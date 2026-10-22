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الدوري الإنجليزي الممتاز
team-logoليفربول
أنفيلد
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تقديم مباراة ليفربول وبرايتون آند هوف ألبيون في الدوري الإنجليزي الممتاز: ليفربول بقيادة أندوني إيراولا يسعى لإيقاف برايتون المتألق

ليفربول ضد برايتون
الدوري الإنجليزي الممتاز
القنوات الناقلة
ليفربول
برايتون

تجعل الأهداف التسعة التي سجلها برايتون في آخر مباراتين منه اختبارًا صعبًا لليفربول، لكن فريق أندوني إيراولا يتوجه إلى أنفيلد هذا الأحد بزخم هائل هو الآخر، وبوجود أليكسيس ماك أليستر المتألق.

ليفربول ضد برايتون آند هوف ألبيون: تفاصيل المباراة

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الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 8
أنفيلد

يستضيف ليفربول برايتون آند هوف ألبيون يوم الأحد 25 أكتوبر 2026، الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش (10:00 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة / 15:00 بالتوقيت الصيفي البريطاني / 16:00 بتوقيت جنوب إفريقيا)، على ملعب أنفيلد ضمن الجولة الثامنة من موسم الدوري الإنجليزي الممتاز.

Liverpool FC v Villarreal CF - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images

ليفربول إيراولا يستعد للدفاع عن ملعبه أمام برايتون المتألق

يعود ليفربول بقيادة أندوني إيراولا إلى منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز بمعنويات مرتفعة، بعدما تغلب على فياريال 4-3 في مواجهة مثيرة بدوري أبطال أوروبا مساء الثلاثاء. وبعد تجاوزه خسارته السابقة محليًا أمام مانشستر سيتي بالفوز على برينتفورد 2-1 ثم تحقيق انتصار أوروبي، يسعى ليفربول إلى الحفاظ على سجله على أرضه. لكن برايتون بقيادة فابيان هورتسلر يشكل تهديدًا كبيرًا، إذ يصل إلى ميرسيسايد بعد اكتساح كريستال بالاس 5-0 في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما سجل تسعة أهداف خلال مباراتيه الأخيرتين.

Liverpool FC v Villarreal CF - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images

المواجهة الأبرز: أليكسيس ماك أليستر ضد باسكال جروس

محرك وسط الملعب المتألق: يقدم نجم برايتون السابق أليكسيس ماك أليستر مستويات لافتة مع ليفربول، بعدما سجل هدفين أمام فياريال في منتصف الأسبوع، ليرفع رصيده إلى أربعة أهداف في آخر مشاركتين له.

العقل المدبر تكتيكيًا: يقود الألماني المخضرم باسكال جروس خط وسط برايتون. ويتعين على جروس إرباك ماك أليستر وريان جرافنبيرخ في وسط الملعب لمنع ليفربول من الانطلاق سريعًا إلى الهجوم.

Brighton & Hove Albion v FK Kauno Zalgiris - UEFA Conference League 2026/27 League Phase MD1Getty Images

التحليل التكتيكي والتشكيل المتوقع

ليفربول (4-3-3): أليسون؛ أراوخو، جاكيه، فان دايك، تسيميكاس؛ ماك أليستر، نيوني، جرافنبيرخ؛ فيرتز، إيزاك، جاكبو.

برايتون آند هوف ألبيون (4-2-3-1): فيربروجن؛ كاديوغلو، فوشكوفيتش، دانك، بوسكالي؛ جروس، أندريس؛ جوميز، أياري، دي كويبر؛ كوستولاس.

نظرة على المباراة: يدخل ليفربول المباراة مرشحًا بقوة للفوز على ملعبه أنفيلد، مستندًا إلى تفوقه في المواجهات المباشرة وقوته الهجومية الكبيرة في العمق. لكن برايتون بقيادة هورتسلر سيسعى إلى الضغط العالي مبكرًا واستغلال أي إرهاق دفاعي متبقٍ لدى ليفربول من مباراته الأوروبية في منتصف الأسبوع.

