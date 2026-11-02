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دوري أبطال أوروبا
team-logoبرشلونة
كامب نو
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تقديم مباراة برشلونة وأستون فيلا في دوري أبطال أوروبا: البلوجرانا يسعى لكبح طموح أستون فيلا في مواجهة بالغة الأهمية

برشلونة ضد أستون فيلا
دوري أبطال أوروبا
القنوات الناقلة
برشلونة
أستون فيلا

بعدما استعاد حيويته باكتساح ديبورتيفو ألافيس 6-1، في فوز محا مرارة خيبة أمله في الكلاسيكو، يستقبل برشلونة بقيادة هانزي فليك أستون فيلا الطموح، الذي يسعى إلى طي صفحة إحباطه محليًا والحفاظ على سجله القاري خاليًا من الهزائم.

برشلونة ضد أستون فيلا: تفاصيل المباراة

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دوري أبطال أوروبا - الجولة 4
كامب نو

قوة برشلونة الهجومية تواجه فريق أوناي إيمري المتألق أوروبيًا

FC Barcelona v Deportivo Alaves - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

يستضيف برشلونة أستون فيلا على ملعب سبوتيفاي كامب نو في دوري أبطال أوروبا، وسط تباين في مستوى الفريقين قبل أمسية أوروبية يُنتظر أن تكون مثيرة في كتالونيا.

يمر فريق هانسي فليك بفترة صعبة قبل هذه المواجهة. فقد خسر برشلونة مباراتين من آخر ثلاث مباريات، بينها خسارة 1-2 أمام ريال مدريد في الدوري الإسباني، وهزيمة على أرضه 4-2 أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا. وتراجع مستواه محليًا وأوروبيًا في مرحلة حاسمة من الموسم.

Aston Villa FC v Viking FK - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images

في المقابل، يصل أستون فيلا بحالة أفضل بكثير. فقد تغلب فريق أوناي إيمري على مانشستر سيتي 2-1 في أحدث مبارياته بالدوري الإنجليزي الممتاز، وقدم أداءً قويًا في أوروبا، محققًا فوزًا 6-0 على فنربخشة وآخر 3-1 على فيكينج في دوري أبطال أوروبا. وكانت عثرته الأخيرة الوحيدة خسارته 3-0 أمام بورنموث في كأس كاراباو يوم الثلاثاء.

يحتل برشلونة المركز الثامن في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا، بينما يأتي أستون فيلا ثانيًا، ما يبرز مدى تألق فريق إيمري على الساحة القارية هذا الموسم.

لا يزال لامين يامال عنصرًا محوريًا في هجوم برشلونة. وقد أوضح اللاعب الشاب أن طموحاته تتجاوز كرة القدم على مستوى الأندية، وسيعوّل فليك على قدرته الإبداعية لاختراق دفاع أستون فيلا، الذي استقبل خمسة أهداف فقط في آخر خمس مباريات خاضها في جميع المسابقات.

وبالنسبة إلى أستون فيلا، تمثل زيارة كامب نو فرصة أخرى لإثبات قدرته على منافسة نخبة أندية أوروبا. فقد بنى إيمري فريقًا قادرًا على الفوز على أعلى مستوى، وتؤكد نتائجه في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم ذلك.

أخبار الفريقين والقائمتان

التشكيلات المحتملة برشلونة ضد أستون فيلا

4-2-3-1
برشلونة crest
برشلونة
برشلونة
التشكيل
أستون فيلا crest
أستون فيلا
أستون فيلا
3-4-2-1
جوان جارسياجوان جارسياجواو كانسيلوجواو كانسيلوتشافي إسبارتتشافي إسبارتباو كوبارسيباو كوبارسيجيرارد مارتنجيرارد مارتنانتوني جوردونانتوني جوردونمارك بيرنالمارك بيرنالداني أولموداني أولمولامين ياماللامين يامالبيدريبيدريرافينيارافينيازيون سوزوكيزيون سوزوكيباو توريسباو توريسفيكتور لينديلوففيكتور لينديلوفتيرون منغستيرون منغسروس باركليروس باركليجواو جوميزجواو جوميزابراهيم مبايابراهيم مبايإميليانو بويندياإميليانو بويندياجون ماكجينجون ماكجينAlysson EdwardAlysson Edwardنيكولاس جاكسوننيكولاس جاكسون
أستون فيلا crest
أستون فيلا
أستون فيلا
4-2-3-1
برشلونة

