب من تلك المواجهة.

الترتيب

يحتل ليفربول المركز الخامس في مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا، وهو مركز يبقيه بقوة في المنافسة على التأهل المباشر إلى دور الـ16. أما فياريال فيحتل المركز الرابع عشر، ما يعني أنه يواجه منافسة أشد لضمان مكانه في الأدوار الإقصائية، ويمنح هذه المباراة أهمية إضافية للفريق الضيف.