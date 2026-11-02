برشلونة ضد أستون فيلا: تفاصيل المباراة

دوري أبطال أوروبا - الجولة 4 3 نوفمبر 2026 - 15:00 كامب نو

قوة برشلونة الهجومية تواجه فريق أوناي إيمري المتألق أوروبيًا

Getty Images

يستضيف برشلونة أستون فيلا على ملعب سبوتيفاي كامب نو في دوري أبطال أوروبا، وسط تباين في مستوى الفريقين قبل أمسية أوروبية يُنتظر أن تكون مثيرة في كتالونيا.

يمر فريق هانسي فليك بفترة صعبة قبل هذه المواجهة. فقد خسر برشلونة مباراتين من آخر ثلاث مباريات، بينها خسارة 1-2 أمام ريال مدريد في الدوري الإسباني، وهزيمة على أرضه 4-2 أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا. وتراجع مستواه محليًا وأوروبيًا في مرحلة حاسمة من الموسم.

Getty Images

في المقابل، يصل أستون فيلا بحالة أفضل بكثير. فقد تغلب فريق أوناي إيمري على مانشستر سيتي 2-1 في أحدث مبارياته بالدوري الإنجليزي الممتاز، وقدم أداءً قويًا في أوروبا، محققًا فوزًا 6-0 على فنربخشة وآخر 3-1 على فيكينج في دوري أبطال أوروبا. وكانت عثرته الأخيرة الوحيدة خسارته 3-0 أمام بورنموث في كأس كاراباو يوم الثلاثاء.

يحتل برشلونة المركز الثامن في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا، بينما يأتي أستون فيلا ثانيًا، ما يبرز مدى تألق فريق إيمري على الساحة القارية هذا الموسم.

لا يزال لامين يامال عنصرًا محوريًا في هجوم برشلونة. وقد أوضح اللاعب الشاب أن طموحاته تتجاوز كرة القدم على مستوى الأندية، وسيعوّل فليك على قدرته الإبداعية لاختراق دفاع أستون فيلا، الذي استقبل خمسة أهداف فقط في آخر خمس مباريات خاضها في جميع المسابقات.

وبالنسبة إلى أستون فيلا، تمثل زيارة كامب نو فرصة أخرى لإثبات قدرته على منافسة نخبة أندية أوروبا. فقد بنى إيمري فريقًا قادرًا على الفوز على أعلى مستوى، وتؤكد نتائجه في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم ذلك.

أخبار الفريقين والقائمتان

المستوى الأخير

سجل المواجهات المباشرة

الترتيب