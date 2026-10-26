باريس سان جيرمان ضد ليون: تفاصيل المباراة

الدوري الفرنسي - الجولة 8 26 أكتوبر 2026 - 15:30 حديقة الأمراء

يستضيف باريس سان جيرمان أولمبيك ليون يوم الإثنين، 26 أكتوبر 2026، الساعة 19:45 بتوقيت جرينتش (15:45 بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة / 20:45 بالتوقيت الصيفي البريطاني / 21:45 بتوقيت جنوب إفريقيا)، ضمن الجولة الثامنة من موسم الدوري الفرنسي، على ملعب بارك دي برانس.

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القوة الهجومية الباريسية تختبر صلابة ليون في مواجهة بارزة بالعاصمة

تمهد الإثارة الأوروبية في بارك دي برانس للمواجهة الأبرز في الدوري الفرنسي يوم الأحد، حين يستضيف باريس سان جيرمان غريمه القديم ليون. ويدخل فريق لويس إنريكي، حامل اللقب، المباراة في حالة تألق لافتة بعدما تغلب على برشلونة 4-2 في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء، بفضل هدفين متأخرين من فيتينيا وفابيان رويز. واكتمل بذلك الانتصار الأوروبي فوزان متتاليان، بعد الفوز محليًا على ستراسبورج 3-1. ويواجه باريس سان جيرمان فريق ليون الساعي إلى استعادة توازنه بعد خسارته الصعبة 3-0 أمام هوفنهايم في الدوري الأوروبي يوم الخميس، رغم نجاحه المحلي مؤخرًا أمام نيس.

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المواجهة الأبرز: ديزيريه دويه ضد موسى نياكاتي

تألق هجومي: قدم ديزيريه دويه أداءً مميزًا أمام برشلونة في منتصف الأسبوع، إذ افتتح التسجيل وصنع هدفًا حاسمًا. وتشكل تحركاته المرنة بين الجهة اليسرى والمساحات في العمق تهديدًا مباشرًا لدفاع ليون.

قائد الدفاع: يقود موسى نياكاتي قلب دفاع ليون. وعليه الحفاظ على الانضباط الدفاعي للحد من المساحات المتاحة أمام دويه وخفيتشا كفاراتسخيليا، مع التعامل مع تحولات باريس السريعة إلى الضغط بعد فقدان الكرة.

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التحليل التكتيكي والتشكيلتان المتوقعتان

باريس سان جيرمان (4-3-3): سافونوف؛ حكيمي، ماركينيوس، باتشو، هيرنانديز؛ جواو نيفيز، فيتينيا، رويز؛ دويه، ديمبيلي، كفاراتسخيليا.

أولمبيك ليون (4-3-3): جريف؛ ماتا، نياكاتي، كلويفرت، تاجليافيكو؛ تيسمان، مورتون، توليسو؛ نواماه،هيمبرت، ناكامورا.

قراءة في المباراة: يدخل باريس سان جيرمان المواجهة مرشحًا بقوة للفوز على أرضه، معتمدًا على سيطرته على الاستحواذ في وسط الملعب وتقدم ظهيريه إلى الأمام، ولا سيما أشرف حكيمي. وتتمثل فرصة ليون الأساسية لتحقيق مفاجأة في الانتقال العمودي السريع عبر كيتو ناكامورا وريمي هيمبرت، لاستغلال أي ثغرات دفاعية يتركها ضغط باريس المتواصل في مناطق متقدمة.

أخبار الفريقين والقائمتان

يفتقد لويس إنريكي لاعبين في هذه المباراة. فسيني مايولو ونونو مينديز مدرجان ضمن المصابين، ولن يكونا متاحين للاختيار. ولم يُبلّغ عن أي إيقافات في قائمة باريس سان جيرمان، وستُضاف تحديثات التشكيلة المحتملة مع اقتراب موعد انطلاق المباراة.

يواجه باولو فونسيكا غيابًا واحدًا بسبب الإصابة، بعدما تأكد غياب محمد ويدراوجو عن ليون. كما يغيب كيتو ناكامورا عن المباراة للإيقاف. وسيُؤكد تشكيل الفريق الضيف مع اقتراب موعد انطلاق المباراة.

المستوى الأخير

فاز باريس سان جيرمان بمبارياته الخمس الأخيرة جميعها في الدوري الفرنسي ودوري أبطال أوروبا، مسجلًا 11 هدفًا ومستقبلًا خمسة أهداف خلال تلك الفترة. وكانت آخر مبارياته الفوز خارج أرضه على ستراسبورج 3-1 في الدوري الفرنسي. كما تغلب على مانشستر سيتي 4-2 في مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا، وحقق انتصارات على لومان ومارسيليا وبريست في الدوري. وتعكس خمسة انتصارات في خمس مباريات سلسلة نتائج ثابتة دون أي تعادل أو خسارة.

فاز ليون في أربع من مبارياته الخمس الأخيرة في الدوري الفرنسي والدوري الأوروبي، وكانت خسارته الوحيدة أمام لانس بنتيجة 2-1. وكانت آخر نتائجه الفوز على نيس 2-1 في الدوري الفرنسي. كما تغلب على كريستال بالاس 3-2 في الدوري الأوروبي، واكتسح رين 4-0 في الدوري. وسجل فريق فونسيكا 12 هدفًا في مبارياته الخمس الأخيرة.

سجل المواجهات المباشرة

جاءت آخر مواجهة بين الناديين في أبريل 2026، حين فاز ليون 2-1 على ملعب بارك دي برانس في الدوري الفرنسي، وهي أحدث خسارة لباريس سان جيرمان على أرضه في هذه المواجهة. وفي آخر خمس مباريات جمعتهما، فاز باريس سان جيرمان ثلاث مرات وليون مرتين، وسجل باريس سان جيرمان 10 أهداف مقابل ثمانية أهداف لليون.