إنجلترا ضد كرواتيا: تفاصيل المباراة

دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول - الجولة 5 12 نوفمبر 2026 - 14:45 ويمبلي

ويمبلي يستعد لاستقبال إنجلترا غزيرة الأهداف في اختبار لكبرياء كرواتيا

تستضيف إنجلترا كرواتيا على ملعب ويمبلي في مباراتها قبل الأخيرة بالمجموعة الثالثة من دوري الأمم الأوروبية، ويكفي فريق توماس توخيل تجنب الخسارة لضمان التأهل إلى ربع النهائي.

تدخل إنجلترا المباراة بمعنويات مرتفعة بعد فوزها الساحق على كرواتيا بنتيجة 7-0 في مواجهة الذهاب الشهر الماضي، في واحدة من أكبر انتصاراتها في الذاكرة الحديثة. ووضعت تلك النتيجة، إلى جانب فوزها في ثلاث من مبارياتها الأربع الأولى بالمجموعة، مصيرها في دوري الأمم الأوروبية بين يديها.

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أعلن توخيل قائمة تضم 25 لاعبًا، وشهدت بعض الاختيارات اللافتة. تلقى جوب بيلينجهام استدعاءه الأول إلى المنتخب الأول بعد تصعيده من منتخب تحت 21 عامًا، وذلك بعدما أفادت تقارير بأن شقيقه جود ضغط من أجل ضمه. وحصل جوش كينج، لاعب فولهام، أيضًا على فرصة الانضمام، وأشاد توخيل بتعدد أدوار اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا وشخصيته.

يتصدر كول بالمر وفيل فودين قائمة الغائبين. وكان توخيل صريحًا بشأن وضع بالمر، إذ أشار إلى أن لاعب وسط تشيلسي غاب عن عدد كبير من تجمعات المنتخب، وأن الأولوية تبقى للمجموعة التي قدمت أداءً مميزًا في كأس العالم. أما فودين، فكان قريبًا من العودة إلى المنتخب قبل أن يصبح بديلًا في مانشستر سيتي.

يخوض ديكلان رايس المباراة في حالة تألق لافتة مع ناديه، إذ يتصدر قائمة صانعي الأهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، ونال إشادة مدرب آرسنال ميكيل أرتيتا بفضل خطورته المتزايدة في الثلث الهجومي. واحتفظ ترينت ألكسندر أرنولد أيضًا بمكانه بعد تألقه خلال فترة التوقف الدولي السابقة، وسط منافسة مع بن وايت وجاريل كوانساه على مركز الظهير الأيمن.

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تصل كرواتيا تحت ضغط كبير. فقد خسر فريق سلافن بيليتش ثلاثًا من مبارياته الأربع الأخيرة في دوري الأمم الأوروبية، بينها تلك الهزيمة الثقيلة على ملعب ويمبلي، ويحتل المركز الثالث في المجموعة بعدما تلاشت آماله في التأهل فعليًا.

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