التشكيلة الأساسية

أستون فيلا

المدرب

  • هانسي فليك
  • أوناي إيمري

المستوى الأخير

برشلونة

برشلونة - المستوى

جلطة سراي
ف1-4
بيتيس
ف2-5
سان جيرمان
خ4-2
ريال مدريد
خ1-2
ألافيس
ف6-1
الهدف المسجل (المستقبل)
18/10
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
5/5
أستون فيلا

أستون فيلا - المستوى

نيوكاسل
ف0-1
VIK
ف3-1
مان سيتي
ف2-1
بورنموث
خ3-0
فولهام
ت1-1
الهدف المسجل (المستقبل)
7/6
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5

سجل المواجهات المباشرة

الترتيب

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
باريس سان جيرمانباريس سان جيرمانسان جيرمان
3300145+99
ف
ف
ف
2
أستون فيلاأستون فيلاأستون فيلا
3300123+99
ف
ف
ف
3
ليفربولليفربولليفربول
3300127+59
ف
ف
ف
4
ريال مدريدريال مدريدريال مدريد
3300105+59
ف
ف
ف
5
ريال بيتيسريال بيتيسبيتيس
330074+39
ف
ف
ف
6
شتوتجارتشتوتجارتشتوتجارت
321072+57
ت
ف
ف
7
آرسنالآرسنالآرسنال
321062+47
ت
ف
ف
8
برشلونةبرشلونةبرشلونة
3201116+56
خ
ف
ف
9
كوموكوموكومو
3201105+56
ف
خ
ف
10
مانشستر سيتيمانشستر سيتيمان سيتي
320195+46
ف
خ
ف
11
كلوب بروجكلوب بروجكلوب بروج
320196+36
ف
ف
خ
12
سبورتنج لشبونةسبورتنج لشبونةسبورتينج
320174+36
خ
ف
ف
13
بوروسيا دورتموندبوروسيا دورتمونددورتموند
320154+16
ف
خ
ف
14
بايرن ميونخبايرن ميونخبايرن ميونخ
3120105+55
ت
ت
ف
15
روماروماروما
311185+34
ف
خ
ت
16
أتلتيكو مدريدأتلتيكو مدريدأتلتيكو مدريد
311143+14
ت
ف
خ
17
شاختار دونيتسكشاختار دونيتسكشاختار
311143+14
خ
ف
ت
18
آيندهوفنآيندهوفنأيندهوفن
31112204
ف
خ
ت
19
فياريالفياريالفياريال
31028803
خ
ف
خ
20
إنترإنترإنتر
310256-13
ف
خ
خ
20
مانشستر يونايتدمانشستر يونايتدمان يونايتد
310256-13
خ
خ
ف
22
نابولينابولينابولي
310257-23
ف
خ
خ
23
جلطة سرايجلطة سرايجلطة سراي
310269-33
ف
خ
خ
24
لاسكلاسكLAS
310269-33
ف
خ
خ
25
صباحصباحSAB
310236-33
خ
ف
خ
26
فينوردفينوردفينورد
310248-43
خ
ف
خ
27
لانسلانسلانس
310237-43
خ
خ
ف
28
بودو / جليمتبودو / جليمتبودو/جليمت
310249-53
خ
ف
خ
29
أي إي ك أثيناأي إي ك أثيناAEK
310238-53
خ
خ
ف
29
لايبزيجلايبزيجلايبزيج
310238-53
خ
ف
خ
31
فنربخشهفنربخشهفنربخشه
302139-62
ت
خ
ت
32
سلافيا براجسلافيا براجسلافيا براج
301247-31
ت
خ
خ
33
فايكينجفايكينجVIK
301259-41
خ
ت
خ
34
بورتوبورتوبورتو
300326-40
خ
خ
خ
35
ليلليلليل
3003410-60
خ
خ
خ
36
سلوفان براتيسلافاسلوفان براتيسلافاسلوفان
3003113-120
خ
خ
خ
التأهل إلى دور الـ 16

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