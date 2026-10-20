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الدوري الأوروبي
team-logoبورنموث
فيتاليتي
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تقديم مباراة بورنموث وميلان في الدوري الأوروبي: فريق ماركو روزه يسعى لتوجيه رسالة قوية على الساحة الأوروبية أمام ميلان الناري

بورنموث ضد ميلان
الدوري الأوروبي
القنوات الناقلة
بورنموث
ميلان

يضع بورنموث سلسلته من المباريات بشباك نظيفة على أرضه أمام أصعب اختبار، عندما يحل ميلان ضيفًا على ملعب فيتاليتي بهجومه المتألق الذي سجل سبعة أهداف، في مواجهة مهمة ضمن الجولة الثالثة.

بورنموث ضد ميلان: تفاصيل المباراة

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الدوري الأوروبي - الجولة 3
فيتاليتي

تنطلق مباراة بورنموث وميلان يوم 22 أكتوبر 2026 الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش (3:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة / 20:00 بالتوقيت الصيفي البريطاني / 21:00 بتوقيت جنوب أفريقيا).

هجوم ميلان المتألق يختبر دفاع بورنموث القوي على أرضه

يستضيف بورنموث بقيادة ماركو روزه، بطل أوروبا سبع مرات ميلان، في دورست، بعدما حقق نتائج دفاعية قوية على أرضه. ويدخل بورنموث الجولة الثالثة عقب فوزين متتاليين دون استقبال أهداف على ملعب فيتاليتي، بنتيجتي 2-0 و3-0 أمام سندرلاند وشتورم غراتس. لكن خط دفاعه يواجه أصعب اختبار له حتى الآن أمام ميلان، الذي سجل سبعة أهداف في مباراتيه الأخيرتين، إذ اكتسح ريد بول سالزبورغ 4-0 في أوروبا قبل أن يتغلب على أتالانتا 3-2 في مباراة مثيرة بالدوري الإيطالي.

AFC Bournemouth v Sunderland - Premier League 2026/27Getty Images

فوز بورنموث المقنع على أرضه أمام سندرلاند

يدخل بورنموث مباراة مساء الخميس بعد فوزه على أرضه بثقة بنتيجة 2-0 على سندرلاند في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد 18 أكتوبر. افتتح ماركوس تافيرنييه التسجيل مبكرًا في الدقيقة السادسة، قبل أن يضاعف إيفانيلسون التقدم بعد الاستراحة بقليل، في الدقيقة 48. وجاء هذا الفوز المحلي بعد انتصاره السابق 3-0 على شتورم غراتس في الجولة الثانية من الدوري الأوروبي يوم 15 أكتوبر، ليحقق فريق ماركو روزه فوزين متتاليين دون استقبال أهداف على ملعب فيتاليتي، بمساهمة المهاجم إيفانيلسون وصانع الألعاب الذي ينشط على الطرف ماركوس تافيرنييه.

AC Milan v Atalanta BC - Serie A 2026/27Getty Images

انتصاران متتاليان لميلان بغزارة تهديفية

يسافر ميلان إلى إنجلترا بعد تألق هجومي لافت. ويوم الأحد 18 أكتوبر، حقق فوزًا مثيرًا بنتيجة 3-2 على أتالانتا في الدوري الإيطالي على ملعب سان سيرو، وسجل أهدافه غونزالو راموس وأدريان رابيو وماريو جيلا. وجاء ذلك عقب فوزه الكبير خارج أرضه بنتيجة 4-0 على ريد بول سالزبورغ في الجولة الثانية من الدوري الأوروبي يوم 15 أكتوبر. وبفضل صناعة اللعب من لوكا مودريتش وأدريان رابيو، إلى جانب خطورة كريستيان بوليسيتش على الطرف، يشكل ميلان تهديدًا تهديفيًا كبيرًا في رحلته يوم الخميس.

AFC Bournemouth v Sunderland - Premier League 2026/27Getty Images

المواجهة الأبرز: إيفانيلسون ضد ستراهينيا بافلوفيتش

مهاجم متألق: يقود إيفانيلسون هجوم بورنموث بفعالية أمام المرمى، بعدما سجل في الفوز 3-0 على شتورم غراتس بالجولة الثانية من الدوري الأوروبي، وفي انتصار الأحد 2-0 على سندرلاند بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ركيزة دفاعية: يقود المدافع الصربي ستراهينيا بافلوفيتش قلب دفاع ميلان، وتقع عليه مهمة الحد من القوة البدنية لإيفانيلسون ومنع المساحات عن ماركوس تافيرنييه ورايان في الهجمات المرتدة.

أخبار الفريقين & القائمتان

التشكيلات المحتملة بورنموث ضد ميلان

المدرب

  • مارك روز

لم تتأكد أي معلومات عن إصابات أو إيقافات في صفوف بورنموث بقيادة ماركو روزه قبل هذه المباراة، ويُتوقع تحديث أخبار الفريق مع اقتراب موعد انطلاقها.

كذلك لم تتأكد بعد تفاصيل قائمة ميلان بقيادة روبن أموريم. وستُضاف مستجدات جاهزية اللاعبين عندما يعلن النادي المعلومات قبل المباراة.

