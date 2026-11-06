كريستال بالاس ضد ليفربول: تفاصيل المباراة

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 10 8 نوفمبر 2026 - 09:00 سيلهرست بارك

مراجعة الحسابات الدفاعية في مواجهة كمين سيلهرست بارك

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يشهد جنوب لندن بعد ظهر الأحد اختبارًا تكتيكيًا حاسمًا لأندوني إيراولا وبيير ساج، في سعي كل منهما إلى إعادة الاستقرار لمسيرة فريقه محليًا. وبالنسبة إلى ليفربول، حمل الأسبوع الماضي صحوة قاسية: فبعد خسارته بصعوبة 1-0 أمام آرسنال على ملعب أنفيلد في مواجهة قمة متكافئة، تعثر الفريق في إسطنبول مساء الأربعاء، إذ فرّط في تقدمه مرتين وخسر 3-2 أمام فنربخشة في دوري أبطال أوروبا. وكانت تلك المباراة الأوروبية الثالثة على التوالي التي يستقبل فيها ليفربول ثلاثة أهداف، ما يضع ضغطًا فوريًا على نهج إيراولا عالي الكثافة لتحسين التمركز الدفاعي عند التحولات.

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وينتظر اختبار أعصاب ليفربول كريستال بالاس بقيادة بيير ساج. وبينما يواجه الفريق فترة صعبة محليًا، زادتها تعقيدًا بداية إيقاف جان فيليب ماتيتا لثلاث مباريات إثر طرده في الدقيقة 13 أمام توتنهام، عزز بالاس ثقته بفوزه الشاق 1-0 على تي إس جي هوفنهايم في الدوري الأوروبي مساء الخميس على ملعب سيلهرست بارك.

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