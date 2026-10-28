هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

alt
مباشرالتذاكر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
الدوري الإيطالي
team-logoجنوى
لويجي فيراريس
team-logoيوفنتوس
شاهد على STARZPLAYشاهد على شاشا
بمساعدة

تقديم مباراة جنوى ويوفنتوس في الدوري الإيطالي: يوفنتوس يسعى لتوجيه رسالة قوية على ملعب لويجي فيراريس أمام جنوى العنيد

جنوى ضد يوفنتوس
الدوري الإيطالي
القنوات الناقلة
جنوى
يوفنتوس

أعاد الفوز الحاسم خارج الأرض على ليتشي بنتيجة 2-0 يوفنتوس إلى سكة الانتصارات، قبل أن يتوجه إلى ملعب لويجي فيراريس لمواجهة جنوى، المنتشي بفوزه على أرضه أمام فينيزيا بنتيجة 1-0.

جنوى ضد يوفنتوس: تفاصيل المباراة

crest
الدوري الإيطالي - الجولة 9
لويجي فيراريس

يستضيف جنوى يوفنتوس يوم الأربعاء، 28 أكتوبر 2026، الساعة 21:45 بتوقيت جنوب أفريقيا (19:45 بتوقيت جرينتش / 20:45 بتوقيت وسط أوروبا)، في الجولة التاسعة من موسم الدوري الإيطالي على ملعب لويجي فيراريس.

القوة الهجومية لخط الوسط في مواجهة صلابة جنوى

منح الفوز خارج الأرض على ليتشي بنتيجة 2-0 يوفنتوس الرد الذي احتاج إليه محليًا في عطلة نهاية الأسبوع، ليتجاوز مرارة تعثره السابق أمام لاتسيو وتعادله الأوروبي الشاق 2-2 مع رين. وبعد هدفي وستون ماكيني ودوجلاس لويز في الشوط الأول، حوّل يوفنتوس تركيزه سريعًا إلى ليجوريا لخوض مباراة منتصف الأسبوع. وهناك يواجه جنوى بقيادة دانييلي دي روسي، الذي يدخل اللقاء بثقة متجددة بعد أن منحه هدف ميكايل إليرتسون الحاسم في الشوط الأول فوزًا مهمًا على أرضه بنتيجة 1-0 أمام فينيزيا يوم الأحد.

Genoa CFC v ACF Fiorentina - Serie AGetty Images

المواجهة الأبرز: ميكايل إليرتسون ضد بيير كالولو

الخطورة المباشرة من الطرف: حسم ميكايل إليرتسون مباراة جنوى أمام فينيزيا، إذ افتتح التسجيل في الدقيقة 25 وشكّل مصدر خطورة هجومية مستمرًا من الأطراف. وستُجبر انطلاقاته المباشرة إلى أنصاف المساحات خط دفاع يوفنتوس على البقاء متيقظًا.

الاستقرار الدفاعي: يواصل بيير كالولو تقديم خيارات تكتيكية متعددة على الجانب الأيمن من دفاع يوفنتوس، إذ أكمل 41 تمريرة وفاز بكلتا المواجهتين الأرضيتين اللتين خاضهما أمام ليتشي. وستكون مهمة كالولو الحد من تمريرات إليرتسون العكسية إلى داخل المنطقة، مع دعم التحولات الهجومية عبر الطرف.

US Lecce v Juventus - Serie A 2026/27Getty Images

التشكيلة الأساسية المحتملة لجنوى:

بيلوف؛ أوتوا، أوستيجارد، فاسكيز؛ إليرتسون، فريندروب، تراوري، ميتاي؛ ميسياس، الشعراوي؛ أوسماييتش

التشكيلة الأساسية المحتملة ليوفنتوس:

فيكاريو؛ جاتي، بريمر، لوكومي؛ كالولو، ماكيني، لويز، سار، كامبياسو؛ كولو مواني، فولتماده

أخبار الفريقين والقائمتان

التشكيلات المحتملة جنوى ضد يوفنتوس

3-5-2
جنوى crest
جنوى
جنوى
التشكيل
يوفنتوس crest
يوفنتوس
يوفنتوس
3-5-2
جاستن بيجلوجاستن بيجلوليو أوستيجاردليو أوستيجارديوهان فاسكيزيوهان فاسكيزاليساندرو ماركاندالياليساندرو ماركانداليمورتن فريندروبمورتن فريندروبستيفان الشعراويستيفان الشعراويميكائيل إليرتسونميكائيل إليرتسونحامد جونيور تراوريحامد جونيور تراوريتوماسو بالدانزيتوماسو بالدانزيفيتينيافيتينياميلوتين أوسماييتشميلوتين أوسماييتشجولييلمو فيكاريوجولييلمو فيكاريوجليسون بريمرجليسون بريمرفيدريكو غاتيفيدريكو غاتيجون لوكوميجون لوكوميويستون ماكينيويستون ماكينيبيير كالولوبيير كالولودوجلاس لويزدوجلاس لويزتيون كووبميينيرزتيون كووبميينيرزأندريا كامبياسوأندريا كامبياسوراندال كولو موانيراندال كولو موانينيك ولتيمادنيك ولتيماد
يوفنتوس crest
يوفنتوس
يوفنتوس
3-5-2
جنوى

التشكيلة الأساسية

يوفنتوس

المدرب

  • دانييلي دي روسي
  • لوتشيانو سباليتي

يدخل جنوى المباراة في غياب جوي خيتو نوريديني ولورينزو كولومبو، إذ أُدرج كلاهما ضمن المصابين. ولم يؤكد المدرب دانييلي دي روسي التشكيلة الأساسية المتوقعة، مع انتظار المزيد من المستجدات مع اقتراب انطلاق المباراة.

