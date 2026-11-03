معاينة مباراة كريستال بالاس وهوفنهايم في الدوري الأوروبي

الدوري الأوروبي - الجولة 4 5 نوفمبر 2026 - 12:45 سيلهرست بارك

يستضيف كريستال بالاس هوفنهايم على ملعب سيلهرست بارك في الدوري الأوروبي، ويتطلع فريق بيير ساج إلى صرف انتباهه عن سلسلة نتائجه السيئة في الدوري الإنجليزي الممتاز. تنطلق المباراة يوم الخميس 5 نوفمبر، الساعة 13:45 بتوقيت شرق الولايات المتحدة و17:45 بتوقيت غرينتش.

كريستال بالاس بعيد عن التألق في الدوري الإنجليزي

يمر بالاس بفترة سيئة محليًا؛ إذ خسر ثلاث مباريات متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز، ويقبع في منطقة الهبوط بفارق الأهداف فقط، بعدما حصد سبع نقاط من تسع مباريات. ويتسم أداء فريق بيير ساج بالتقلب، وإن كان يقدم أحيانًا عروضًا مميزة في مسابقات الكؤوس. فقد تغلب على فولهام خارج أرضه في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، وانتزع تعادلًا جيدًا بنتيجة 2-2 على أرض بشكتاش في الدوري الأوروبي، لكنه خسر أيضًا 3-2 أمام ليون. ويأمل ساج أن يكون الفوز 4-0 على ليخ بوزنان في الجولة الأولى نموذجًا لمباراتيه المقبلتين على أرضه في الدوري الأوروبي أمام هوفنهايم وريال سوسيداد.

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هوفنهايم يعاني أيضًا من تقلب مستمر في مستواه

يواجه فريق كريستيان إيلتسر صعوبات مشابهة لتلك التي يواجهها بالاس. فقد خسر مباراتين متتاليتين في الدوري الألماني، لكنه حقق فوزًا 3-0 على ليون في آخر مبارياته بالدوري الأوروبي، ليحصد أولى نقاطه في المسابقة بعد خسارتيه أمام بشكتاش وأوفي كريت. وتألق المخضرم الكرواتي أندريه كراماريتش أمام ليون، إذ سجل هدفًا وصنع هدفين.

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أبرز الإحصاءات وأخبار الإصابات

شهدت عشر من مباريات هوفنهايم الـ13 هذا الموسم تسجيل أكثر من 2.5 هدف.

سجل ييريمي بينو في مباريات بالاس الثلاث جميعها بالدوري الأوروبي هذا الموسم.

لم يتعادل هوفنهايم في أي مباراة بالدوري الألماني أو الدوري الأوروبي طوال الموسم.

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