أخبار الفريقين والقائمتان

تشكيلات ليفربول ضد برايتون

4-2-3-1
ليفربول crest
ليفربول
ليفربول
التشكيل
برايتون crest
برايتون
برايتون
4-2-3-1
أليسون بيكرأليسون بيكرفيرجيل فان دايكفيرجيل فان دايكرونالد أراوخورونالد أراوخوميلوس كيركيزميلوس كيركيزجيريمي جاكيهجيريمي جاكيهأليكسيس ماك اليستيرأليكسيس ماك اليستيرريان جرافنبيرخريان جرافنبيرخبرادلي باركولابرادلي باركولافلوريان فيرتزفلوريان فيرتزكودي جاكبوكودي جاكبوأليكسندر إيساكأليكسندر إيساكبارت فيربروجينبارت فيربروجينأوليفييه بوسكاليأوليفييه بوسكاليلوكا فوسكوفيتشلوكا فوسكوفيتشفيردي كاديوغلوفيردي كاديوغلولويس دينكلويس دينكشيما أندريسشيما أندريسماكسيم دي كويبرماكسيم دي كويبرباسكال جروسباسكال جروسياسين عياريياسين عياريدييجو جوميزدييجو جوميزتشارالامبوس كوستولاستشارالامبوس كوستولاس
برايتون crest
برايتون
برايتون
4-2-3-1
ليفربول

التشكيلة الأساسية

برايتون

البدلاء

المدرب

  • أندوني إيراولا
  • فابيان هورزلر

يخوض ليفربول هذه المباراة في غياب عدد كبير من لاعبي الفريق الأول. ويُدرج كل من كونور برادلي، وهوجو إيكيتيكي، وجيوفاني ليوني، وفيتيسلاف ياروش، وجيريمي فريمبونج، ودومينيك سوبوسلاي ضمن الغائبين بسبب الإصابة. وسيقدم إيراولا مستجدات أخرى بشأن قائمة الفريق قبل انطلاق المباراة.

ويعاني برايتون أيضًا من غيابات بارزة، إذ يغيب ستيفانوس تزيماس، وإيفان فيرجسون، وكاورو ميتوما، وفيمي عزيز، وماتس ويفر، ويانكوبا مينتيه. ولا يواجه هورتسلر أي إيقافات، على أن تتأكد أخبار الفريق الأخرى مع اقتراب موعد المباراة.

ليفربول

الإصابات والإيقافات

برايتون

النتائج الأخيرة

ليفربول

ليفربول - المستوى

بورنموث
ف0-1
مان سيتي
خ0-3
LAS
ف3-6
برينتفورد
ف1-2
فياريال
ف4-3
الهدف المسجل (المستقبل)
13/10
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5
برايتون

برايتون - المستوى

آرسنال
ف3-0
سندرلاند
ف0-2
كاونو زالجيريس
ف4-0
بالاس
ف5-0
يابلونيك
ت0-0
الهدف المسجل (المستقبل)
14/0
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
0/5

فاز ليفربول في ثلاث من مبارياته الخمس الأخيرة بمختلف المسابقات، مقابل تعادل واحد وهزيمة واحدة. وكانت آخر مبارياته فوزًا على برينتفورد 2-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما حقق فوزًا بنتيجة 6-3 على لاسك في دوري أبطال أوروبا. وجاءت هزيمته الوحيدة خلال تلك السلسلة أمام مانشستر سيتي بنتيجة 3-0 على ملعب الاتحاد. وسجل ليفربول سبعة أهداف واستقبل تسعة خلال المباريات الخمس.

فاز برايتون بجميع مبارياته الخمس الأخيرة، مسجلًا 14 هدفًا ومستقبلًا ثلاثة أهداف فقط خلالها. وكانت آخر نتائجه الفوز على كريستال بالاس 5-0 في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد انتصاره 4-0 على إف كي كاونو زالجيريس في دوري المؤتمر الأوروبي. وتغلب برايتون أيضًا على آرسنال 3-0 ومانشستر يونايتد 3-2 في كأس كاراباو خلال تلك الفترة، ليصبح الفريق الأبرز من حيث النتائج الأخيرة في الدوري.

