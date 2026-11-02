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دوري أبطال أوروبا
team-logoسلافيا براج
إيدن أرينا
team-logoآرسنال
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تقديم مباراة سلافيا براغ وأرسنال في دوري أبطال أوروبا: سلافيا براغ يتحدى قوة أرسنال الجارفة

سلافيا براج ضد آرسنال
دوري أبطال أوروبا
القنوات الناقلة
سلافيا براج
آرسنال

يدخل سلافيا براغ التشيكي ملعب فورتونا أرينا منتشيًا بفوزه الساحق محليًا على إف كي يابلونيتس بخماسية نظيفة، ساعيًا إلى إيقاف آرسنال المتألق، الذي يخوض المباراة بمعنويات مرتفعة بعد انتصاره اللافت على ليفربول بهدف دون رد في أنفيلد.

سلافيا براج ضد آرسنال: تفاصيل المباراة

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دوري أبطال أوروبا - الجولة 4
إيدن أرينا

الأجواء الصاخبة في التشيك تختبر طموح أرتيتا الأوروبي

Liverpool v Arsenal FC - Premier League 2026/27Getty Images

تعود المباريات الأوروبية إلى براج تحت الأضواء الكاشفة، حيث يلتقي فريقان حققا نتيجتين محليتين لافتتين في مواجهة مثيرة ضمن الجولة الرابعة. يصل آرسنال بقيادة ميكيل أرتيتا إلى العاصمة التشيكية بثقة كبيرة؛ فقد فرض الفريق الصمت على أنفيلد بعد ظهر الأحد بأداء دفاعي متماسك، وحصد النقاط الثلاث أمام ليفربول بفضل إنهاء كاي هافرتز المتقن للفرصة في الدقيقة 16 ودفاع لم يترك ثغرات. ولم يتعرض آرسنال للهزيمة في مشواره الأوروبي، بعدما فاز على نابولي وليل وتعادل بصعوبة 2-2 في ميونيخ، ويسعى الآن إلى الاقتراب بقوة من الأدوار الإقصائية. 

FBL-EUR-C1-FENERBAHCE-SLAVIA PRAGUEGetty Images

وينتظره سلافيا براج المتحفز بقيادة يندريخ تربيشوفسكي. ورغم أن سلافيا براج مر بمشوار قاري مضطرب، خسر خلاله أمام لانس وصباح قبل أن يتعادل 2-2 مع فنربخشة، فقد استعد لمواجهة الأربعاء بفوز ساحق ومثير خارج أرضه على إف كي يابلونيتس بنتيجة 5-0 يوم السبت.

FC Bayern München v Arsenal FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images

أخبار الفريقين والقائمتان

التشكيلات المحتملة سلافيا براج ضد آرسنال

3-4-2-1
سلافيا براج crest
سلافيا براج
سلافيا براج
التشكيل
آرسنال crest
آرسنال
آرسنال
4-2-3-1
جاكوب ماركوفيتشجاكوب ماركوفيتشديفيد زيماديفيد زيماانجي كاومينان نغويسانانجي كاومينان نغويسانتوماش فلتشيكتوماش فلتشيكD. SturmD. SturmM. SuleimanM. SuleimanE. AyaosiE. AyaosiW. NowakW. NowakD. MosesD. MosesO. KubiakO. Kubiakلوكاش بروفودلوكاش بروفوددافيد رايادافيد رايايوريان تيمبريوريان تيمبرإزري كونساإزري كونساجابرييلجابرييلريكاردو كالافيوريريكاردو كالافيوريمارتين أوديجاردمارتين أوديجاردنوني مادويكينوني مادويكيماكس داومانماكس داومانديكلان رايسديكلان رايسبرونو جيمارايشبرونو جيمارايشكاي هافرتيسكاي هافرتيس
آرسنال crest
آرسنال
آرسنال
3-4-2-1
سلافيا براج

التشكيلة الأساسية

آرسنال

المدرب

  • جيندريتش تربيزوفسكي
  • ميكيل آرتيتا

مستوى الفريقين

سلافيا براج

سلافيا براج - المستوى

HRA
ت0-0
فنربخشه
ت2-2
BOL
ت1-1
BRN
ف4-0
يابلونيك
ف0-5
الهدف المسجل (المستقبل)
12/3
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5
آرسنال