النتائج الأخيرة

بورنموث

بورنموث - المستوى

ريال سوسييداد
ف1-2
ليفربول
خ0-1
تشيلسي
خ5-1
شتورم جراتس
ف3-0
سندرلاند
ف2-0
الهدف المسجل (المستقبل)
8/7
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5
ميلان

ميلان - المستوى

بنفيكا
خ0-2
ليتشي
ف3-0
ساسوولو
ت1-1
سالزبورج
ف0-4
أتالانتا
ف3-2
الهدف المسجل (المستقبل)
11/5
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5

يدخل بورنموث المباراة بعدما حقق ثلاثة انتصارات وتعرض لهزيمتين في مبارياته الخمس الأخيرة بجميع المسابقات. وكانت أحدث نتائجه الفوز 2-0 على سندرلاند في الدوري الإنجليزي الممتاز، وسبقه انتصار 3-0 على شتورم غراتس في الدوري الأوروبي. وجاءت هزيمتاه الوحيدتان خلال هذه الفترة أمام تشيلسي، الذي تغلب عليه 5-1 في الدوري، وليفربول، الذي فاز عليه 1-0. وسجل فريق روزه ثمانية أهداف واستقبل سبعة في تلك المباريات الخمس، وكانت نتائجه الأوروبية أفضل بوضوح من نتائجه المحلية.

ويصل ميلان بعدما حقق ثلاثة انتصارات وتعادلًا واحدًا وتعرض لهزيمة واحدة في مبارياته الخمس الأخيرة. وكانت أحدث نتائجه الفوز 3-2 على أتالانتا في الدوري الإيطالي، بعد انتصاره 4-0 على سالزبورغ في الدوري الأوروبي. وشملت هذه الفترة أيضًا التعادل 1-1 مع ساسولو والفوز 3-0 على ليتشي، فيما جاءت هزيمته الوحيدة بنتيجة 2-0 أمام بنفيكا في أوروبا. وسجل فريق أموريم 10 أهداف واستقبل خمسة في تلك المباريات الخمس.

سجل المواجهات المباشرة

وجهاً لوجه

بورنموثتعادلميلان
0
0
1
وديات الأندية
بورنموث badge
بورنموث
بورنموث
1
ميلان badge
ميلان
ميلان
2
انتهت
1الأهداف المسجلة2
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا1/1
سجل كلا الفريقين أهدافًا1/1

التقى الناديان مرة واحدة فقط في سجل مواجهاتهما المباشرة، خلال مباراة ودية للأندية في سبتمبر 2016، فاز فيها ميلان 2-1 على ملعب فيتاليتي. ومع وجود مواجهة واحدة فقط في السجل، لا يتوافر تاريخ طويل للمقارنة، وستحدد هذه المباراة في الدوري الأوروبي إلى حد كبير طبيعة أي تنافس مستقبلي بين الفريقين.

الترتيب

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
يوفنتوسيوفنتوسيوفنتوس
220071+66
ف
ف
2
باير ليفركوزنباير ليفركوزنليفركوزن
220060+66
ف
ف
3
بنفيكابنفيكابنفيكا
220061+56
ف
ف
4
بشكتاشبشكتاشبشكتاش
220073+46
ف
ف
5
بورنموثبورنموثبورنموث
220051+46
ف
ف
6
أومونيا نيقوسياأومونيا نيقوسياأومونيا
220040+46
ف
ف
7
فيرينتسفاروشيفيرينتسفاروشيفيرينتسفاروشي
220052+36
ف
ف
8
ليونليونليون
220053+26
ف
ف
9
سندرلاندسندرلاندسندرلاند
220031+26
ف
ف
10
أولمبياكوسأولمبياكوسأولمبياكوس
220031+26
ف
ف
11
سبارتا براجسبارتا براجسبارتا براج
211052+34
ت
ف
12
يونيون سانت جيلوازيونيون سانت جيلوازسانت جيلواز
211041+34
ت
ف
13
رينرينرين
211021+14
ف
ت
14
دينامو زغربدينامو زغربدينامو زغرب
211010+14
ف
ت
15
كريستال بالاسكريستال بالاسبالاس
210163+33
خ
ف
16
ميلانميلانميلان
210142+23
ف
خ
17
ياجييلونيا بياليوستوكياجييلونيا بياليوستوكياجيلونيا
210143+13
ف
خ
18
أو إف آي كريتيأو إف آي كريتيكريت
210132+13
خ
ف
19
تورينسيتورينسيتورينسي
21013303
خ
ف
20
أي زد ألكمارأي زد ألكمارألكمار
21012203
ف
خ
21
سالزبورجسالزبورجسالزبورج
210114-33
خ
ف
22
ريال سوسييدادريال سوسييدادريال سوسييداد
201123-11
ت
خ
22
ليلسترومليلسترومليلستروم
201123-11
ت
خ
24
هابويل بئر سبعهابويل بئر سبعهابويل بئر السبع
201112-11
خ
ت
24
ليفيسكي صوفياليفيسكي صوفياليفسكي صوفيا
201112-11
ت
خ
26
شتورم جراتسشتورم جراتسشتورم جراتس
201103-31
خ
ت
27
إن إي سي نيميجينإن إي سي نيميجينNEC
201116-51
ت
خ
28
سيلتا فيجوسيلتا فيجوسيلتا فيجو
200213-20
خ
خ
28
أندرلختأندرلختأندرلخت
200213-20
خ
خ
30
هوفينهايمهوفينهايمهوفنهايم
200225-30
خ
خ
31
مارسيليامارسيليامارسيليا
200215-40
خ
خ
31
فيكتوريا بلزنفيكتوريا بلزنفيكتوريا بلزن
200215-40
خ
خ
33
سيلتيكسيلتيكسلتيك
200227-50
خ
خ
33
أرارات أرمينياأرارات أرمينياأرارات
200227-50
خ
خ
35
تساليهتساليهتساليه
200205-50
خ
خ
36
ليخ بوزنانليخ بوزنانليخ بوزنان
200208-80
خ
خ
التأهل إلى دور الـ 16

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