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الدوري الفرنسي
team-logoباريس سان جيرمان
حديقة الأمراء
team-logoليون
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تقديم مباراة باريس سان جيرمان وليون في الدوري الفرنسي: الباريسيون بقوتهم الهجومية يتطلعون إلى الصدارة أمام ليون

باريس سان جيرمان ضد ليون
الدوري الفرنسي
القنوات الناقلة
باريس سان جيرمان
ليون

بعد فوزه الكبير على برشلونة بنتيجة 4-2 في دوري أبطال أوروبا، يستضيف باريس سان جيرمان بقيادة لويس إنريكي فريق ليون على ملعب بارك دي برانس، حيث يسعى الضيف لاستعادة توازنه بعد خيبة أمله الأوروبية في منتصف الأسبوع.

باريس سان جيرمان ضد ليون: تفاصيل المباراة

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الدوري الفرنسي - الجولة 8
حديقة الأمراء

يستضيف باريس سان جيرمان أولمبيك ليون يوم الأحد، 25 أكتوبر 2026، الساعة 19:45 بتوقيت جرينتش (15:45 بتوقيت شرق الولايات المتحدة / 20:45 بتوقيت بريطانيا الصيفي / 21:45 بتوقيت جنوب إفريقيا)، على ملعب بارك دي برانس، ضمن الجولة الثامنة من موسم الدوري الفرنسي.

Paris Saint-Germain v FC Barcelona - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images

قوة باريس الهجومية تختبر صمود ليون في مواجهة مرتقبة بالعاصمة

تمهّد الإثارة الأوروبية على ملعب بارك دي برانس للمواجهة الأبرز في الدوري الفرنسي يوم الأحد، حين يستضيف باريس سان جيرمان غريمه القديم ليون. ويدخل فريق لويس إنريكي، حامل اللقب، المباراة في حالة تألق لافتة بعدما تغلب على برشلونة 4-2 في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء، بفضل هدفين متأخرين من فيتينيا وفابيان رويز. وجاء ذلك الأداء الأوروبي ليكمل انتصارين متتاليين، بعد الفوز محليًا على ستراسبورج 3-1. ويواجه باريس فريق ليون الساعي إلى استعادة توازنه بعد خسارة صعبة بنتيجة 3-0 أمام هوفنهايم في الدوري الأوروبي يوم الخميس، رغم فوزه مؤخرًا على نيس في الدوري.

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المواجهة الأبرز: ديزيريه دوي ضد موسى نياخاتي

تألق هجومي: قدم ديزيريه دوي أداءً مميزًا أمام برشلونة في منتصف الأسبوع، إذ افتتح التسجيل وصنع هدفًا حاسمًا. وتشكل تحركاته المرنة بين الجناح الأيسر والمساحات في العمق تهديدًا مباشرًا لدفاع ليون.

قائد الدفاع: يقود موسى نياخاتي قلب دفاع ليون. وعلى نياخاتي الحفاظ على الانضباط الدفاعي للحد من المساحات المتاحة لدوي وخفيتشا كفاراتسخيليا، والتعامل مع تحولات باريس السريعة إلى الضغط بعد فقدان الكرة.

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التحليل التكتيكي والتشكيل المتوقع

باريس سان جيرمان (4-3-3): سافونوف؛ حكيمي، ماركينيوس، باتشو، هيرنانديز؛ جواو نيفيز، فيتينيا، رويز؛ دوي، ديمبيلي، كفاراتسخيليا.

أولمبيك ليون (4-3-3): غرايف؛ ماتا، نياخاتي، كلويفرت، تاجليافيكو؛ تيسمان، مورتون، توليسو؛ نواماه، هيمبيرت، ناكامورا.

قراءة في المباراة: يدخل باريس سان جيرمان المباراة مرشحًا بقوة للفوز على أرضه، معتمدًا على سيطرته على الاستحواذ في وسط الملعب وتقدم ظهيره أشرف حكيمي المتكرر على الجناح. وتعتمد فرصة ليون الأساسية لتحقيق مفاجأة على التحولات الهجومية العمودية السريعة عبر كيتو ناكامورا وريمي هيمبيرت، لاستغلال أي ثغرات دفاعية يتركها ضغط باريس العالي المستمر.

أخبار الفريقين والقائمتان

التشكيلات المحتملة باريس سان جيرمان ضد ليون

4-3-3
باريس سان جيرمان crest
باريس سان جيرمان
سان جيرمان
page.match.formation.title
ليون crest
ليون
ليون
4-2-3-1
ماتفي سافونوفماتفي سافونوفلوكاس هيرنانديزلوكاس هيرنانديزوارن زائير إيمريوارن زائير إيمريلوكاس ديجنيلوكاس ديجنيإيليا زابارنيإيليا زابارنيجواو نيفيسجواو نيفيسدرو فرنانديزدرو فرنانديزلوكاس بيرالدولوكاس بيرالدوماجني أكليوشماجني أكليوشفيران توريسفيران توريسعثمان ديمبيليعثمان ديمبيليريمي ديسكامبريمي ديسكامبموسى نياخاتموسى نياخاتأبنرأبنرزاكاري أتيكامزاكاري أتيكامكلينتونكلينتونمادس بيدستروبمادس بيدستروبجوليان دورانفيلجوليان دورانفيلتانر تسمانتانر تسمانN. NarteyN. NarteyK. BoudacheK. Boudacheبافيل شولتسبافيل شولتس
ليون crest
ليون
ليون
4-3-3
باريس سان جيرمان

التشكيلة الأساسية

ليون

المدرب

  • لويس إنريكي
  • باولو فونسيكا

يفتقد لويس إنريكي لاعبين في هذه المباراة. فسيني مايولو ونونو مينديش مدرجان ضمن المصابين ولن يكونا متاحين للاختيار. ولم ترد أنباء عن أي إيقافات في صفوف باريس سان جيرمان، وستُضاف تحديثات التشكيل المحتمل مع اقتراب انطلاق المباراة.

