ليفربول ضد برايتون آند هوف ألبيون: تفاصيل المباراة

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 8 25 أكتوبر 2026 - 10:00 أنفيلد

يستضيف ليفربول برايتون آند هوف ألبيون يوم الأحد 25 أكتوبر 2026، الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش (10:00 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة / 15:00 بالتوقيت الصيفي البريطاني / 16:00 بتوقيت جنوب إفريقيا)، على ملعب أنفيلد ضمن الجولة الثامنة من موسم الدوري الإنجليزي الممتاز.

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ليفربول إيراولا يستعد للدفاع عن ملعبه أمام برايتون المتألق

يعود ليفربول بقيادة أندوني إيراولا إلى منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز بمعنويات مرتفعة، بعدما تغلب على فياريال 4-3 في مواجهة مثيرة بدوري أبطال أوروبا مساء الثلاثاء. وبعد تجاوزه خسارته السابقة محليًا أمام مانشستر سيتي بالفوز على برينتفورد 2-1 ثم تحقيق انتصار أوروبي، يسعى ليفربول إلى الحفاظ على سجله على أرضه. لكن برايتون بقيادة فابيان هورتسلر يشكل تهديدًا كبيرًا، إذ يصل إلى ميرسيسايد بعد اكتساح كريستال بالاس 5-0 في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما سجل تسعة أهداف خلال مباراتيه الأخيرتين.

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المواجهة الأبرز: أليكسيس ماك أليستر ضد باسكال جروس

محرك وسط الملعب المتألق: يقدم نجم برايتون السابق أليكسيس ماك أليستر مستويات لافتة مع ليفربول، بعدما سجل هدفين أمام فياريال في منتصف الأسبوع، ليرفع رصيده إلى أربعة أهداف في آخر مشاركتين له.

العقل المدبر تكتيكيًا: يقود الألماني المخضرم باسكال جروس خط وسط برايتون. ويتعين على جروس إرباك ماك أليستر وريان جرافنبيرخ في وسط الملعب لمنع ليفربول من الانطلاق سريعًا إلى الهجوم.

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التحليل التكتيكي والتشكيل المتوقع

ليفربول (4-3-3): أليسون؛ أراوخو، جاكيه، فان دايك، تسيميكاس؛ ماك أليستر، نيوني، جرافنبيرخ؛ فيرتز، إيزاك، جاكبو.

برايتون آند هوف ألبيون (4-2-3-1): فيربروجن؛ كاديوغلو، فوشكوفيتش، دانك، بوسكالي؛ جروس، أندريس؛ جوميز، أياري، دي كويبر؛ كوستولاس.

نظرة على المباراة: يدخل ليفربول المباراة مرشحًا بقوة للفوز على ملعبه أنفيلد، مستندًا إلى تفوقه في المواجهات المباشرة وقوته الهجومية الكبيرة في العمق. لكن برايتون بقيادة هورتسلر سيسعى إلى الضغط العالي مبكرًا واستغلال أي إرهاق دفاعي متبقٍ لدى ليفربول من مباراته الأوروبية في منتصف الأسبوع.

أخبار الفريقين والقائمتان

يخوض ليفربول هذه المباراة في غياب عدد كبير من لاعبي الفريق الأول. ويُدرج كل من كونور برادلي، وهوجو إيكيتيكي، وجيوفاني ليوني، وفيتيسلاف ياروش، وجيريمي فريمبونج، ودومينيك سوبوسلاي ضمن الغائبين بسبب الإصابة. وسيقدم إيراولا مستجدات أخرى بشأن قائمة الفريق قبل انطلاق المباراة.

ويعاني برايتون أيضًا من غيابات بارزة، إذ يغيب ستيفانوس تزيماس، وإيفان فيرجسون، وكاورو ميتوما، وفيمي عزيز، وماتس ويفر، ويانكوبا مينتيه. ولا يواجه هورتسلر أي إيقافات، على أن تتأكد أخبار الفريق الأخرى مع اقتراب موعد المباراة.

النتائج الأخيرة

فاز ليفربول في ثلاث من مبارياته الخمس الأخيرة بمختلف المسابقات، مقابل تعادل واحد وهزيمة واحدة. وكانت آخر مبارياته فوزًا على برينتفورد 2-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما حقق فوزًا بنتيجة 6-3 على لاسك في دوري أبطال أوروبا. وجاءت هزيمته الوحيدة خلال تلك السلسلة أمام مانشستر سيتي بنتيجة 3-0 على ملعب الاتحاد. وسجل ليفربول سبعة أهداف واستقبل تسعة خلال المباريات الخمس.

فاز برايتون بجميع مبارياته الخمس الأخيرة، مسجلًا 14 هدفًا ومستقبلًا ثلاثة أهداف فقط خلالها. وكانت آخر نتائجه الفوز على كريستال بالاس 5-0 في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد انتصاره 4-0 على إف كي كاونو زالجيريس في دوري المؤتمر الأوروبي. وتغلب برايتون أيضًا على آرسنال 3-0 ومانشستر يونايتد 3-2 في كأس كاراباو خلال تلك الفترة، ليصبح الفريق الأبرز من حيث النتائج الأخيرة في الدوري.

سجل المواجهات المباشرة

أُقيمت آخر مواجهة بين الفريقين في مارس 2026، حين تغلب برايتون على ليفربول 2-1 على ملعب أميكس في الدوري الإنجليزي الممتاز. وفي آخر خمس مواجهات مباشرة، يتفوق ليفربول بثلاثة انتصارات مقابل انتصار واحد لبرايتون، مع انتصار إضافي لبرايتون في تلك السلسلة. وكانت أبرز نتائج ليفربول خلالها الفوز 3-0 في كأس الاتحاد الإنجليزي على ملعب أنفيلد في فبراير 2026.

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