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الدوري الإسباني
team-logoبرشلونة
كامب نو
team-logoريال مدريد
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تقديم مباراة برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني: هل يستطيع ريال مدريد اللحاق ببرشلونة الذي لا يُقاوم؟

القنوات الناقلة
برشلونة ضد ريال مدريد
برشلونة
ريال مدريد
الدوري الإسباني
لامين يامال

معاينة شاملة لمباراة برشلونة وريال مدريد في أول كلاسيكو بالدوري الإسباني هذا الموسم. هل يستطيع ريال مدريد اللحاق بالمتصدر الذي ابتعد بالصدارة؟

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الدوري الإسباني - الجولة 10
كامب نو

تنطلق مباراة برشلونة وريال مدريد في 25 أكتوبر 2026، الساعة 15:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة والساعة 19:00 بتوقيت غرينتش.

برشلونة في أوج تألقه، لكنه ليس عصيًا على الهزيمة

يتقدم برشلونة بالفعل بفارق ست نقاط على غريمه التقليدي ريال مدريد، رغم مرور تسع مباريات فقط من موسم الدوري الإسباني. وبعد بداية مثالية حقق خلالها تسعة انتصارات، يستطيع برشلونة أن يصبح أول فريق في تاريخ إسبانيا يفوز بأول عشر مباريات له في موسم من الدوري الإسباني. وخسر الفريق 4-2 أمام باريس سان جيرمان بطل أوروبا في منتصف الأسبوع، ما يؤكد أنه ليس عصيًا على الهزيمة، لكن العودة إلى كامب نو أمر يرحب به هانسي فليك وفريقه.

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ريال مدريد يبدأ في استعادة إيقاعه

بعد بداية متذبذبة للموسم في الولاية الثانية لجوزيه مورينيو مع النادي، سيخوض المدرب الملقب بـ«الاستثنائي» أول كلاسيكو له منذ 13 عامًا. وسجل ريال مدريد أربعة أهداف في كل مباراة من مبارياته الثلاث الأخيرة، كان أحدثها فوزه الكبير 4-1 على لايبزيج في دوري أبطال أوروبا. ولم يخسر مورينيو في آخر خمس مواجهات له أمام برشلونة على رأس الجهاز الفني لريال مدريد، لكن فريقه لم يخرج بشباك نظيفة خارج أرضه هذا الموسم، كما لم يحافظ ريال مدريد على نظافة شباكه في آخر 12 مواجهة مع غريمه القديم برشلونة.

Real Madrid C.F. v RB Leipzig - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images

أبرز الإحصائيات وأخبار الإصابات

  • فاز برشلونة في آخر 23 مباراة خاضها على أرضه في الدوري الإسباني.
  • خسر ريال مدريد مباراتين من آخر ثلاث مباريات خاضها خارج أرضه في الدوري الإسباني.
  • تعرض داني أولمو، مهاجم برشلونة، لإصابة أمام باريس سان جيرمان، بينما يغيب أيضًا إريك جارسيا، وتحوم الشكوك حول مشاركة جول كوندي. ويغيب النجم البرازيلي لريال مدريد، فينيسيوس جونيور، بسبب الإيقاف.

أخبار الفريقين والقائمتان

التشكيلات المحتملة برشلونة ضد ريال مدريد

4-2-3-1
برشلونة crest
برشلونة
برشلونة
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ريال مدريد crest
ريال مدريد
ريال مدريد
4-2-3-1
جوان جارسياجوان جارسياجيرارد مارتنجيرارد مارتنباو كوبارسيباو كوبارسيجواو كانسيلوجواو كانسيلوتشافي إسبارتتشافي إسبارتكريم أديميكريم أديميفيرمين لوبيزفيرمين لوبيزبيدريبيدريلامين ياماللامين يامالرودريرودريجابرييل جيسوسجابرييل جيسوستيبو كورتواتيبو كورتوادين هويسيندين هويسينفيديريكو فالفيرديفيديريكو فالفيرديمارك كوكوريلامارك كوكوريلاإبراهيما كوناتيإبراهيما كوناتيإندريكإندريكيان ديوماندييان ديومانديأوريلين تشوامينيأوريلين تشوامينيأردا جولرأردا جولرجود بيلينجهامجود بيلينجهامكيليان مبابيكيليان مبابي
ريال مدريد crest
ريال مدريد
ريال مدريد
4-2-3-1
برشلونة

التشكيلة الأساسية

ريال مدريد

المدرب

  • هانسي فليك
  • جوزيه مورينيو

سيفتقد برشلونة خدمات روني بردغجي وجول كوندي وداني أولمو بسبب الإصابة. وتعرض أولمو لإصابة عضلية خطيرة خلال الخسارة أمام باريس سان جيرمان، وسيغيب قرابة شهر. ولا يواجه فليك أي غيابات بسبب الإيقاف، لكن غياب كوندي وأولمو يمثل خسارة مؤثرة في الدفاع ووسط الملعب على التوالي.

يسافر ريال مدريد إلى كتالونيا دون فينيسيوس جونيور، الذي يقضي عقوبة الإيقاف، كما سيغيب عنه المدافع المصاب راؤول أسينسيو. وستُضاف مستجدات أخبار الفريقين مع اقتراب موعد انطلاق المباراة، بينما يستكمل كل منهما استعداداته.

