إنتر ضد شاختار دونيتسك: تفاصيل المباراة

دوري أبطال أوروبا - الجولة 3 21 أكتوبر 2026 - 15:00 جوسيبي مياتزا

تنطلق مباراة إنتر ميلان وشاختار دونيتسك يوم 21 أكتوبر 2026، الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش (15:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة / 20:00 بتوقيت بريطانيا الصيفي / 21:00 بتوقيت جنوب إفريقيا).

العملاق الإيطالي يستضيف بطل أوكرانيا المتألق

يستقبل إنتر ميلان شاختار دونيتسك على ملعب سان سيرو الشهير، في الجولة الثالثة من المرحلة الاعتيادية لدوري أبطال أوروبا 2026/27. وبعد خسارة أوروبية مثيرة شهدت سبعة أهداف في الجولة الثانية، يسعى إنتر بقيادة كريستيان كيفو إلى استغلال أفضلية الأرض وحصد ثلاث نقاط مهمة في ميلانو. أما شاختار دونيتسك بقيادة أردا توران، فيتوجه إلى إيطاليا مدفوعًا بثلاثة انتصارات متتالية في جميع المسابقات، أمام فرصة لاختبار صلابته التكتيكية أمام أحد أبرز فرق أوروبا.

Getty Images

فوز إنتر بعد تأخره أمام بولونيا

يدخل إنتر ميلان مواجهة الأربعاء بمعنويات مرتفعة، بعد فوزه خارج أرضه على بولونيا 3-1 في الدوري الإيطالي يوم السبت 17 أكتوبر. وبعد تأخره مبكرًا، أدرك ماركوس تورام التعادل، قبل أن يحسم كارلوس أوجوستو (الدقيقة 68) وأنجي يوان بوني (الدقيقة 82) النقاط الثلاث بهدفين في الشوط الثاني. وجاء هذا الفوز المحلي ليمنح الفريق فرصة مثالية للتعافي من خسارته أمام كلوب بروج 4-3 في دوري أبطال أوروبا يوم 13 أكتوبر، في مباراة قاد فيها ماركوس تورام ونيكولو باريلا وفيديريكو ديماركو أداءً هجوميًا لافتًا شهد 15 تسديدة.

Getty Images

انتصار شاختار الأوروبي ومستواه المحلي

يسافر شاختار دونيتسك إلى ميلانو بثقة كبيرة، بعد تحقيق ثلاثة انتصارات متتالية. فبعد فوزه على فيريس ريفني 3-0 يوم 9 أكتوبر، حقق بطل أوكرانيا فوزًا مهمًا على أرضه أمام أيك أثينا 3-1 في دوري أبطال أوروبا بلندن يوم 14 أكتوبر. ثم واصل انتصاراته يوم السبت 17 أكتوبر، بتغلبه على كولوس كوفاليفكا 2-1 محليًا، ليعزز موقعه في صدارة جدول ترتيب الدوري الأوكراني الممتاز.

أخبار الفريقين والقائمتان

يقود كريستيان كيفو إنتر في هذه المباراة. ولا تتوفر حاليًا معلومات مؤكدة بشأن الإصابات أو الإيقافات، على أن تُحدَّث أخبار الفريق مع اقتراب موعد انطلاق المباراة.

يقود أردا توران شاختار دونيتسك. وكما هي الحال مع صاحب الأرض، لم تُقدَّم تفاصيل مؤكدة بشأن قائمة الفريق أو الإصابات، ومن المتوقع صدور تحديثات إضافية قبل المباراة.

المستوى الحالي

حقق إنتر فوزين وتعادلًا واحدًا وتلقى خسارتين في آخر خمس مباريات له بجميع المسابقات. وكانت مباراته الأخيرة خسارة أمام كلوب بروج 3-4 في دوري أبطال أوروبا، بعد فوزه على بارما 3-0 في الدوري الإيطالي. وفي وقت سابق من هذه السلسلة، تغلب إنتر على أودينيزي 5-3 في الدوري وتعادل مع روما 2-2. وسجل 13 هدفًا واستقبل تسعة أهداف خلال المباريات الخمس.

فاز شاختار دونيتسك بأربع من آخر خمس مباريات له، ولم يفقد نقاطًا سوى في تعادله 1-1 مع آيندهوفن في دوري أبطال أوروبا. وكانت نتيجته الأخيرة الفوز على أيك أثينا 3-1 في دوري أبطال أوروبا، كما تغلب على فيريس ريفني 3-0 في الدوري الأوكراني الممتاز. وسجل شاختار تسعة أهداف واستقبل هدفين خلال هذه السلسلة الممتدة لخمس مباريات.

سجل المواجهات المباشرة

جاءت آخر مواجهة بين الفريقين في دوري أبطال أوروبا يوم 24 نوفمبر 2021، عندما فاز إنتر 2-0 على ملعب جوزيبي مياتزا. ويتفوق إنتر في سجل آخر خمس مباريات موثقة بين الناديين، ومن بينها فوزه 5-0 في الدوري الأوروبي يوم 17 أغسطس 2020. وانتهت المواجهات الثلاث الأخرى جميعها بالتعادل السلبي 0-0، خلال دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا في عامي 2020 و2021.