يعاني يوفنتوس قائمة غيابات أطول بسبب الإصابات. ويغيب جيف إيكهاتور وكينان يلدز وخيفرين تورام أوليان ومانويل لوكاتيلي جميعًا للإصابة. ولم يعلن سباليتي تشكيلة مؤكدة، وستُضاف المستجدات فور توفرها.

النتائج الأخيرة

جنوى

جنوى - المستوى

بارما
خ2-1
RBU
خ2-0
فيورنتينا
ف2-1
روما
خ2-0
فينيزيا
ف1-0
الهدف المسجل (المستقبل)
4/7
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5
يوفنتوس

يوفنتوس - المستوى

كالياري
ت1-1
سيلتا فيجو
ف1-2
لاتسيو
خ0-3
رين
ت2-2
ليتشي
ف0-2
الهدف المسجل (المستقبل)
7/7
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5

حقق جنوى فوزًا واحدًا وتعادلًا واحدًا وتلقى ثلاث هزائم في آخر خمس مباريات له بجميع المسابقات. وانتهت مباراته الأخيرة بالخسارة 2-0 أمام روما في الدوري الإيطالي، كما خسر خلال تلك الفترة 2-1 أمام بارما و2-0 أمام رابيد بوخارست. وجاء فوزه الوحيد على فيورنتينا بنتيجة 2-1 في الدوري. وسجل جنوى خمسة أهداف واستقبل سبعة في تلك المباريات الخمس، وهي حصيلة تعكس معاناته هجوميًا ودفاعيًا.

فاز يوفنتوس في مباراتين، وتعادل في واحدة، وخسر اثنتين من آخر خمس مباريات له. وكانت نتيجته الأخيرة الهزيمة الثقيلة على أرضه 3-0 أمام لاتسيو في الدوري الإيطالي. وقبل ذلك، فاز خارج أرضه 2-1 على سيلتا فيجو في الدوري الأوروبي وتعادل 1-1 مع كالياري في الدوري. ويُعد فوزه 2-0 على أتالانتا أبرز نتائجه خلال تلك الفترة. وسجل يوفنتوس أربعة أهداف واستقبل خمسة في المباريات الخمس.

سجل المواجهات المباشرة

وجهاً لوجه

جنوىتعادليوفنتوس
0
1
4
الدوري الإيطالي
يوفنتوس badge
يوفنتوس
يوفنتوس
2
جنوى badge
جنوى
جنوى
0
انتهت
الدوري الإيطالي
جنوى badge
جنوى
جنوى
0
يوفنتوس badge
يوفنتوس
يوفنتوس
1
انتهت
الدوري الإيطالي
يوفنتوس badge
يوفنتوس
يوفنتوس
1
جنوى badge
جنوى
جنوى
0
انتهت
الدوري الإيطالي
جنوى badge
جنوى
جنوى
0
يوفنتوس badge
يوفنتوس
يوفنتوس
3
انتهت
الدوري الإيطالي
يوفنتوس badge
يوفنتوس
يوفنتوس
0
جنوى badge
جنوى
جنوى
0
انتهت
0الأهداف المسجلة7
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا1/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا0/5

جرت آخر مواجهة بين الفريقين في 6 أبريل 2026، حين استضاف يوفنتوس جنوى وفاز عليه 2-0 في الدوري الإيطالي. وهيمن يوفنتوس على آخر خمس مواجهات مباشرة، فحقق أربعة انتصارات وتعادل مرة واحدة دون أن يخسر. وفشل جنوى في التسجيل في ثلاث من تلك المباريات الخمس، بينما سجل يوفنتوس تسعة أهداف خلالها.

الترتيب

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
لاتسيولاتسيولاتسيو
9810227+1525
ف
ف
ف
ف
ف
2
إنترإنترإنتر
87102310+1322
ف
ف
ف
ت
ف
3
روماروماروما
9630238+1521
ف
ت
ف
ت
ت
4
كوموكوموكومو
9621178+920
ف
ف
ف
ت
خ
5
ميلانميلانميلان
8530167+918
ف
ف
ت
ف
ت
6
فروسينونيفروسينونيفروسينوني
84221713+414
ت
ف
خ
ف
ت
7
يوفنتوسيوفنتوسيوفنتوس
8422118+314
ف
خ
ت
ف
خ
8
تورينوتورينوتورينو
94141414013
خ
ف
ف
ف
ت
9
كالياريكالياريكالياري
9414813-513
خ
خ
خ
ت
ف
10
نابولينابولينابولي
83231310+311
ت
خ
ف
ت
ف
11
أتالانتاأتالانتاأتالانتا
83141415-110
ت
خ
ف
خ
خ
12
ليتشيليتشيليتشي
8305914-59
خ
ف
خ
خ
ف
13
بولونيابولونيابولونيا
8224810-28
ف
خ
ف
ت
خ
14
ساسولوساسولوساسوولو
92251422-88
خ
خ
خ
ت
خ
15
مونزامونزامونزا
82151518-37
خ
ف
خ
ف
خ
16
جنوىجنوىجنوى
8215613-77
ف
خ
ف
خ
ت
17
أودينيزيأودينيزيأودينيزي
8116918-94
خ
خ
خ
خ
خ
18
فيورنتينافيورنتينافيورنتينا
8116919-104
خ
خ
خ
ت
ف
19
بارمابارمابارما
8116515-104
خ
خ
خ
ف
خ
20
فينيسيافينيسيافينيزيا
8107617-113
خ
ف
خ
خ
خ
دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
التأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي
هبوط

هل استمتعت بهذا المقال؟

أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

تابع GOAL على جوجل