النتائج الأخيرة

برشلونة

برشلونة - المستوى

إشبيلية
ف1-3
خيتافي
ف3-0
جلطة سراي
ف1-4
بيتيس
ف2-5
سان جيرمان
خ4-2
الهدف المسجل (المستقبل)
17/8
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5
ريال مدريد

ريال مدريد - المستوى

أتلتيكو مدريد
خ2-1
فياريال
ف1-0
روما
ف3-4
إشبيلية
ف4-1
لايبزيج
ف4-1
الهدف المسجل (المستقبل)
14/7
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5

فاز برشلونة بأربع من آخر خمس مباريات خاضها في جميع المسابقات، وجاءت خسارته الوحيدة أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا يوم 20 أكتوبر، بنتيجة 4-2 على ملعب بارك دي برانس. وتشمل نتائجه الأخرى الفوز 2-5 على ريال بيتيس خارج أرضه، و1-4 على جلطة سراي، و3-0 على خيتافي، و1-3 على إشبيلية خارج أرضه. وخلال تلك المباريات الخمس، سجل فريق فليك 15 هدفًا واستقبل سبعة.

فاز ريال مدريد أيضًا بأربع من آخر خمس مباريات خاضها، وكانت خسارته الوحيدة بنتيجة 2-1 أمام أتلتيكو مدريد في أواخر سبتمبر. ومنذ ذلك الحين، قدم فريق مورينيو أداءً قويًا، ففاز على لايبزيج 4-1 يوم 21 أكتوبر، وعلى إشبيلية 4-1، وروما 3-4 خارج أرضه في دوري أبطال أوروبا، وفياريال 1-0. وسجل ريال مدريد 13 هدفًا واستقبل أربعة خلال تلك السلسلة، محققًا الفوز في مبارياته الثلاث الأخيرة على التوالي.

سجل المواجهات المباشرة

وجهاً لوجه

برشلونةتعادلريال مدريد
4
0
1
الدوري الإسباني
برشلونة badge
برشلونة
برشلونة
2
ريال مدريد badge
ريال مدريد
ريال مدريد
0
انتهت
السوبر الإسباني
برشلونة badge
برشلونة
برشلونة
3
ريال مدريد badge
ريال مدريد
ريال مدريد
2
انتهت
الدوري الإسباني
ريال مدريد badge
ريال مدريد
ريال مدريد
2
برشلونة badge
برشلونة
برشلونة
1
انتهت
الدوري الإسباني
برشلونة badge
برشلونة
برشلونة
4
ريال مدريد badge
ريال مدريد
ريال مدريد
3
انتهت
كأس ملك إسبانيا
برشلونة badge
برشلونة
برشلونة
3
ريال مدريد badge
ريال مدريد
ريال مدريد
2
انتهت
11الأهداف المسجلة7
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا3/5

انتهت آخر مواجهة بين الفريقين بفوز برشلونة 2-0 على ملعب سبوتيفاي كامب نو في الدوري الإسباني يوم 10 مايو 2026. وفي آخر خمس مواجهات مباشرة، فاز برشلونة أربع مرات وريال مدريد مرة واحدة، وحقق الفريق الكتالوني انتصارات أيضًا في كأس السوبر وكأس ملك إسبانيا ومواجهة ثانية في الدوري الإسباني في مايو 2025. وجاء فوز ريال مدريد الوحيد خلال تلك السلسلة على ملعب البرنابيو في أكتوبر 2025، بنتيجة 2-1 في الدوري الإسباني. وسجل برشلونة 14 هدفًا واستقبل تسعة في تلك المواجهات الخمس.

الترتيب

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
برشلونةبرشلونةبرشلونة
9900399+3027
ف
ف
ف
ف
ف
2
أتلتيكو مدريدأتلتيكو مدريدأتلتيكو مدريد
9711198+1122
ف
ف
ف
ف
ف
3
ريال مدريدريال مدريدريال مدريد
9702239+1421
ف
ف
خ
ف
ف
4
ريال بيتيسريال بيتيسبيتيس
96121614+219
خ
ف
ت
ف
ف
5
ريال سوسييدادريال سوسييدادريال سوسييداد
95131717016
ف
ف
ف
خ
ف
6
إشبيليةإشبيليةإشبيلية
94231416-214
خ
ت
خ
ف
ف
7
ديبورتيفو ألافيسديبورتيفو ألافيسألافيس
93241310+311
خ
خ
ت
خ
خ
8
سيلتا فيجوسيلتا فيجوسيلتا فيجو
9252107+311
ف
ت
ف
ت
ت
9
ديبورتيفو لاكورنياديبورتيفو لاكورنياديبورتيفو
92521312+111
ت
خ
ت
خ
ت
10
أوساسوناأوساسوناأوساسونا
93241018-811
ف
خ
ت
خ
خ
11
ليفانتيليفانتيليفانتي
92431517-210
ف
ت
ت
خ
خ
12
فياريالفياريالفياريال
9234131309
ت
خ
ف
ف
خ
13
أتلتيك بيلباوأتلتيك بيلباوأتلتيك بيلباو
823389-19
خ
ت
ت
ت
ف
14
رايو فاليكانورايو فاليكانوفاييكانو
82331217-59
ت
ت
ف
خ
ف
15
خيتافيخيتافيخيتافي
9234511-69
ت
خ
ف
خ
ت
16
إسبانيولإسبانيولإسبانيول
92251112-18
خ
ت
خ
خ
ف
17
راسينج سانتانديرراسينج سانتانديرراسينج
92251325-128
خ
ت
خ
خ
ف
18
إلتشيإلتشيإلتشي
91441117-67
ت
ت
ف
خ
ت
19
فالنسيافالنسيافالنسيا
9135615-96
ت
ت
خ
ف
خ
20
مالاجامالاجامالاجا
9045618-124
خ
ت
خ
خ
ت
دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
التأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي
هبوط

يتصدر برشلونة حاليًا ترتيب الدوري الإسباني، فيما يحتل ريال مدريد المركز الثالث.

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