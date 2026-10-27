لوهافر ضد باريس سان جيرمان: تفاصيل المباراة

الدوري الفرنسي - الجولة 9 30 أكتوبر 2026 - 14:00 Stade Oceane

لوهافر يستضيف حامل اللقب في مواجهة بالدوري الفرنسي مساء الجمعة

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يحل باريس سان جيرمان ضيفًا على لوهافر في ملعب ستاد أوسيان، في مباراة بالدوري الفرنسي تجمع حامل اللقب بفريق يصارع في مؤخرة الترتيب.

يدخل باريس سان جيرمان المباراة بعد خمسة انتصارات متتالية في جميع المسابقات، بينها فوزه على برشلونة 4-2 في دوري أبطال أوروبا، الذي أكد مكانته منافسًا جادًا على جميع الجبهات. وسجل فريق لويس إنريكي بغزارة خلال تلك السلسلة، فيما استقبل ستة أهداف فقط في المباريات الخمس.

لكن الأسبوع لم يخلُ من المتاعب. فقد تعرض خفيتشا كفاراتسخيليا لتمزق في الرباط الصليبي الأمامي خلال مباراة برشلونة، وسيخضع لجراحة في الدوحة، ما ينهي موسمه بالكامل. ويعاني ماركينيوس أيضًا من مشكلة في الفخذ، رغم أن إنريكي أوضح أنه لا ينوي التسرع في دخول سوق الانتقالات لتعويض الغيابات.

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يتذيل لوهافر ترتيب الدوري الفرنسي دون أي فوز في المسابقة هذا الموسم. وخسر فريق ديدييه ديجار 4-3 أمام مارسيليا في آخر مباراة له، لتتواصل نتائجه الصعبة ويبقى بعيدًا عن بقية الفرق في قاع الترتيب. ويدخل اللقاء في غياب أربعة لاعبين بسبب الإصابة، ما يحدّ من خياراته في التشكيلة.

أما بالنسبة إلى باريس سان جيرمان، فتمثل زيارة لوهافر فرصة لتعزيز زخمه في سباق اللقب. وسيعزز الفوز موقعه بين فرق المقدمة، ويبقي الضغط على الفرق التي تسبقه.

أحدث النتائج

لوهافر: حاول العودة في مباراة مثيرة خسرها 4-3 خارج أرضه أمام أولمبيك مارسيليا يوم الأحد 25 أكتوبر. وكاد هدفا جوش ماجا، من ركلة جزاء في الدقيقة 77 ثم في الدقيقة 89، وهدف لامين نداي في الدقيقة 86، أن يمحوا تأخر الفريق بأربعة أهداف.

باريس سان جيرمان: حافظ على نظافة شباكه في فوزه 2-0 على أولمبيك ليون في حديقة الأمراء يوم الإثنين 26 أكتوبر، بفضل هدفي سيني مايولو في الدقيقة 72 وميكا جودتس في الدقيقة 84.

المواجهة الأبرز: جوش ماجا ضد ويليان باتشو

مهاجم مؤثر ومتألق: غيّر جوش ماجا مجرى المباراة في ملعب فيلودروم بعد دخوله بديلًا، إذ سجل ركلة جزاء وأضاف هدفًا ثانيًا بلمسة حاسمة خلال اثنتي عشرة دقيقة. وستتطلب تحركاته داخل منطقة الجزاء وقدرته على إنهاء الهجمات رقابة لصيقة من دفاع باريس.

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ركيزة دفاعية: كان قلب الدفاع الإكوادوري ويليان باتشو ركيزة في خروج باريس سان جيرمان بشباك نظيفة أمام ليون، إذ نجح في عدة تدخلات دفاعية وأكمل 83 تمريرة دقيقة. وسيُكلّف باتشو بمراقبة انطلاقات ماجا والحد من خطورة هجمات لوهافر المرتدة عبر الكرات الهوائية.

أخبار الفريقين والتشكيلتان

يفتقد ديدييه ديجار ستيفان زاجادو، وليونيل مباسي نزاو، وتيموتيه بيمبيلي، وإلياس يليرت بسبب الإصابة. ولم تُؤكد أي حالات إيقاف في صفوف صاحب الأرض، ولم تُعلن تشكيلة متوقعة قبل انطلاق المباراة.

لم تُدرج أي مخاوف جديدة بشأن الإصابات لدى لويس إنريكي، بخلاف الحالات المؤكدة بالفعل على مستوى الفريق. ولا توجد حالات إيقاف في صفوف باريس سان جيرمان لهذه المباراة. وستُضاف مستجدات أخرى بشأن الفريق كلما توفرت مع اقتراب انطلاق المباراة.

نتائج الفريقين الأخيرة

فاز لوهافر بمباراة واحدة فقط من آخر خمس مباريات خاضها، وجاء ذلك الفوز في مباراة ودية أمام بولوني. وفي الدوري الفرنسي، خسر مبارياته الأربع الأخيرة، بينها هزيمة 3-1 أمام أوكسير وخسارة 4-3 أمام مارسيليا في مباراته الأخيرة. وسجل 11 هدفًا في تلك المباريات الخمس، لكنه استقبل 14 هدفًا، وهو سجل دفاعي يعكس حجم الضغط الواقع على فريق ديجار.

فاز باريس سان جيرمان بمبارياته الخمس الأخيرة في جميع المسابقات. وكانت آخر نتائجه الفوز 4-2 على برشلونة على أرضه في دوري أبطال أوروبا، كما تغلب على مانشستر سيتي 4-2 خارج أرضه خلال الفترة نفسها. وفي الدوري الفرنسي، لم يفقد أي نقطة في مبارياته الثلاث الأخيرة. وسجل باريس سان جيرمان 14 هدفًا واستقبل ستة أهداف في تلك المباريات الخمس.

سجل المواجهات المباشرة

جرت آخر مواجهة بين الفريقين في فبراير 2026، حين فاز باريس سان جيرمان 1-0 في ملعب ستاد أوسيان ضمن الدوري الفرنسي. وفي آخر خمس مواجهات مباشرة، فاز باريس سان جيرمان أربع مرات مقابل تعادل واحد، وسجل 11 هدفًا واستقبل خمسة. ولم يتغلب لوهافر على باريس سان جيرمان في أي من تلك المباريات.