يتعامل باولو فونسيكا مع غياب واحد بسبب الإصابة، إذ تأكد غياب محمد ويدراوجو عن ليون. كما سيغيب كيتو ناكامورا عن المباراة للإيقاف. وسيُعلن تشكيل الفريق الضيف مع اقتراب انطلاق المباراة.

المستوى الأخير

سان جيرمان

سان جيرمان - المستوى

مارسيليا
ف1-2
لومان
ف3-1
مان سيتي
ف2-4
ستراسبورج
ف1-3
برشلونة
ف4-2
الهدف المسجل (المستقبل)
16/7
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
5/5
ليون

ليون - المستوى

رين
ف4-0
لانس
خ2-1
بالاس
ف3-2
نيس
ف2-1
هوفنهايم
خ3-0
الهدف المسجل (المستقبل)
10/8
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5

فاز باريس سان جيرمان بمبارياته الخمس الأخيرة جميعها في الدوري الفرنسي ودوري أبطال أوروبا، مسجلًا 11 هدفًا ومستقبلًا خمسة أهداف خلالها. وكانت آخر مبارياته فوزًا خارج أرضه على ستراسبورج 3-1 في الدوري الفرنسي. كما تغلب على مانشستر سيتي 4-2 في مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا، وحقق انتصارات على لو مان ومارسيليا وبريست في الدوري. وتمثل خمسة انتصارات من خمس مباريات سلسلة نتائج ثابتة بلا تعادلات أو هزائم.

فاز ليون بأربع من مبارياته الخمس الأخيرة في الدوري الفرنسي والدوري الأوروبي، وكانت هزيمته الوحيدة أمام لانس بنتيجة 2-1. وكانت آخر نتائجه الفوز على نيس 2-1 في الدوري الفرنسي. كما تغلب على كريستال بالاس 3-2 في الدوري الأوروبي، واكتسح رين 4-0 في الدوري. وسجل فريق فونسيكا 12 هدفًا في مبارياته الخمس الأخيرة.

سجل المواجهات المباشرة

وجهاً لوجه

باريس سان جيرمانتعادلليون
4
0
1
الدوري الفرنسي
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باريس سان جيرمان
سان جيرمان
1
ليون badge
ليون
ليون
2
انتهت
الدوري الفرنسي
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ليون
ليون
2
باريس سان جيرمان badge
باريس سان جيرمان
سان جيرمان
3
انتهت
الدوري الفرنسي
ليون badge
ليون
ليون
2
باريس سان جيرمان badge
باريس سان جيرمان
سان جيرمان
3
انتهت
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان badge
باريس سان جيرمان
سان جيرمان
3
ليون badge
ليون
ليون
1
انتهت
كأس فرنسا
ليون badge
ليون
ليون
1
باريس سان جيرمان badge
باريس سان جيرمان
سان جيرمان
2
انتهت
12الأهداف المسجلة8
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا5/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا5/5

جرت آخر مواجهة بين الناديين في أبريل 2026، حين فاز ليون 2-1 على ملعب بارك دي برانس في الدوري الفرنسي. وتظل تلك النتيجة آخر هزيمة لباريس سان جيرمان على أرضه في هذه المواجهة. وفي آخر خمس مواجهات مباشرة، فاز باريس سان جيرمان ثلاث مرات وليون مرتين، وسجل باريس 10 أهداف مقابل ثمانية لليون.

جدول الترتيب

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
ليونليونليون
7421135+814
ف
خ
ف
ت
ف
2
باريس سان جيرمانباريس سان جيرمانسان جيرمان
7421149+514
ف
ف
ف
ف
خ
3
باريسباريسباريس
7421127+514
ف
خ
ف
ت
ف
4
ليلليلليل
7421105+514
ت
ف
خ
ف
ف
5
موناكوموناكوموناكو
7421106+414
خ
ت
ف
ت
ف
6
رينرينرين
74121514+113
خ
ف
خ
ف
ف
7
لوريانلوريانلوريان
732276+111
ف
ف
خ
ت
ف
8
لانسلانسلانس
73131411+310
ف
ف
خ
ت
خ
9
مارسيليامارسيليامارسيليا
73041410+49
ف
ف
خ
خ
خ
10
بريستبريستبريست
72321310+39
ت
ف
خ
خ
ف
11
تولوزتولوزتولوز
72321211+19
ف
ت
ف
ت
خ
12
أوكسيرأوكسيرأوكسييه
73041117-69
ف
خ
ف
ف
خ
13
نيسنيسنيس
722369-38
خ
ف
ف
خ
ت
14
ستراسبورجستراسبورجستراسبورج
72141215-37
خ
خ
خ
ت
ف
15
أنجييهأنجييهأنجييه
7214915-67
خ
خ
ف
ت
خ
16
لو مانلو مانلومان
71331015-56
خ
خ
ف
ت
ت
17
ترواترواتروا
7115516-114
خ
خ
خ
خ
خ
18
لو هافرلو هافرلوهافر
7025511-62
خ
خ
خ
ت
خ
دوري الأبطال
تصفيات دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
التأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي
تصفيات الهبوط
هبوط

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