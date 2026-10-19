باريس سان جيرمان ضد برشلونة: تفاصيل المباراة

دوري أبطال أوروبا - الجولة 3 20 أكتوبر 2026 - 15:00 حديقة الأمراء

يستضيف نادي باريس سان جيرمان نادي برشلونة يوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2026، الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش (15:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة / 20:00 بالتوقيت الصيفي البريطاني / 21:00 بتوقيت جنوب إفريقيا)، في مواجهة بين فريقين يتنافسان على صدارة ترتيب مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا، على ملعب بارك دي برانس.

لقاء أوروبي مجدد على قدر كبير من الأهمية

يعود حامل لقب دوري أبطال أوروبا إلى ملعبه لخوض مواجهة مرتقبة، يستقبل فيها لويس إنريكي ناديه السابق في باريس. ويملك الفريقان سجلًا مثاليًا من الانتصارات في مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا 2026/27، بعدما تغلب باريس سان جيرمان على سلوفان براتيسلافا ومانشستر سيتي، فيما تجاوز برشلونة بقيادة هانزي فليك غلطة سراي وفينورد. ومع التنافس على صدارة جدول مرحلة الدوري، تعد ليلة الثلاثاء بمواجهة حافلة بالحماس والمهارة والصراع التكتيكي في العاصمة الفرنسية.

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عودة باريس سان جيرمان في الشوط الثاني أمام ستراسبورج

يدخل باريس سان جيرمان مباراة الثلاثاء بمعنويات مرتفعة بعد فوزه خارج أرضه على ستراسبورج بنتيجة 3-1 في الدوري الفرنسي، يوم السبت 17 أكتوبر. وبعد تأخره 1-0 بنهاية الشوط الأول، انتفض فريق لويس إنريكي في الشوط الثاني بأهداف إيليا زابارني (الدقيقة 77)، وعثمان ديمبيلي (الدقيقة 85)، وديزيريه دويه (الدقيقة 90+3). ومنح هذا الفوز المحلي الفريق فرصة مثالية للتعافي بعد خسارته بفارق ضئيل 2-1 أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا، فيما بدأ عثمان ديمبيلي وماغنيس أكليوش وخفيتشا كفاراتسخيليا بلوغ أفضل مستوياتهم هجوميًا قبل مباراة الثلاثاء.

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برشلونة يسجل خمسة أهداف أمام ريال بيتيس

يسافر برشلونة إلى باريس وهو في قمة مستواه، بعد فوزه خارج أرضه على ريال بيتيس بنتيجة 5-2 في الدوري الإسباني، يوم السبت 17 أكتوبر. وعكست أهداف لامين يامال (الدقيقة 10)، ورودري (الدقيقة 41)، وجابرييل جيسوس (الدقيقة 51)، وإريك جارسيا (الدقيقة 62)، وداني أولمو (الدقيقة 81) تفوق الفريق في المباراة. وبإضافة فوزه 4-1 على غلطة سراي في دوري أبطال أوروبا يوم 13 أكتوبر، سجل فريق هانزي فليك تسعة أهداف في آخر مباراتين، بفضل إبداع صانعي اللعب بيدري ولامين يامال وداني أولمو.

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المواجهة الأبرز: عثمان ديمبيلي ضد جول كوندي

مواجهة السرعة: تواجه مراوغات عثمان ديمبيلي الحاسمة على الجناح اختبارًا صعبًا أمام زميله في المنتخب جول كوندي. وسيسعى ديمبيلي، الذي سجل هدف الفوز المتأخر أمام ستراسبورج، إلى استغلال المساحات خلف خط دفاع برشلونة المتقدم.

صراع خط الوسط: سيتواجه جواو نيفيش وفيتينيا مباشرة مع بيدري ورودري للتحكم في إيقاع اللعب، والسيطرة على التمريرات التي تخترق خطوط الفريق المنافس، والحد من فرص الانتقال السريع إلى الهجوم.

التحليل التكتيكي والتشكيلتان المتوقعتان

باريس سان جيرمان (4-3-3): سافونوف؛ حكيمي، ماركينيوس، باتشو، نونو مينديش؛ فابيان رويز، فيتينيا، جواو نيفيش؛ ديزيريه دويه، عثمان ديمبيلي، خفيتشا كفاراتسخيليا.

برشلونة (4-2-3-1): جوان جارسيا؛ جول كوندي، باو كوبارسي، جيرارد مارتين، جواو كانسيلو؛ بيدري، رودري؛ لامين يامال، فيرمين لوبيز، أنتوني جوردون؛ رافينيا.

قراءة في المباراة: من المتوقع أن يعتمد لويس إنريكي على ضغط عالٍ مكثف لإرباك بناء برشلونة للهجمات من الخلف. في المقابل، سيعتمد فريق هانزي فليك على الانتقال السريع للهجوم عبر الجناحين لامين يامال وأنتوني جوردون، لاستغلال المساحات في دفاع باريس سان جيرمان بالهجمات المرتدة.

أخبار الفريقين وقائمتاهما

لم يؤكد لويس إنريكي تشكيلته المرجحة لباريس سان جيرمان قبل المباراة، إذ لم تُحسم بعد المعلومات المتعلقة بالإصابات والإيقافات. وستُضاف التحديثات مع اقتراب انطلاق المباراة.

وبالمثل، لم يعلن هانزي ديتر فليك حتى الآن قائمة مؤكدة لبرشلونة أو تشكيلته. ولا تتوفر حاليًا معلومات عن الإصابات أو الإيقافات لدى الفريق الضيف، ومن المنتظر ظهور مزيد من التفاصيل قبل المباراة.

مستوى الفريقين

فاز باريس سان جيرمان في مبارياته الخمس الأخيرة بدوري أبطال أوروبا والدوري الفرنسي، مسجلًا 15 هدفًا ومستقبلًا خمسة أهداف فقط خلال تلك الفترة. وكانت آخر نتائجه الفوز 4-2 على مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا، فيما تضمنت انتصاراته السابقة فوزًا كاسحًا 6-1 على سلوفان براتيسلافا أوروبيًا، وفوزًا 3-1 على لو مان في الدوري. وأظهر فريق إنريكي قدرة مستمرة على تسجيل عدد كبير من الأهداف والحد من خطورة منافسيه في مختلف المسابقات.

وفاز برشلونة أيضًا في مبارياته الخمس الأخيرة دون هزيمة، في دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني. وكانت آخر مبارياته فوزًا 4-1 على غلطة سراي في دوري أبطال أوروبا، كما سجل بغزارة محليًا، إذ تغلب على راسينج سانتاندير 7-2 في وقت سابق من هذه السلسلة. وأظهر فريق فليك قوة هجومية وصلابة دفاعية خلال هذه المباريات.

سجل المواجهات المباشرة

انتهى آخر لقاء بين الناديين بفوز باريس سان جيرمان 2-1 على أرض برشلونة في دوري أبطال أوروبا في أكتوبر 2025. وفي آخر خمس مواجهات مباشرة بينهما بالبطولة، فاز باريس سان جيرمان ثلاث مرات مقابل فوز واحد لبرشلونة وتعادل واحد، رغم أن برشلونة حقق فوزًا 3-2 في باريس في أبريل 2024. وسجل باريس سان جيرمان 13 هدفًا في تلك المواجهات الخمس، مقابل سبعة أهداف لبرشلونة.