آرسنال - المستوى

فورست
ف0-1
بايرن ميونخ
ت2-2
إيفرتون
ف2-0
FLE
خ1-1
ليفربول
ف0-1
الهدف المسجل (المستقبل)
7/3
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5

سجل المواجهات المباشرة

وجهاً لوجه

سلافيا براجتعادلآرسنال
0
2
3
دوري أبطال أوروبا
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سلافيا براج
سلافيا براج
0
آرسنال badge
آرسنال
آرسنال
3
انتهت
الدوري الأوروبي
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سلافيا براج
سلافيا براج
0
آرسنال badge
آرسنال
آرسنال
4
انتهت
الدوري الأوروبي
آرسنال badge
آرسنال
آرسنال
1
سلافيا براج badge
سلافيا براج
سلافيا براج
1
انتهت
دوري أبطال أوروبا
سلافيا براج badge
سلافيا براج
سلافيا براج
0
آرسنال badge
آرسنال
آرسنال
0
انتهت
دوري أبطال أوروبا
آرسنال badge
آرسنال
آرسنال
7
سلافيا براج badge
سلافيا براج
سلافيا براج
0
انتهت
1الأهداف المسجلة15
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا1/5

الترتيب

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
باريس سان جيرمانباريس سان جيرمانسان جيرمان
3300145+99
ف
ف
ف
2
أستون فيلاأستون فيلاأستون فيلا
3300123+99
ف
ف
ف
3
ليفربولليفربولليفربول
3300127+59
ف
ف
ف
4
ريال مدريدريال مدريدريال مدريد
3300105+59
ف
ف
ف
5
ريال بيتيسريال بيتيسبيتيس
330074+39
ف
ف
ف
6
شتوتجارتشتوتجارتشتوتجارت
321072+57
ت
ف
ف
7
آرسنالآرسنالآرسنال
321062+47
ت
ف
ف
8
برشلونةبرشلونةبرشلونة
3201116+56
خ
ف
ف
9
كوموكوموكومو
3201105+56
ف
خ
ف
10
مانشستر سيتيمانشستر سيتيمان سيتي
320195+46
ف
خ
ف
11
كلوب بروجكلوب بروجكلوب بروج
320196+36
ف
ف
خ
12
سبورتنج لشبونةسبورتنج لشبونةسبورتينج
320174+36
خ
ف
ف
13
بوروسيا دورتموندبوروسيا دورتمونددورتموند
320154+16
ف
خ
ف
14
بايرن ميونخبايرن ميونخبايرن ميونخ
3120105+55
ت
ت
ف
15
روماروماروما
311185+34
ف
خ
ت
16
أتلتيكو مدريدأتلتيكو مدريدأتلتيكو مدريد
311143+14
ت
ف
خ
17
شاختار دونيتسكشاختار دونيتسكشاختار
311143+14
خ
ف
ت
18
آيندهوفنآيندهوفنأيندهوفن
31112204
ف
خ
ت
19
فياريالفياريالفياريال
31028803
خ
ف
خ
20
إنترإنترإنتر
310256-13
ف
خ
خ
20
مانشستر يونايتدمانشستر يونايتدمان يونايتد
310256-13
خ
خ
ف
22
نابولينابولينابولي
310257-23
ف
خ
خ
23
جلطة سرايجلطة سرايجلطة سراي
310269-33
ف
خ
خ
24
لاسكلاسكLAS
310269-33
ف
خ
خ
25
صباحصباحSAB
310236-33
خ
ف
خ
26
فينوردفينوردفينورد
310248-43
خ
ف
خ
27
لانسلانسلانس
310237-43
خ
خ
ف
28
بودو / جليمتبودو / جليمتبودو/جليمت
310249-53
خ
ف
خ
29
أي إي ك أثيناأي إي ك أثيناAEK
310238-53
خ
خ
ف
29
لايبزيجلايبزيجلايبزيج
310238-53
خ
ف
خ
31
فنربخشهفنربخشهفنربخشه
302139-62
ت
خ
ت
32
سلافيا براجسلافيا براجسلافيا براج
301247-31
ت
خ
خ
33
فايكينجفايكينجVIK
301259-41
خ
ت
خ
34
بورتوبورتوبورتو
300326-40
خ
خ
خ
35
ليلليلليل
3003410-60
خ
خ
خ
36
سلوفان براتيسلافاسلوفان براتيسلافاسلوفان
3003113-120
خ
خ
خ
التأهل إلى دور الـ 16

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