فالنسيا ضد ريال مدريد: تفاصيل المباراة

الدوري الإسباني - الجولة 12 7 نوفمبر 2026 - 15:00 ميستايا

ريال مدريد يواجه أجواءً عدائية في معقل فالنسيا

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قلّما تحمل مواجهة في كرة القدم الإسبانية قدر التوتر، والاحتقان العاطفي، والصراع التكتيكي الذي يصاحب زيارة ريال مدريد لملعب ميستايا. يصل رجال جوزيه مورينيو إلى إقليم فالنسيا وهم في أفضل حالاتهم. فبعد أن أعادوا إشعال المنافسة على اللقب بالفوز على برشلونة في كامب نو واكتساح راسينج سانتاندير 3–0، تجاوز ريال مدريد رحلة صعبة إلى اليونان في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء، بفوزه على أيك أثينا 3–2 ليحقق انتصاره السابع على التوالي.

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لكن فالنسيا بقيادة خافيير أجيري سيرى في مباراة مساء السبت فرصته الحاسمة لقلب مسار موسمه. فبينما عانى فالنسيا خريفًا شاقًا بقي خلاله قريبًا من صراع الهبوط، منحه فوزه الصعب 1–0 خارج أرضه على إلتشي يوم الأحد ثقةً كان في أمسّ الحاجة إليها، وهو الفريق الذي غالبًا ما يقدم أشد عروضه شراسةً أمام عملاقي العاصمة.

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