سجل المواجهات المباشرة

وجهاً لوجه

ليفربولتعادلبرايتون
3
0
2
الدوري الإنجليزي الممتاز
برايتون badge
برايتون
برايتون
2
ليفربول badge
ليفربول
ليفربول
1
انتهت
كأس الاتحاد الإنجليزي
ليفربول badge
ليفربول
ليفربول
3
برايتون badge
برايتون
برايتون
0
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
ليفربول badge
ليفربول
ليفربول
2
برايتون badge
برايتون
برايتون
0
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
برايتون badge
برايتون
برايتون
3
ليفربول badge
ليفربول
ليفربول
2
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
ليفربول badge
ليفربول
ليفربول
2
برايتون badge
برايتون
برايتون
1
انتهت
10الأهداف المسجلة6
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا3/5

أُقيمت آخر مواجهة بين الفريقين في مارس 2026، حين تغلب برايتون على ليفربول 2-1 على ملعب أميكس في الدوري الإنجليزي الممتاز. وفي آخر خمس مواجهات مباشرة، يتفوق ليفربول بثلاثة انتصارات مقابل انتصار واحد لبرايتون، مع انتصار إضافي لبرايتون في تلك السلسلة. وكانت أبرز نتائج ليفربول خلالها الفوز 3-0 في كأس الاتحاد الإنجليزي على ملعب أنفيلد في فبراير 2026.

الترتيب

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
مانشستر سيتيمانشستر سيتيمان سيتي
8701209+1121
خ
ف
ف
ف
ف
2
آرسنالآرسنالآرسنال
8701135+821
ف
ف
ف
خ
ف
3
برايتونبرايتونبرايتون
8512237+1616
خ
ف
ف
ف
ف
4
ليفربولليفربولليفربول
8431118+315
ف
ف
خ
ف
ت
5
تشيلسيتشيلسيتشيلسي
84131715+213
خ
ف
ف
خ
ت
6
برينتفوردبرينتفوردبرينتفورد
8251149+511
ت
خ
ت
ف
ت
7
ليدز يونايتدليدز يونايتدليدز
825196+311
ت
ت
خ
ت
ف
8
نيوكاسل يونايتدنيوكاسل يونايتدنيوكاسل
83231214-211
ف
خ
خ
ف
خ
9
أستون فيلاأستون فيلاأستون فيلا
8323912-311
ف
ف
ت
ف
خ
10
هال سيتيهال سيتيهال سيتي
824298+110
ت
خ
ت
خ
ت
11
إيفرتونإيفرتونإيفرتون
824289-110
خ
خ
ت
ف
ت
12
إبسويتش تاونإبسويتش تاونابسويتش
83141216-410
ت
خ
ف
خ
ف
13
بورنموثبورنموثبورنموث
82331213-19
ف
ف
خ
خ
ت
14
توتنهام هوتسبيرتوتنهام هوتسبيرتوتنهام
8233810-29
ف
ف
ت
خ
ت
15
فولهامفولهامفولهام
8224810-28
ف
ف
خ
ت
ت
16
مانشستر يونايتدمانشستر يونايتدمان يونايتد
81431013-37
خ
ت
ت
ت
خ
17
كريستال بالاسكريستال بالاسبالاس
8215919-107
خ
خ
ف
ت
خ
18
نوتنجهام فوريستنوتنجهام فوريستفورست
8134610-46
ت
خ
خ
خ
ف
19
كوفينتري سيتيكوفينتري سيتيكوفنتري
8206615-96
خ
خ
ف
ف
خ
20
سندرلاندسندرلاندسندرلاند
8125614-85
ت
خ
خ
خ
خ
دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
هبوط

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